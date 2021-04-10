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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Точный счет в матче «Локомотив» — «Спартак», «Сочи» и «Ротор» забьют первыми: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

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«Химки» — «Тамбов»

Прогноз: «Тамбов» выиграет первый тайм 1:0 — коэффициент 10.

«Химки» выдали очень приличную 10-матчевую серию без поражений, и прервать ее удалось только «Зениту». Команда уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы и уже может играть в свое удовольствие — задача остаться в РПЛ решена досрочно. «Тамбов» неожиданно для многих оказал серьезное сопротивление ЦСКА и даже забил первым. Чтобы победить худшую команду лиги, понадобились три пенальти, из которых армейцы реализовали только два. Подходящих вариантов для ставок с высокими коэффициентами тут немного, в ничью 0:0 верится слабо, а вот первый тайм гости могут зацепить. Первые 45 минут «Тамбов» проводит бодро, с тем же ЦСКА сыграл вничью.

«Уфа» — «Ахмат»

Прогноз: «Уфа» победит и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 10.

Рахимов все-таки не смог спасти «Уфу» от продолжающегося падения, теперь на помощь призван 37-летний тренер Стукалов из ФНЛ. Поработать тут есть с чем. Всего одна победа в 2021-м — и та в матче на Кубок. В последних 5 играх уфимцы не забили ни гола, уйти с 15-го места им будет непросто. К тому же накануне они уступили «Ахмату» в кубковом матче. Правда, обыграть одного и того же соперника за 4 дня сложно. Плюс грозненцы могут слегка расслабиться после выхода в полуфинал Кубка России. Тем более в чемпионате у команды Талалаева особых задач уже нет.

«Ростов» — «Рубин»

Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 14.

Источник: РИА "Новости"

«Ростов» дал бой «Спартаку», но в итоге все-таки уступил. Трагедии в этом нет, у Карпина много новых игроков, команда только строится, при этом сохраняет еще теоретические шансы попасть в еврокубки. К тому же пока не играет опорник Норманн — важнейший игрок для «Ростова». «Рубин» — одна из лучших команд РПЛ в этом году. Казанцы выиграли 4 матча из 5, и до третьего места им теперь всего три очка. В прошлом туре уставшего Хвичу выпустили только во втором тайме, и этот ход сработал. Джокер Слуцкого забил «Сочи» и добыл победу в равном матче. У обеих команд есть результативные форварды, силы примерно равны, так что ждем ничью и много голов.

«Арсенал» Тула — «Краснодар»

Прогноз: «Краснодар» победит в 1-м тайме, при этом обе команды забьют — коэффициент 15.

В «Краснодаре» тоже сменился тренер, и это выглядит логично. Когда команда летит 1:6 и 0:5, надо что-то менять, каким бы большим ни было доверие руководства клуба к Мусаеву. Преемник уже нашелся, Галицкий сделал выбор в пользу Гончаренко, и на дебют экс-армейца очень хочется посмотреть. «Арсенал» выйдет на матч почти без отдыха, в четверг туляки на тяжелом поле почти всю игру успешно отбивались от ЦСКА, но все-таки уступили. Найти нужные силы и эмоции на еще один важный матч хозяевам будет сложно, тогда как игроки «Краснодара» должны проявить себя перед новым тренером.

«Динамо» — «Урал»

Прогноз: «Урал» победит и обе забьют — коэффициент 14.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» тоже играло на Кубок среди недели, и выезд в Самару оказался неудачным для бело-голубых. Лидеру ФНЛ команда Шварца не смогла ничего противопоставить, хотя играла основным составом (не было только Захаряна). Возможно, динамовцам не хватило свежести, поэтому было много брака в передачах и проигранных единоборств. «Урал» на выезде играет не так успешно, как дома, но в матче с уставшим соперником, шансы зацепиться за очки есть. «Динамо» дома забило в 8 матчах подряд — такого не было 7 лет. Серия вполне может продолжиться, а для «Урала» эта игра — хороший шанс впервые обыграть соперника в Москве с 2017-го.

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«Сочи» — «Зенит»

Прогноз: «Зенит» победит, но «Сочи» забьет первым — коэффициент 10.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» разобрался с командой-открытием этого сезона «Химками» и продолжает идти к третьему чемпионству подряд. Семак постепенно меняет игру команды, старается больше атак разыграть через передачи низом от Вендела. При этом питерцы опасны и в других моментах: голы с «Химками» пришли после углового и контратаки. «Сочи» снова провел хороший матч — на этот раз против «Локомотива» на Кубок, но попал на разыгравшегося Смолова. А после удаления отыграться было уже тяжело. Интересно, что команда Федотова впервые уступила дома за весь сезон. «Зенит» выиграл все три матча у «Сочи» в РПЛ, должен побеждать и на этот раз.

«Локомотив» — «Спартак»

Прогноз: «Спартак» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» здорово выглядит и в Кубке, и в чемпионате: 7 побед подряд после зимнего перерыва — это абсолютно лучший результат среди клубов РПЛ. «Железнодорожники» много забивают (17 голов этой весной) и почти не пропускают (всего 2 гола). Покупка бразильского защитника Пабло оказалась удачной. «Спартак» тоже в полном порядке после того, как Тедеско вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Ключевую роль в команде теперь играет Соболев. Форвард и борется за мячи вверху, и прессингует, и сам же завершает атаки. У Александра уже 12 голов, 7 из них он забил в последних 4 матчах. «Спартак» берет сейчас за счет физики и упрощенной игры, с таким подбором игроков эта тактика работает. Должна она сработать и в этом дерби.

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ЦСКА — «Ротор»

Прогноз: «Ротор» победит в первом тайме со счетом 1:0 — коэффициент — 9.96.

ЦСКА два раза подряд при Оличе одержал волевую победу, и к этому можно относиться двояко. Проявленный характер, воля к победе — всё это хорошо, однако от первых матчей при новом тренере ждали большего. Особенно, если учесть, что в соперниках были «Тамбов» и тульский «Арсенал». Сейчас армейцам предстоит играть с еще одним аутсайдером, и повторение сценария игры в Туле выглядит вполне реальным. «Ротор» тоже осваивается при новом тренере Батуренко. Волгоградцы хотят действовать построже в обороне и прибавить в реализации в атаке, чаще бить по воротам. Впереди у них не менее тяжелые матчи с «Динамо» и «Зенитом», так что бороться они должны в каждой игре, ждать удобных соперников бессмысленно.

Андрей Санталов

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