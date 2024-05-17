UFC Fight Night 241: Барбоза — Мерфи

Эдсон Барбоза — Лерон Мерфи

Эдсон Барбоза (24 победы, 11 поражений; 14 КО/ТКО) — Лерон Мерфи (13 побед, 1 ничья; 7 КО/ТКО)

Полулегкий вес, главый бой турнира, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Барбозы 2.43, победа Мерфи 1.57

Прогноз редакции: победа Мерфи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255796&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 38 лет Эдсон Барбоза продолжает удивлять поклонников MMA новым уровнем технического мастерства и атлетизма. Удары ногами с разворота в корпус и голову наводили ужас на легкий дивизион еще во времена, когда за пояс там дрались Хабиб и Конор. С годами бразильский боец муай-тай значительно расширил свой арсенал ударной техники боксерскими связками.

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Как только Эдсон нащупывает ритм в клетке, все понимают, что дальше последуют стремительные атаки передней ногой, но это не спасает ребра соперников от болезненных попаданий. Скорость Барбозы по-прежнему на высочайшем уровне, даже несмотря на то, что теперь он сражается в полулегком дивизионе. Сценарий, в котором Барбоза проигрывает выглядит так: прессинг со стороны оппозиции и отсутствие свободного пространства в октагоне.

Лерон Мерфи — боец из Манчестера, племянник знаменитого тренера по боксу Оливера Харрисона. Это первый пятираундовый поединок и главное событие турнира для Мерфи. Англичанин не раз демонстрировал характер и забирал победу после того, как уступал отдельные отрезки боя. Интересно, какие наработки готовит Эдсон после перехода в American Top Team, возможно мы увидим попытки провести тейкдаун с его стороны вкупе с традиционной динамичной работой в стойке.

Темба Горимбо — Рамиз Брахимай

Темба Горимбо (12 побед, 4 поражения; 2 KO/TKO, 6 SUB) — Рамиз Брахимай (10 побед, 4 поражения; 10 SUB)

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Горимбо 1.65, победа Брахимая 2.26

Прогноз редакции: победа Горимбо

Все 10 выигранных поединков Рамиза Брахимая закончились сабмишеном. Победа с помощью болевых и удушающих приемов в 100% случаев — уникальный результат на данном этапе развития смешанных боевых искусств. Но в преддверии боя с Горимбо мало кто из болельщиков уделяет внимание выдающейся технике грэпплинга бывшего американского военного, который перенес серьезную травму и вновь возвращается в октагон. Все дело в насыщенной биографии его оппонента, достойной экранизации. Темба вырос в Зимбабве, где еще подростком участвовал в контрабанде «кровавых алмазов». Позднее будущему бойцу UFC пришлось выживать на улицах Южной Африки, куда он эмигрировал нелегально. Там Горимбо увлекся MMA, зарабатывая на жизнь тяжелым физическим трудом, он успевал тренироваться и затем перебрался в Штаты.

Темба Горимбо — Рамиз Брахимай Сделать ставку

Пост Тембы про 7 долларов в кармане стал виральным и Дуэйн «Скала» Джонсон купил африканцу дом. Так Горимбо получил известность в соцсетях и начал кампанию по сбору средств для родной деревни в Зимбабве, где у людей нет доступа к воде. Возвращаясь к оценке боевых навыков, африканец смотрится увереннее в стойке и это может стать его преимуществом в бою с Рамизом.

Абусупьян Магомедов — Ворли Алвес

Абусупьян Магомедов (25 побед, 6 поражений, 1 ничья; 14 KO/TKO, 6 SUB) — Ворли Алвес (14 побед, 7 поражений; 4 KO/TKO, 6 SUB)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Магомедова 1.27, победа Алвеса 3.80

Прогноз редакции: победа Магомедова

Уроженец Дагестана Магомедов выступает на профессиональной арене в течение 14 лет. Боец, который выходит в октагон под флагом Германии зрелищно дебютировал в UFC в 2022 году, победив нокаутом за 19 секунд. Абусупьян показал что способен пошатнуть крепкого соперника фронт-киком в стиле Андерсона Сильвы. Это принесло Магомедову возможность подраться в главном событии турнира против именитого Шона Стрикленда. Магомедов хорошо начал бой с Шоном, но как будто бы вымахался уже в первом раунде, нанося сильные удары будущему чемпиону в среднему весе. Тогда Стрикленд перехватил инициативу, разбил Абусупьяна в стойке и прикончил добиванием на земле. Бой против Кайо Борральо сложился также не в пользу «Абуса».

Абусупьян Магомедов — Ворли Алвес Сделать ставку

Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Чейл Соннен был тренером во время третьего сезона шоу «The Ultimate Fighter: Brazil». Гангстер из Орегона успевал не только драться во время съемок с Вандерлеем Сильвой, но и помогать в подготовке участникам проекта. Соннен выделял среди бойцов именно Ворли Алвеса, высоко оценивая навыки бразильца и даже предсказывал, что тот однажды станет чемпионом в главном мировом промоушене. Однако, карьера Алвеса в UFC не сложилась. Бразилец запомнился фанатам только жесточайшей гильотиной, когда заставил сдаться Колби Ковингтона. Затем Ворли показывал нестабильные результаты в полусредней весовой категории, поднялся в средний вес, где также успел улететь в нокаут от Ислама Алискерова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456251280&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Колумнист Sherdog Том Фили пишет, что в противостоянии Магомедова и Алвеса победит тот, кто успеет нанести больше урона во время взрывной атаки на первых минутах.

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