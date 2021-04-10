Точный счет в матче «Локомотив» — «Спартак», «Сочи» и «Ротор» забьют первыми: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше
Большой риск — большая награда.
Большой риск — большая награда.
«Химки» — «Тамбов»
Прогноз: «Тамбов» выиграет первый тайм 1:0 — коэффициент 10.
«Химки» выдали очень приличную 10-матчевую серию без поражений, и прервать ее удалось только «Зениту». Команда уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы и уже может играть в свое удовольствие — задача остаться в РПЛ решена досрочно. «Тамбов» неожиданно для многих оказал серьезное сопротивление ЦСКА и даже забил первым. Чтобы победить худшую команду лиги, понадобились три пенальти, из которых армейцы реализовали только два. Подходящих вариантов для ставок с высокими коэффициентами тут немного, в ничью 0:0 верится слабо, а вот первый тайм гости могут зацепить. Первые 45 минут «Тамбов» проводит бодро, с тем же ЦСКА сыграл вничью.
«Уфа» — «Ахмат»
Прогноз: «Уфа» победит и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 10.
Рахимов
«Ростов» — «Рубин»
Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 14.
«Ростов» дал бой «Спартаку», но в итоге
«Арсенал» Тула — «Краснодар»
Прогноз: «Краснодар» победит в 1-м тайме, при этом обе команды забьют — коэффициент 15.
В «Краснодаре» тоже сменился тренер, и это выглядит логично. Когда команда летит 1:6 и 0:5, надо
«Динамо» — «Урал»
Прогноз: «Урал» победит и обе забьют — коэффициент 14.
«Динамо» тоже играло на Кубок среди недели, и выезд в Самару оказался неудачным для
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«Сочи» — «Зенит»
Прогноз: «Зенит» победит, но «Сочи» забьет первым — коэффициент 10.
«Зенит» разобрался с
«Локомотив» — «Спартак»
Прогноз: «Спартак» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.
«Локомотив» здорово выглядит и в Кубке, и в чемпионате: 7 побед подряд после зимнего перерыва — это абсолютно лучший результат среди клубов РПЛ. «Железнодорожники» много забивают (17 голов этой весной) и почти не пропускают (всего 2 гола). Покупка бразильского защитника Пабло оказалась удачной. «Спартак» тоже в полном порядке после того, как Тедеско вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Ключевую роль в команде теперь играет Соболев. Форвард и борется за мячи вверху, и прессингует, и сам же завершает атаки. У Александра уже 12 голов, 7 из них он забил в последних 4 матчах. «Спартак» берет сейчас за счет физики и упрощенной игры, с таким подбором игроков эта тактика работает. Должна она сработать и в этом дерби.
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ЦСКА — «Ротор»
Прогноз: «Ротор» победит в первом тайме со счетом 1:0 — коэффициент — 9.96.
ЦСКА два раза подряд при Оличе одержал волевую победу, и к этому можно относиться двояко. Проявленный характер, воля к победе — всё это хорошо, однако от первых матчей при новом тренере ждали большего. Особенно, если учесть, что в соперниках были «Тамбов» и тульский «Арсенал». Сейчас армейцам предстоит играть с еще одним аутсайдером, и повторение сценария игры в Туле выглядит вполне реальным. «Ротор» тоже осваивается при новом тренере Батуренко. Волгоградцы хотят действовать построже в обороне и прибавить в реализации в атаке, чаще бить по воротам. Впереди у них не менее тяжелые матчи с «Динамо» и «Зенитом», так что бороться они должны в каждой игре, ждать удобных соперников бессмысленно.
Андрей Санталов