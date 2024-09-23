Команде Ташуева пора побеждать: прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

Для «Крыльев Советов» встречи с «Ахматом» обычно складываются неудачно, в прошлом сезоне самарцы проиграли 3 матча из 4. Команда Ташуева сейчас на подъеме и рассчитывает на первую победу в чемпионате. В БК Pari на это можно поставить за 2,35. Также тут ожидается минимум по голу от обеих команд, надежности в защите нет ни у тех, ни у других. На обе забьют BetBoom предлагает коэффициент 1,74.