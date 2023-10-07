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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC Вегас 80: Доусон — Грин

Грант Доусон — Бобби Грин, Алекс Мороно — Хоакин Бакли, Филипе Линс — Ион Куцелаба: прогнозы на UFC, ставки и коэффициенты.

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Источник: Соцсети

erid: 2VtzqwgfeFL

Грант Доусон — Бобби Грин

Грант Доусон vs Бобби Грин

  • Грант Доусон (20 побед, 1 поражение, 1 ничья; 4 КО/ТКО, 13 SUB) — Бобби Грин (30 побед, 14 поражений, 1 NC, 1 ничья; 10 КО/ТКО, 9 SUB)
  • Главный бой, легкий вес, 5 раундов.
  • Коэффициенты в БК Winline: победа Доусона 1.23, победа Грина 4.60
  • Прогноз редакции: победа Доусона

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Противостояние между Грантом Доусоном и Бобби Грином возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе. Доусон ни разу не проиграл за 9 выступлений в промоушене и занимает 10 строчку рейтинга претендентов в легком весе. Лишь одному из его соперников удалось выйти из октагона непобежденным, так как поединок Доусон — Гленн закончился вничью по мнению судей. При этом Грант еще ни разу не сражался с оппонентом, находящимся в топ-15 рейтинга легкого дивизиона. Это не изменится и в нынешние выходные, так как Бобби Грин, предпочитающий, чтобы его называли «Король», в рейтинге не числится.

Грин — ветеран смешанных единоборств, он выступает в UFC в течение 10 лет. Бобби пользуется популярностью у зрителей благодаря зрелищной манере вести бой исключительно в стойке. «Король» регулярно опускает руки и провоцирует противников на атаку, но ему удается защищаться от ударов за счет молниеносных рефлексов и успешно наносить урон на контратках. Бобби Грин напомнил, что владеет и навыками грэпплинга, когда задушил Тони Фергюсона в недавней схватке. «Король» позднее заявил в интервью, что он, как и Джастин Гейджи, сознательно не использует борцовскую технику в октагоне, ради того, чтобы показывать яркие выступления. Согласно статистике UFC защита Грина от переводов в партер в октагоне — 74%.

Грант Доусон вырос в Небраске, где занимался борьбой в школе, но не стал поступать в колледж из-за дислексии и сосредоточился на карьере профессионального бойца смешанных единоборств. Доусон был подписан в UFC после выступления на Dana White’s Contender Series Season 1. Боец перешел в команду American Top Team и с тех пор демонстрирует тотальное доминирование с точки зрения контроля в партере. Грант является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В недавнем поединке с серебряным медалистом Олимпиады по греко-римской борьбе Марком О. Мадсеном Доусон показал, что способен превзойти в грэпплинге даже борца олимпийского уровня. Скорость и точность ударных комбинаций Грина могут представлять угрозу для Доусона, но то, когда он переведет Бобби на настил октагона является лишь вопросом времени. Оказавшись в привычной стихии, Грант владеет высочайшими шансами на то, чтобы выйти победителем из схватки с Грином. 11 представителей редакции портала MMAjunkie проголосовали за победу Доусона.

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Алекс Мороно — Хоакин Бакли

Алекс Мороно vs Хоакин Бакли

  • Алекс Мороно (23 победы, 8 поражений, 1 NC; 6 КО/ТКО, 7 SUB) — Хоакин Бакли (16 побед, 6 поражений; 12 КО/ТКО)
  • Полусредний вес, 3 раунда.
  • Коэффициенты в БК Winline: победа Мороно 2.44, победа Бакли 1.60
  • Прогноз редакции: победа Мороно

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Хоакину Бакли предстоит третий поединок в полусреднем дивизионе после того, как он опустилися из средней весовой категории. В первом случае Бакли проиграл нокаутом Крису Кертису, а во втором вырубил Андре Фиальо ударом ногой в голову. Карьера Хоакина в UFC развивается стремительно и боец уже успел попасть во всевозможные хайлайты после удара ногой с разворота в прыжке, который отправил соперника в другое измерение. Атлетизм позволяет бойцу задавать высокий темп в октагоне, однако для этого качества есть обратная сторона медали. Хоакин и сам становился жертвой атакующего стиля, несущего риски для обеих сторон, на его счету 6 побед и 4 поражения в UFC.

Алекс Мороно уступает Бакли в габаритах и физических данных, однако это типичная для представителя команды Fortis MMA ситуация. «Великий Белый» зачастую переигрывает оппонентов с помощью выверенного гейм-плана и успешного выполнения выбранной стратегии в октагоне. Мороно вел серию из четырех побед подряд до встречи с аргентинцем Сантьяго Понзинибио, который смог вырвать у американца победу нокаутом лишь в последнем раунде противостояния. Алекс закрыл поражение благодаря победе удушающим приемом в бою с Тимом Минсом. Если «Великий Белый» нивелирует взрывные качества Бакли в стартовой пятиминутке, уроженец Техаса имеет все шансы продолжить новую победную серию.

Филипе Линс — Ион Куцелаба

Филипе Линс vs Ион Куцэлаба

  • Филипе Линс (17 побед, 5 поражений; 9 КО/ТКО, 4 SUB) — Ион Куцелаба (17 побед, 9 поражений, 1 NC, 1 ничья; 12 КО/ТКО, 2 SUB)
  • Полутяжелый вес, 3 раунда.
  • Коэффициенты в БК Winline: победа Линса 2.19, победа Куцелабы 1.73
  • Прогноз редакции: победа Линса

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Ион Куцелаба к 29 годам провел 15 поединков в полутяжелом дивизионе промоушена, базирующегося в Лас-Вегасе. 11 раз выступления «Молдавского Халка» завершались досрочно и четырежды доходили до решения судей. Любой выход Куцелабы в октагон потенциально претендует на самый зрелищный бой вечера. «Халк» обычно бросается в атаку с открытым забралом, где охотиться за нокаутом с помощью сумасшедших серий размашистых ударов. Также боец из Молдавии умеет разбивать соперников в партере после тейкдаунов. Бразилец Филипп Линс вряд ли собирается навязывать молдаванину рубку, скорее всего в планы победителя гран-при PFL в тяжелом весе входит умное тактическое противостояние и работа против «Халка» с дистанции за счет джеба.

Сергей Березовский

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