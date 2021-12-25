Без подарков. Кто из фаворитов отдаст очки в этот максимально странный Boxing Day

Штамм омикрон смерчем прошелся по английскому футболу — футбол выдержал, но изменился. Во всех клубах АПЛ зафиксированы заражения, а у 16 из 20 клубов с учетом этого тура есть перенесенные матчи, которые еще надо как-то умудриться провести. Некоторые отстанут от планового календаря уже на четыре матча. Вместо 10 встреч в программе Boxing Day остались семь (считая вынесенный на понедельник матч «МЮ» — «Ньюкасл»). Будем надеяться, что они все состоятся.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 за 2.07

Футбол Англия 2021/2022 Тур 19, 26.12.2021, 18:00 Манчестер Сити - Лестер -

Команда главного критика календаря, правила трех замен и консерватизма АПЛ Пепа Гвардиолы принимает «Лестер». Фаворит в матче слишком очевидный, поэтому для приличного выигрыша придется рискнуть. Коллектив Брендана Роджерса редко уходит с поля без забитых мячей, но и пропускает столько, что еврокубковые перспективы «лисов» на следующий сезон выглядят зыбко. Показательным вышел триллер в Кубке лиги с «Ливерпулем» — 3:3 в основное время и обидное поражение в серии пенальти, от которого «Лестеру» еще надо морально отойти.

«Манчестер Сити» несмотря на все жалобы Гвардиолы аккуратно штампует победы. Забавно, что из-за многочисленных переносов предыдущий соперник у «горожан» и «лисов» в чемпионате Англии был один и тот же — «Ньюкасл» — и обе встречи завершились с редким счетом 4:0. Так что от этой игры ждем не много голов, а очень много голов. Но в ворота «Лестера» больше.

Прогноз: победа «Арсенала» с форой «-1.5» за 2.15

Футбол Англия 2021/2022 Тур 19, 26.12.2021, 18:00 Норвич - Арсенал -

К хроническим неудачам «Арсенала» так привыкли, что продолжают ставить против команды Микеля Артеты даже сейчас, когда она выглядит не хуже своих исторических конкурентов и поднялась в первую четверку, где «канониров» уже и отвыкли видеть. Особенно хорошо лондонцам удаются матчи с соперниками ниже классом, вот и с «канарейками», одним из аутсайдеров лиги, у «Арсенала» не должно возникнуть проблем.

Можно было бы зарядить фору и посмелее, но держим в уме плотный график: поведя 2:0, никакого смысла наращивать обороты у «Арсенала» не будет: ответные голы «Норвич» забивает по большим праздникам. Рождество — большой праздник? Окей, в этом случае «Арсенал» забьет еще.

Прогноз: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 за 2.65

Футбол Англия 2021/2022 Тур 19, 26.12.2021, 18:00 Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас -

Еще одна команда с севера Лондона, у которой все в порядке с игрой, принимает в одном из бесчисленных дерби «Кристал Пэлас». Из-за хаоса с переносами не очень понятно, какое место в таблице на самом деле уготовано «Тоттенхэму», но ход команды Антонио Конте в полном соответствии с ее названием явно пришпорил.

У «Пэлас» заслуженная репутация грозы авторитетов, но в гостях с «Тоттенхэмом» ее не очень получается подтверждать: семь поражений в восьми последних встречах на поле «шпор» с общей разницей 1:15. «Тоттенхэму» тем более важно убедительно обыграть соседей после сенсационного поражения со счетом 0:3 в сентябре. Но это был другой «Тоттенхэм» с другим тренером. Реванш назрел, и команду Патрика Виейра, для которого как экс-игрока «Арсенала» каждый матч против «шпор» принципиальный, ждет суровый экзамен.

Прогноз: ничья за 3.85

Футбол Англия 2021/2022 Тур 19, 26.12.2021, 20:30 Астон Вилла - Челси -

Мы подобрались, пожалуй, к самому интересному матчу тура. И здесь фаворит вроде бы ясен, но парням Томаса Тухеля в Бирмингеме надо будет выложиться по полной, чтобы опять не потерять очки в чемпионской гонке, как в трех из четырех последних туров. У «Челси» есть оправдание: травмы и положительные ковид-тесты, из-за которых, например, на игру с «Вулверхэмптоном» еле-еле набрали состав. Но дела идут на поправку: на матч с «Астон Виллой» отправились Лукаку и Хадсон-Одои. Поможет ли это вернуться к привычному графику забитых мячей?

У Стивена Джеррарда, который заметно взбодрил «Астон Виллу» после своего назначения, в первую очередь, в плане веры в себя и самоотдачи, перед глазами пример «Эвертона» и «Вулверхэмптона», которые, сев большими силами в оборону, добились против «Челси» ничейных результатов. Повторить это в третий раз подряд будет трудно, поэтому за ничью и предлагают такой соблазнительный коэффициент — лучше, чем на победу «Челси» даже с форой.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 2.90

Футбол Англия 2021/2022 Тур 19, 27.12.2021, 23:00 Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед -

Новости о грядущих колоссальных финансовых вливаниях не отразились на игре и результатах «Ньюкасла» в положительную сторону: всего одна победа в сезоне и три подряд крупных поражения — сущий кошмар. Календарь тоже не на стороне нового главного тренера Эдди Хау: один серьезный соперник за другим. Время для набора очков и инвестиций в сотни миллионов фунтов придет в январе, а пока надо терпеть. Специалисты отмечают, что «сороки» не безнадежны по игре, активно начинают матчи и создают опасные моменты, но сникают после пропущенных мячей.

У Ральфа Рангника после назначения в «МЮ» порядок с набором очков, но футболисты еще только привыкают к новому тренеру, его схеме и требованиям, и команда играет осторожно, ограничиваясь победами с минимальной разницей. Из-за переноса игр с «Брентфордом» и «Брайтоном» у «красных дьяволов» было две недели на подготовку, фантастическая роскошь для Англии, и в строю все основные игроки кроме травмированного Поля Погба. Рангник явно решил сначала навести порядок в обороне, с которой было так много проблем при Сульшере, плоды этой работы уже видны, но она не завершена. Отсюда и предложение по ставке.