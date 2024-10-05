UFC 307: Алекс Перейра — Халил Раунтри

Смотри этот и другие бои UFC 307 бесплатно на сайте и в приложении Winline. Бой стартует в 06.00 по московскому времени в воскресенье, 6 октября. Ракэль Пеннингтон и Джулианна Пенья 11 лет назад отобрались в одну команду во время бойцовского шоу The Ultimate Fighter и даже делили комнату во время съемок TUF. Несмотря на то, что тогда их обеих рассматривали как возможных финалисток соревнования, ожидания оправдала лишь Джулианна. Она в итоге и стала обладательницей контракта с UFC, а также призовых денег за шоу. Поведение Пеннингтон и Пеньи в клетке отличается кардинально во всем кроме характера — обе готовы биться до последнего. Преимущество «Венесуэльской лисицы» в яростном натиске, она создает соперницам постоянную угрозу тейкдауном, что заставляет их держать руки ниже подбородка и открываться размашистыми атакам в стойке. Пеннингтон гораздо техничнее как боксер, также «Роки» эффективно использует грэпплинг, как в защите от переводов, так и для контроля в партере.