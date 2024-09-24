«Реал» приблизится к «Барселоне»: прогноз на матч с «Алавесом»

«Реал» выиграл 4 матча подряд и идет в этом сезоне без поражений, но еще не набрал оптимальную форму. И в Лиге чемпионов, и в Ла Лиге мадридцы слишком много позволяют соперникам. Где-то им везет, как с «Реал Сосьедадом», где-то выручает Куртуа, но Анчелотти явно недоволен такой игрой. Пока что «Реал» выручает группа атаки, Винисиус и Мбаппе рано или поздно находят свои моменты и как минимум зарабатывают пенальти. Молодые Гюлер и Эндрик тоже создают остроту у чужих ворот. Сегодня у них как раз будет шанс проявить себя, Анчелотти побережет несколько основных игроков перед дерби с «Атлетико» в воскресенье.
«Алавес» удивил в прошлом сезоне. Команде, только вышедшей из Сегунды, предрекали вылет, а она заняла 10-е место. Баски немного забивали, примерно по голу за матч, зато пропускали гораздо меньше конкурентов. Летом «Алавес» интересовался Бариновым, но не потянул трансфер игрока. Это не помешало начать чемпионат с трех побед в 6 турах. Да, еще не все новички привыкли к требованиям Луиса Гарсии, однако в целом, это хорошо организованная команда. Футболисты тут знают, как играть вторым номером.
Для «Реала» такой соперник — не самый удобный, хотя статистика по личным встречам радует фанов Мадрида. «Сливочные» выиграли все 5 последних матчей, а на своем поле не уступали «Алавесу» с сезона-1999/00. Сложно представить, что фаворит не наберет на своем поле три очка. Да и отставание от «Барселоны» в 4 балла надо сокращать. На победу «Реала» и тотал меньше 3,5 «Бетсити» предлагает коэффициент 2,18. Также стоит рассмотреть вариант «наиболее результативный тайм — второй» за 1,95 в «Лиге Ставок». «Реал» часто прибавляет именно после перерыва.