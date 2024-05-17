UFC Fight Night 241: Барбоза — Мерфи
Эдсон Барбоза — Лерон Мерфи, Темба Горимбо — Рамиз Брахимай, Абусупьян Магомедов — Ворли Алвес: прогнозы на Fight Night 241, ставки и коэффициенты.
Эдсон Барбоза — Лерон Мерфи, Темба Горимбо — Рамиз Брахимай, Абусупьян Магомедов — Ворли Алвес: прогнозы на Fight Night 241, ставки и коэффициенты.
В 38 лет Эдсон Барбоза продолжает удивлять поклонников MMA новым уровнем технического мастерства и атлетизма. Удары ногами с разворота в корпус и голову наводили ужас на легкий дивизион еще во времена, когда за пояс там дрались Хабиб и Конор. С годами бразильский боец муай-тай значительно расширил свой арсенал ударной техники боксерскими связками.
Как только Эдсон нащупывает ритм в клетке, все понимают, что дальше последуют стремительные атаки передней ногой, но это не спасает ребра соперников от болезненных попаданий. Скорость Барбозы по-прежнему на высочайшем уровне, даже несмотря на то, что теперь он сражается в полулегком дивизионе. Сценарий, в котором Барбоза проигрывает выглядит так: прессинг со стороны оппозиции и отсутствие свободного пространства в октагоне.
Лерон Мерфи — боец из Манчестера, племянник знаменитого тренера по боксу Оливера Харрисона. Это первый пятираундовый поединок и главное событие турнира для Мерфи. Англичанин не раз демонстрировал характер и забирал победу после того, как уступал отдельные отрезки боя. Интересно, какие наработки готовит Эдсон после перехода в American Top Team, возможно мы увидим попытки провести тейкдаун с его стороны вкупе с традиционной динамичной работой в стойке.
Поединок стартует в 3:20 утра воскресенья по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.
Все 10 выигранных поединков Рамиза Брахимая закончились сабмишеном. Победа с помощью болевых и удушающих приемов в 100% случаев — уникальный результат на данном этапе развития смешанных боевых искусств. Но в преддверии боя с Горимбо мало кто из болельщиков уделяет внимание выдающейся технике грэпплинга бывшего американского военного, который перенес серьезную травму и вновь возвращается в октагон. Все дело в насыщенной биографии его оппонента, достойной экранизации. Темба вырос в Зимбабве, где еще подростком участвовал в контрабанде «кровавых алмазов». Позднее будущему бойцу UFC пришлось выживать на улицах Южной Африки, куда он эмигрировал нелегально. Там Горимбо увлекся MMA, зарабатывая на жизнь тяжелым физическим трудом, он успевал тренироваться и затем перебрался в Штаты.
Пост Тембы про 7 долларов в кармане стал виральным и Дуэйн «Скала» Джонсон купил африканцу дом. Так Горимбо получил известность в соцсетях и начал кампанию по сбору средств для родной деревни в Зимбабве, где у людей нет доступа к воде. Возвращаясь к оценке боевых навыков, африканец смотрится увереннее в стойке и это может стать его преимуществом в бою с Рамизом.
Поединок стартует в 2:40 ночи с субботы на воскресенье по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.
Уроженец Дагестана Магомедов выступает на профессиональной арене в течение 14 лет. Боец, который выходит в октагон под флагом Германии зрелищно дебютировал в UFC в 2022 году, победив нокаутом за 19 секунд. Абусупьян показал что способен пошатнуть крепкого соперника фронт-киком в стиле Андерсона Сильвы. Это принесло Магомедову возможность подраться в главном событии турнира против именитого Шона Стрикленда. Магомедов хорошо начал бой с Шоном, но как будто бы вымахался уже в первом раунде, нанося сильные удары будущему чемпиону в среднему весе. Тогда Стрикленд перехватил инициативу, разбил Абусупьяна в стойке и прикончил добиванием на земле. Бой против Кайо Борральо сложился также не в пользу «Абуса».
Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Чейл Соннен был тренером во время третьего сезона шоу «The Ultimate Fighter: Brazil». Гангстер из Орегона успевал не только драться во время съемок с Вандерлеем Сильвой, но и помогать в подготовке участникам проекта. Соннен выделял среди бойцов именно Ворли Алвеса, высоко оценивая навыки бразильца и даже предсказывал, что тот однажды станет чемпионом в главном мировом промоушене. Однако, карьера Алвеса в UFC не сложилась. Бразилец запомнился фанатам только жесточайшей гильотиной, когда заставил сдаться Колби Ковингтона. Затем Ворли показывал нестабильные результаты в полусредней весовой категории, поднялся в средний вес, где также успел улететь в нокаут от Ислама Алискерова.
Поединок стартует в полночь с субботы на воскресенье по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.
Колумнист Sherdog Том Фили пишет, что в противостоянии Магомедова и Алвеса победит тот, кто успеет нанести больше урона во время взрывной атаки на первых минутах.
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