«Спартак» и «Зенит» победят, ЦСКА и «Краснодар» много не забьют: на что ставить в Кубке России

«Краснодар» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне. Прямо сейчас у «быков» 7 побед подряд, хотя проблемы с составом и позиционной игрой есть. Тем не менее, краснодарцы справились с «Ростовом» (2:0) даже без Кордобы, роль бомбардира взял на себя Сперцян. Хороши в последних матчах также Батчи и Са, особенно когда есть простор на чужой половине поля. «Краснодар» еще и мало пропускает: лишь три мяча в 11 играх. Команда Мусаева взяла 9 очков из 9 в Кубке, у ЦСКА — 5 баллов. Лидеры команд вряд ли много сыграют в этой встрече, от резервистов тоже не ждем большой результативности.