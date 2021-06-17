С мыслями об Эриксене: прогноз на матч Дания — Бельгия

Сейчас в это сложно поверить, но бельгийцы с большой осторожностью готовились к матчу с Россией. Де Брюйне и Витцеля нет, Эден Азар в запасе, первая игра на турнире — Мартинесу было из-за чего переживать. Но все сложилось для его команды идеально, соперник сам позволил легко забить два гола, в итоге бельгийцы на круиз-контроле докатили до финиша, не тратя особо силы. Лукаку заряжен забивать с самого начала, оборона, несмотря на приличный возраст Вертонгена и Тоби, справляется, сзади, если что, подстрахует Куртуа. А тут еще стало известно, что де Брюйне восстановился от травмы лица и готов играть.



У Дании был удобный календарь в группе: все три матча дома и первая игра с аутсайдером. Но все пошло не так после драматичного инцидента с Эриксеном. Шокированные увиденным хозяева уступили финнам, и теперь их шансы выйти в плей-офф заметно уменьшились. Главная звезда датчан продолжает восстанавливаться в больнице, в каком психологическом состоянии его партнеры по сборной — главный вопрос перед встречей с Бельгией. Тренер Юлманд уверяет, что Дании по силам замахнуться на многое на этом Евро, что его команда проявит характер — так ли это, увидим уже сегодня.