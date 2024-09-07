Фаворитам в Лиге наций непросто, но Англия, Португалия и Нидерланды возьмут свое

Прогноз: победа Англии и тотал меньше 3,5 за 2.08.
В Англии закончилась эра Саутгейта, возможно, вместе с этим тренером закончилась и эра скучного футбола. Сборной временно руководит теперь Карлси, ранее работавший с английской молодежкой. Сам Карсли не знает, как долго будет возглавлять Англию, но уже пообещал играть первым номером и больше атаковать. Состав пока больше напоминает экспериментальный. Уокера не вызвали, Беллингем травмирован, у Палмера, Фодена и Уоткинса тоже проблемы со здоровьем. Впрочем, для Лиги наций уровня B — да, Англия теперь играет здесь — это некритично.
У Ирландии тоже новый тренер, при прежнем сборная за 4 года выиграла только 11 матчей из 40. Летом рулить командой пригласили Хадльгримссона. На Евро-2016 его Исландия сенсационно победила Англию, но сейчас на такой результат ирландцам рассчитывать сложно. У них давно проблемы с атакой, лучший форвард Эван Фергюсон не играет с марта. Нет сомнений, что в Дублине болельщики устроят англичанам горячий прием, тем более, что Райс и Грилиш в юности выступали за сборные Ирландии разных возрастов. Но на поле три очка возьмет более классная команда.
Прогноз: обе забьют за 2.03.
У Германии не получилось выиграть домашний Евро, теперь Нагельсманн будет строить новую команду к чемпионату мира в 2026-м. Амбициозный тренер, кстати, уже объявил о желании победить на мундиале. Летом карьеру в сборной завершили Нойер, Кроос, Гюндоган и Мюллер, роль лидеров переходит к Мусиале и Виртцу. В сентябрьских матчах не сыграет важный защитник Рюдигер, ему дали отдых. Перемен в составе много, так что какое-то время у немецкой сборной уйдет на то, чтобы сыграться.
Венгрия остается одной из самых недооцененных сборных. Главный тренер Росси работает с ней с 2018 года и регулярно дает бой европейским топам. В прошлой Лиге наций венгры дважды обыграли Англию, взяли 4 очка с Германией и чуть было не опередили Италию в группе. На Евро, правда, команда Росси уступила Германии 0:2. Линия обороны с Орбаном и вратарем Гулачи уже не выглядит такой же надежной, как раньше, зато в атаке по именам все хорошо. От Собослаи и Ко всегда можно ждать голов, рассчитываем минимум на один в этой встрече. Хозяева поля тоже должны распечатать ворота соперника.
Прогноз: победа Нидерландов и тотал меньше 3,5 за 2.06.
Нидерландам в первом туре достался главный аутсайдер группы — Босния и Герцеговина. Букмекеры настолько не верят в гостей, что даже на победу голландцев и тотал больше 2,5 дают всего лишь 1.66. Возможно, статус полуфиналиста Евро так укрепил позиции «оранжевых», хотя с соперниками в плей-офф там Нидерландам повезло. Куман по-прежнему вынужден играть без Френки де Йонга, в этот раз еще не будет Депая. Опасных моментов может быть не так много, но Гакпо и Симонс должны воспользоваться своими шансами. А на стандартах чужим воротам будет угрожать еще и ван Дейк.
Босния и Герцеговина пробилась в элиту Лиги наций, выиграв группу с Финляндией, Черногорией и Румынией в дивизионе B. А вот квалификацию Евро боснийцы провалили и не отобрались туда даже через плей-офф. В 2024-м у них три поражения в трех матчах. Перед новым главным тренером Барбарезом стоит сложная задача вернуть любовь и уважение болельщиков. Помогать ему в этом будет нестареющий Джеко и новый бомбардир из бундеслиги Демирович. Зацепиться за очки в Голландии вряд ли получится, но и разгрома гости не допустят.
Прогноз: Португалия победит в обоих таймах за 2.38.
Португалия уже успела сыграть один матч в Лиге наций, и главным событием в нем стал гол Роналду. Криштиану достиг отметки в 900 голов и заодно помог своей сборной победить Хорватию 2:1. Впрочем, критиков Роналду это не убедило, они по-прежнему уверены, что Мартинесу нужно наигрывать новые связки в нападении. Ведь к ЧМ-2026 Кришу будет уже 41 год. В любом случае в этой встрече стартовый состав Португалии сильно обновится, ведь времени для отдыха было мало. Как минимум ждем в основе Жоту и Жоау Феликса.
Шотландия в 1-м туре ЛН в драматичном матче уступила Польше. Британцы во втором тайме отыгрались с 0:2, но на 97-й минуте пропустили с пенальти. Все три гола Шотландия получила после ошибок в центре поля или в своей штрафной, португальцы тоже будут наказывать за такие ляпы. Британцы опасны на стандартах, и все же у них ограниченный потенциал в атаке. Все-таки Робертсон и Мактоминей — не нападающие. Португалия уверенно заберет этот матч, для коэффициента повыше предлагаем взять победу фаворита в обоих таймах.
Прогноз: победа Испании и тотал меньше 3,5 за 2.30.
Испания доминировала в матче с Сербией, нанесла 23 удара по воротам, подала 9 угловых, но так и не добилась победы. 17-летний Ямаль был очень близок к голу, а вот его более взрослые партнеры проявили себя не так ярко. Главный тренер испанцев де ла Фуэнте уверен, что беспокоиться не о чем. Мол, футболисты еще не в оптимальной форме, скоро они прибавят. Увидим ли мы прогресс во 2-м туре Лиги наций, это вопрос, ведь Испания, скорее всего, выйдет в сильно обновленном составе.
Швейцарцы в четверг уступили Дании 0:2 и винят в этом судей и неспортивное поведение соперника. Сначала арбитр несправедливо, по их мнению, удалил защитника Эльведи за фол последней надежды. А победный гол датчане забили, когда форвард Швейцарии Эмболо лежал на газоне — выбивать мяч в аут никто стал. Джака так разозлился, что быстро схватил две желтые и теперь не сыграет с Испанией. Равноценной замены для капитана нет, так что швейцарцам придется много времени провести в обороне против «Красной фурии». И в какой-то момент испанцы дожмут соперника.
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