С мыслями об Эриксене: прогноз на матч Дания — Бельгия
В Копенгагене будет много эмоций.
В Копенгагене будет много эмоций.
Сейчас в это сложно поверить, но бельгийцы с большой осторожностью готовились к матчу с Россией. Де Брюйне и Витцеля нет, Эден Азар в запасе, первая игра на турнире — Мартинесу было
У Дании был удобный календарь в группе: все три матча дома и первая игра с аутсайдером. Но все пошло не так после драматичного инцидента с Эриксеном. Шокированные увиденным хозяева уступили финнам, и теперь их шансы выйти в
Прошлой осенью бельгийцы дважды обыграли датчан в Лиге наций, и закономерно являются фаворитами и в этой встрече. На трибунах в Копенгагене будет особая атмосфера, уже известно, что на 10-й минуте мяч выбьют в аут, чтобы поаплодировать Эриксену. Если абстрагироваться от этой истории (если это возможно, конечно), то, кажется, что в первом тайме командам будет немного не до футбола. В такой ситуации можно проверить ставку тотал меньше 1 в первом тайме за 1,7 в БК Winline. Также есть подозрение, что датчане не отойдут от шока и не смогут остановить Лукаку, поэтому есть смысл взять победу Бельгии. БК Olimp.bet дает на это событие 2,05.
Андрей Санталов