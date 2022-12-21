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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Ждем голы на «Олд Траффорд»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

Принципиальная игра для Венсана Компани.

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Источник: Reuters

Для «Манчестер Юнайтед» начинается новый период — без Криштиану Роналду. Португалец со скандалом ушел из клуба перед чемпионатом мира, зато теперь тен Хагу будет проще выстраивать команду под себя. Голландский тренер провел сбор в Испании во время ЧМ, хотя, конечно, многих игроков основы не хватало. Сегодня, в первом матче после перерыва точно не будет Варана, Лисандро Мартинеса и Санчо. Из-за нехватки футболистов могут выйти Магуйар и Эриксен, игравшие в Катаре за Англию и Данию. Участие остальных сборников под вопросом. В группе атаки почти нет вариантов: в старте ждут молодых Элангу, Гарначо и опытного Марсьяля.

Это ⅛ финала Кубка лиги, а «МЮ» и тен Хагу сейчас нужен любой трофей — манкунианцы ничего не выигрывали 5 лет. Шансы на победу реальны, учитывая, что несколько топ-клубов уже вылетели из турнира. Но соперник не так прост. «Бернли» в этом сезоне лидирует в чемпионшипе, у него лучшая атака в этой лиге — 46 голов в 23 играх. Летом команду возглавил экс-капитан «Ман Сити» Компани. Первоочередная задача для него — вернуть «Бернли» в АПЛ. Но и пошуметь в Кубке молодой тренер тоже наверняка не прочь. Тем более на «Олд Траффорд» против принципиального соперника. «Бернли» уже провел два матча за последние 10 дней — 3:0 с «КПР» и 3:1 с «Мидлсбро». По «физике» и игровому тонусу у них должно быть преимущество над футболистами «Юнайтед».

Исход при таких вводных данных предсказать исход встречи сложно, а вот голы тут, скорее всего, будут. На обе забьют «Марафон» дает коэффициент 1,79. На тотал больше 3 можно поставить в «Бетсити» за 2,05.

Андрей Санталов

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