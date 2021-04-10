Точный счет в матче «Локомотив» — «Спартак», «Сочи» и «Ротор» забьют первыми: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

«Химки» — «Тамбов»



Прогноз: «Тамбов» выиграет первый тайм 1:0 — коэффициент 10.



«Химки» выдали очень приличную 10-матчевую серию без поражений, и прервать ее удалось только «Зениту». Команда уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы и уже может играть в свое удовольствие — задача остаться в РПЛ решена досрочно. «Тамбов» неожиданно для многих оказал серьезное сопротивление ЦСКА и даже забил первым. Чтобы победить худшую команду лиги, понадобились три пенальти, из которых армейцы реализовали только два. Подходящих вариантов для ставок с высокими коэффициентами тут немного, в ничью 0:0 верится слабо, а вот первый тайм гости могут зацепить. Первые 45 минут «Тамбов» проводит бодро, с тем же ЦСКА сыграл вничью.



«Уфа» — «Ахмат»



Прогноз: «Уфа» победит и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 10.



Рахимов все-таки не смог спасти «Уфу» от продолжающегося падения, теперь на помощь призван 37-летний тренер Стукалов из ФНЛ. Поработать тут есть с чем. Всего одна победа в 2021-м — и та в матче на Кубок. В последних 5 играх уфимцы не забили ни гола, уйти с 15-го места им будет непросто. К тому же накануне они уступили «Ахмату» в кубковом матче. Правда, обыграть одного и того же соперника за 4 дня сложно. Плюс грозненцы могут слегка расслабиться после выхода в полуфинал Кубка России. Тем более в чемпионате у команды Талалаева особых задач уже нет.



«Ростов» — «Рубин»



Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 14.

«Ростов» дал бой «Спартаку», но в итоге все-таки уступил. Трагедии в этом нет, у Карпина много новых игроков, команда только строится, при этом сохраняет еще теоретические шансы попасть в еврокубки. К тому же пока не играет опорник Норманн — важнейший игрок для «Ростова». «Рубин» — одна из лучших команд РПЛ в этом году. Казанцы выиграли 4 матча из 5, и до третьего места им теперь всего три очка. В прошлом туре уставшего Хвичу выпустили только во втором тайме, и этот ход сработал. Джокер Слуцкого забил «Сочи» и добыл победу в равном матче. У обеих команд есть результативные форварды, силы примерно равны, так что ждем ничью и много голов.



«Арсенал» Тула — «Краснодар»



Прогноз: «Краснодар» победит в 1-м тайме, при этом обе команды забьют — коэффициент 15.



В «Краснодаре» тоже сменился тренер, и это выглядит логично. Когда команда летит 1:6 и 0:5, надо что-то менять, каким бы большим ни было доверие руководства клуба к Мусаеву. Преемник уже нашелся, Галицкий сделал выбор в пользу Гончаренко, и на дебют экс-армейца очень хочется посмотреть. «Арсенал» выйдет на матч почти без отдыха, в четверг туляки на тяжелом поле почти всю игру успешно отбивались от ЦСКА, но все-таки уступили. Найти нужные силы и эмоции на еще один важный матч хозяевам будет сложно, тогда как игроки «Краснодара» должны проявить себя перед новым тренером.



«Динамо» — «Урал»



Прогноз: «Урал» победит и обе забьют — коэффициент 14.

«Динамо» тоже играло на Кубок среди недели, и выезд в Самару оказался неудачным для бело-голубых. Лидеру ФНЛ команда Шварца не смогла ничего противопоставить, хотя играла основным составом (не было только Захаряна). Возможно, динамовцам не хватило свежести, поэтому было много брака в передачах и проигранных единоборств. «Урал» на выезде играет не так успешно, как дома, но в матче с уставшим соперником, шансы зацепиться за очки есть. «Динамо» дома забило в 8 матчах подряд — такого не было 7 лет. Серия вполне может продолжиться, а для «Урала» эта игра — хороший шанс впервые обыграть соперника в Москве с 2017-го.



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«Сочи» — «Зенит»



Прогноз: «Зенит» победит, но «Сочи» забьет первым — коэффициент 10.

«Зенит» разобрался с командой-открытием этого сезона «Химками» и продолжает идти к третьему чемпионству подряд. Семак постепенно меняет игру команды, старается больше атак разыграть через передачи низом от Вендела. При этом питерцы опасны и в других моментах: голы с «Химками» пришли после углового и контратаки. «Сочи» снова провел хороший матч — на этот раз против «Локомотива» на Кубок, но попал на разыгравшегося Смолова. А после удаления отыграться было уже тяжело. Интересно, что команда Федотова впервые уступила дома за весь сезон. «Зенит» выиграл все три матча у «Сочи» в РПЛ, должен побеждать и на этот раз.



«Локомотив» — «Спартак»



Прогноз: «Спартак» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.