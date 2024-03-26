Экзамен для Тедеско: прогноз на матч Англия — Бельгия

От сборной Англии ждали убедительной игры против не самого звездного состава Бразилии, однако «львы» разочаровали своих болельщиков — 0:1. И это британцам еще повезло, что Винисиус и Ко забили только один гол, а ведь легко могли отгрузить 3−4. Без Кейна и Сака команда Саутгейта выглядела беззубо при игре первым номером, при этом она регулярно пропускала быстрые выпады бразильцев. Слабым звеном Англии остается оборона во главе с Магуайром. А тут еще Уокер травмировался. Из дебютантов неплохо сыграл Гордон, а вот в центре нападения замены Кейну не нашлось, у Уоткинса был только один момент.

Бельгия без Лукаку и Де Брейне тоже не впечатлила, сыграв 0:0 с Ирландией. И это еще вратарь Зельс отбил пенальти! «Красные дьяволы» довели серию матчей без поражений до 11 при Тедеско, но впервые при нем не забили. Хорошая новость в том, что Лукаку восстановился от травмы ноги и готов выйти в старте. Для Тедеско игра на «Уэмбли» хорошая проверка сил перед Евро. Летом соперники в товарищеских матчах будут уровнем пониже. Другое дело, что состав у бельгийцев сейчас не силен, как раньше. Такие новички, как Вермерен и Вранкс, мало играют в клубах, так что их вызов оставляет вопросы к экс-тренеру «Спартака».

В Англии сегодня тоже появятся новые лица. Ожидается, что в нападении выйдет форвард «Брентфорда» Тоуни, Уокера и Магуйра не будет из-за травм, их тоже придется кем-то заменить. Видимо, много голов на «Уэмбли» снова не стоит ждать, обе сборные выйдут в несыгранных составах. «Марафон» дает на тотал меньше 2,5 коэффициент 1,82. Если же попытаться угадать исход встречи, то больше шансов все-таки у Англии. Команде Саутгейта надо показать реакцию на первое поражение за долгое время. В БК BetBoom на победу хозяев поля можно поставить за 1,73.