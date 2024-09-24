«Реал» приблизится к «Барселоне»: прогноз на матч с «Алавесом»

«Реал» выиграл 4 матча подряд и идет в этом сезоне без поражений, но еще не набрал оптимальную форму. И в Лиге чемпионов, и в Ла Лиге мадридцы слишком много позволяют соперникам. Где-то им везет, как с «Реал Сосьедадом», где-то выручает Куртуа, но Анчелотти явно недоволен такой игрой. Пока что «Реал» выручает группа атаки, Винисиус и Мбаппе рано или поздно находят свои моменты и как минимум зарабатывают пенальти. Молодые Гюлер и Эндрик тоже создают остроту у чужих ворот. Сегодня у них как раз будет шанс проявить себя, Анчелотти побережет несколько основных игроков перед дерби с «Атлетико» в воскресенье.