Команде Ташуева пора побеждать: прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

«Ахмат» провалил начало сезона и расстался с главным тренером Адиевым. Поднимать команду со дна турнирной таблицы будет Ташуев, раньше он уже работал в Грозном. Перемены в игре «Ахмата» уже видны. Команда хорошо смотрелась с московским «Динамо», отыгралась с 0:2 и даже могла победить, но пропустила в самой концовке. В Кубке России грозненцы взяли верх над «Пари НН». Ташуев сразу поменял тактику, «Ахмат» теперь играет с двумя центральными защитниками. Новый тренер ставит более атакующий футбол, пока баланса между нападением и защитой нет.
«Крылья Советов» выбыли из Кубка России и теперь могут сконцентрироваться только на чемпионате. в сентябре команду пополнили защитник Ороз, опорник Мендес и форвард Сергеев. Теперь Осинькину надо привести всех игроков к одному уровню в плане физики и игрового тонуса. Главной проблемой самарцев остается игра в обороне. В 8 турах «Крылья» пропустили 13 голов. При этом с «Рубином» самарцы показали хороший уровень агрессии и компактности и мало что позволили сопернику.
Для «Крыльев Советов» встречи с «Ахматом» обычно складываются неудачно, в прошлом сезоне самарцы проиграли 3 матча из 4. Команда Ташуева сейчас на подъеме и рассчитывает на первую победу в чемпионате. В БК Pari на это можно поставить за 2,35. Также тут ожидается минимум по голу от обеих команд, надежности в защите нет ни у тех, ни у других. На обе забьют BetBoom предлагает коэффициент 1,74.