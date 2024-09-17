«Спартак» и «Зенит» победят, ЦСКА и «Краснодар» много не забьют: на что ставить в Кубке России

Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2.16.
«Зенит» в субботу снова показал, как умеет брать три очка даже при не самой лучшей игре. С ЦСКА Семак выпустил впереди всех трех форвардов, моментов у них было мало, но Гонду одним из них воспользовался. Соболев продолжает набирать форму и, видимо, выйдет и в кубковом матче. У «Зенита» несколько статистических аномалий в этом сезоне. За 8 туров питерцы пропустили всего один гол. А если взять группу атаки, то у нее только 88 ударов, но половина из них летит в створ, а 19 ударов стали голевыми.
«Рубин» чуть сдал в последнее время. После трех побед подряд казанцы проиграли «Спартаку», а после перерыва на сборные — «Крыльям Советов». Нападение держится на Даку, если албанец не забивает и не отдает голевые, то особо заменить его некем. А прежней надежности в обороне тоже не видно, особенно без ведущего защитника Вуячича. Впрочем, в Кубке у «Рубина» все неплохо, есть две победы в трех турах, казанцы поспорят с «Акроном» за 2-е место в группе. Однако в Санкт-Петербурге в неоптимальном составе им будет сложно зацепиться за очки.
Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.85.
ЦСКА идет на 6-м месте после 8 туров, и это не совсем по игре. Армейцы хорошо выглядят в матчах с топ-клубами, но и «Локомотиву», и «Зениту» они уступили. Были и два поражения от «Краснодара». ЦСКА пропустил всего 7 голов в 11 встречах, если считать Кубок России, и проиграл 4 раза. Главная проблема в атаке, там не хватает точного последнего паса и завершающего удара. Мусаев нестабилен, Койта до сих пор с нулем голов — пришлось брать у «Сочи» Гуарирапу.
«Краснодар» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне. Прямо сейчас у «быков» 7 побед подряд, хотя проблемы с составом и позиционной игрой есть. Тем не менее, краснодарцы справились с «Ростовом» (2:0) даже без Кордобы, роль бомбардира взял на себя Сперцян. Хороши в последних матчах также Батчи и Са, особенно когда есть простор на чужой половине поля. «Краснодар» еще и мало пропускает: лишь три мяча в 11 играх. Команда Мусаева взяла 9 очков из 9 в Кубке, у ЦСКА — 5 баллов. Лидеры команд вряд ли много сыграют в этой встрече, от резервистов тоже не ждем большой результативности.
Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.73.
Махачкалинское «Динамо» сначала обыграло «Спартак» в Кубке, а теперь отобрало два очка и в чемпионате. На этой волне команда из Дагестана вполне может выдать хороший матч против одноклубников из Москвы. Махачкалинцы часто паркуют «автобус» у своей штрафной и рассчитывают на контратаки. В их матчах обычно бывает много фолов и мало голов — только один раз в сезоне был пробит тотал больше 2,5. Интересно, что это случилось в кубковом матче в Москве — тогда команда Лички победила 2:1.
Москвичи только что обыграли дома «Ахмат» (4:2), хотя по игре к бело-голубым было много вопросов. Они расслабились после 2:0, пошли передачи пятками, Скопинцев показал рабону, а Карраскаль просто сделал пас чужому в своей штрафной. «Ахмат» едва-едва не наказал за такое отношение к игре. Личка недоволен своими футболистами, но, видимо, сделать ничего не может, ведь такое за динамовцами замечено уже не в первый раз. В Махачкале московской команде тоже придется тяжело, поэтому не ждем здесь много голов.
Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.88.
«Локомотив» выдал один из лучших стартов в своей истории, команда Галактионова забила 19 голов в 8 турах. Молодой Батраков продолжает феерить, на его счету уже 5 голов и 5 передач. Однако по сравнению с другими топами, «Локо» много пропускает — 12 мячей. «Оренбург» забил Лантратову два, а моментов было на все 5 голов. Так что турнирные перспективы «железнодорожников» пока неясны, хотя есть надежда на нового защитника Монтеса. В Кубке России «Локо» выиграл все три матча, нет сомнений, что он выйдет в плей-офф с первых двух мест.
У «Химок» только три очка в Кубке, для них вся борьба за выход из группы впереди. В чемпионате тоже дела не ладятся, только что красно-черные влетели «Акрону» 0:3. Хотя по игре и по моментам в первом тайме преимущество было на стороне химчан, просто им не хватило хладнокровия в решающих эпизодах. «Химки» обычно забивают гол за матч, и этого не хватает, ведь они пропускают практически в каждой игре. Возможно, подписание Джикии как-то изменит эту ситуацию. Пока же рассчитываем на голы от обеих команд.
Прогноз: победа «Спартака» с форой −1,5 за 2.09.
У «Спартака» в последних матчах нарисовались проблемы против команд с плотной обороной. Красно-белые забивают максимум один мяч. Так было и в воскресенье в Махачкале (1:1): всего один удар в створ и минимум голевых моментов. В атаке у команды Станковича вся надежда на Барко и Угальде. Если у них не идет игра, то вся острота впереди пропадает. Зато оборона «Спартака» впечатляет. Еще недавно у него была серия из 5 сухих матчей в РПЛ. В Кубке красно-белые допустили одну осечку с Махачкалой (0:1), но перед этим они разгромили московское «Динамо» и «Крылья Советов».
Самарцы потихоньку выходят из кризиса. Матч с «Рубином» показал, что когда «Крылья» играют с полной самоотдачей, им по силам брать три очка с конкурентами. В Кубке, правда, все шансы уже почти упущены: 3 поражения из 3 с общей разницей 1−9. Да и нужной глубины состава для успешной игры в двух турнирах у самарцев нет. Так что Осинькин, вероятно, будет держать в уме выездной матч против «Ахмата» в выходные. А резервисты «Спартака» должны доказывать Станковичу, что они достойны чаще выходить на поле.
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