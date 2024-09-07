Фаворитам в Лиге наций непросто, но Англия, Португалия и Нидерланды возьмут свое

Венгрия остается одной из самых недооцененных сборных. Главный тренер Росси работает с ней с 2018 года и регулярно дает бой европейским топам. В прошлой Лиге наций венгры дважды обыграли Англию, взяли 4 очка с Германией и чуть было не опередили Италию в группе. На Евро, правда, команда Росси уступила Германии 0:2. Линия обороны с Орбаном и вратарем Гулачи уже не выглядит такой же надежной, как раньше, зато в атаке по именам все хорошо. От Собослаи и Ко всегда можно ждать голов, рассчитываем минимум на один в этой встрече. Хозяева поля тоже должны распечатать ворота соперника.