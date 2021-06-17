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14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

С мыслями об Эриксене: прогноз на матч Дания — Бельгия

В Копенгагене будет много эмоций.

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Источник: Reuters

Сейчас в это сложно поверить, но бельгийцы с большой осторожностью готовились к матчу с Россией. Де Брюйне и Витцеля нет, Эден Азар в запасе, первая игра на турнире — Мартинесу было из-за чего переживать. Но все сложилось для его команды идеально, соперник сам позволил легко забить два гола, в итоге бельгийцы на круиз-контроле докатили до финиша, не тратя особо силы. Лукаку заряжен забивать с самого начала, оборона, несмотря на приличный возраст Вертонгена и Тоби, справляется, сзади, если что, подстрахует Куртуа. А тут еще стало известно, что де Брюйне восстановился от травмы лица и готов играть.

У Дании был удобный календарь в группе: все три матча дома и первая игра с аутсайдером. Но все пошло не так после драматичного инцидента с Эриксеном. Шокированные увиденным хозяева уступили финнам, и теперь их шансы выйти в плей-офф заметно уменьшились. Главная звезда датчан продолжает восстанавливаться в больнице, в каком психологическом состоянии его партнеры по сборной — главный вопрос перед встречей с Бельгией. Тренер Юлманд уверяет, что Дании по силам замахнуться на многое на этом Евро, что его команда проявит характер — так ли это, увидим уже сегодня.

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Прошлой осенью бельгийцы дважды обыграли датчан в Лиге наций, и закономерно являются фаворитами и в этой встрече. На трибунах в Копенгагене будет особая атмосфера, уже известно, что на 10-й минуте мяч выбьют в аут, чтобы поаплодировать Эриксену. Если абстрагироваться от этой истории (если это возможно, конечно), то, кажется, что в первом тайме командам будет немного не до футбола. В такой ситуации можно проверить ставку тотал меньше 1 в первом тайме за 1,7 в БК Winline. Также есть подозрение, что датчане не отойдут от шока и не смогут остановить Лукаку, поэтому есть смысл взять победу Бельгии. БК Olimp.bet дает на это событие 2,05.

Андрей Санталов

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