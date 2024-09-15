Анонс гранд-финала The International 2024: Team Liquid может выиграть второй титул

В Дании сегодня завершается главный турнир года по Dota 2 — The International 2024. Призовой фонд меньше, чем в прошлом году, но все равно выглядит внушительно: 2,5 млн долларов. Турнир проходит по системе двойного выбывания, то есть после одного поражения в плей-офф команда получает еще один шанс. Три финальных дня плей-офф киберспортсмены проводят на Royal Arena в Копенгагене, в 2018 году этот стадион принимал чемпионат мира по хоккею.
До гранд-финала по верхней сетке дошла Team Liquid. Это третий выход в финал для этой команды. В 2017-м они стали чемпионами, в 2019-м проиграли команде OG. У Liquid стабильный состав, он почти не менялся за последние 2−3 года. На The International 2024 команда выиграла два матча из трех, затем победила BetBoom Team и оказалась в верхней сетке плей-офф. Там Liquid справилась с Xtreme Gaming, Cloud9 и Gaimin Gladiators.
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