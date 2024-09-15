Анонс гранд-финала The International 2024: Team Liquid может выиграть второй титул

В Дании сегодня завершается главный турнир года по Dota 2 — The International 2024. Призовой фонд меньше, чем в прошлом году, но все равно выглядит внушительно: 2,5 млн долларов. Турнир проходит по системе двойного выбывания, то есть после одного поражения в плей-офф команда получает еще один шанс. Три финальных дня плей-офф киберспортсмены проводят на Royal Arena в Копенгагене, в 2018 году этот стадион принимал чемпионат мира по хоккею.