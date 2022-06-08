Голландцы воспользуются моментом: прогноз на матч Уэльс — Нидерланды

Уэльс решил главную задачу этим летом: пробился на чемпионат мира впервые с 1958 года. В решающем стыковом матче с Украиной все решил автогол Ярмоленко после удара Бэйла. Валлийцы по игре выглядели хуже соперника и уступили почти по всем статистическим показателям, но зато сохранили свои ворота сухими. Для всей страны это был праздник, неудивительно, что и футболисты отмечали эту победу всю ночь вместе с болельщиками. Так что к матчу с Голландией валлийцы готовились не особо тщательно. Для опытных игроков, таких как Бэйл и Рэмзи, сейчас важно не получить травму и грамотно подготовиться к ЧМ в ноябре. Вполне возможно, что сегодня на поле у хозяев будет полурезервный состав.

Тренер сборной Нидерландов ван Гал в этом году успешно прошел лечение от рака, а теперь наслаждается игрой своей команды в Лиге наций. «Оранжевые» только что разгромили Бельгию 4:1 и не собираются на этом останавливаться. Депай сделал дубль, всего на счету форварда «Барселоны» 20 голов в последних 17 матчах за сборную. Сам ван Гал называет нынешнюю команду «подарком», настолько ему нравятся эти футболисты. И, похоже, эта симпатия взаимна. У голландцев хороший сплав молодости и опыта, свой вклад в результат вносят как опытные ван Дейк, де Врей и Блинд, так и 20-летний Тимбер. А ведь в запасе есть еще и спартаковец Тил, который в этом сезоне настрелял 15 голов за «Фейеноорд».

У Нидерландов серия из 10 матчей без поражений, это прямой эффект от возвращения ван Гала в сборную в сентябре 2021-го. По личным встречам с Уэльсом тоже все хорошо: 8 игр — 8 побед. Да и валлийцам сейчас не до футбола на результат, хоть они и будут играть перед своими болельщиками. На победу Нидерландов с форой −1 можно поставить в БК «Бетсити» за 1,79. Тотал больше 2,5 здесь тоже смотрится неплохо — БК BetBoom дает на это 1,85.