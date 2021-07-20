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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Селтик» — «Мидтьюлланд»

Смотрим квалификацию Лиги чемпионов.

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«Селтик» продолжает переживать непростые времена. В прошлом сезоне «кельты» впервые за 10 лет уступили чемпионство «Рейнджерс». Исправлять ситуацию этим летом пригласили австралийского тренера Постекоглу. Однако подготовка к новому сезону далека от идеальной. Из новичков играть пока готов только один. Экс-защитник Рубина" Старфельт, купленный почти за 5 млн фунтов, до Шотландии еще не доехал. А главный актив клуба защитник Айер вот-вот уйдет на повышение в «Брентфорд» и сегодня на поле не выйдет. У форварда Гриффита и вовсе проблемы с полицией. Вдобавок ко всему «Селтик» проиграл первый домашний матч — пусть и товарищеский — «Престону» из чемпионшипу. Болельщики от такого межсезонья, мягко говоря, не в восторге.

«Мидтьюлланд» тоже поменял тренера этим летом. Приске, который приводил клуб к чемпионству в 2020-м, переехал работать в Бельгию, на его место пришел датчанин Хенриксен без особых достижений в своей тренерской карьере. У датчан также есть проблемы с атакой: лучший бомбардир прошлого сезона Каба (14 голов) хочет уйти и пока не тренируется с командой. «Мидтьюлланд» уже стартовал в чемпионате Дании, правда, игра 1-го тура с «Оденсе» пошла не по плану, и команда Хенриксена проиграла 1:2. Датский клуб прошлым летом впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов и там дважды сыграл 1:1 с «Ливерпулем» и «Аталантой». И вдобавок ко всему неплохо заработал.

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Успехи «Селтика» в главном европейском турнире остались в далеком прошлом. В групповой этап ЛЧ парни из Глазго в последний раз попадали 4 года назад. А прошлой осенью «Селтик» был бит в Лиге Европы: 4-е место в группе, поражение с общим счетом 1:8 от «Спарты». Сегодня шотландцы считаются фаворитами, хотя с этим можно поспорить. На трибунах не будет знаменитой 60-тысячной поддержки — на стадион допустят только 9 тысяч болельщиков. Учитывая многочисленные проблемы у шотландцев логичной видится ставка на то, что «Мидтьюлланд» не проиграет. БК «Марафон» дает на это 1,84. Также команды могут осторожничать в первом матче, оставляя все на ответную игру. БК Olimp.bet предлагает на тотал голов меньше 2,5 коэффициент 1,82.

Андрей Санталов

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