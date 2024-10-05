UFC 307: Алекс Перейра — Халил Раунтри

Алекс Перейра — Халил Раунтри мл.
- Алекс Перейра (11 побед, 2 поражения; 9 КО/ТКО) — Халил Раунтри мл. (13 побед, 5 поражений; 9 КО/ТКО).
- Главный бой, титульный поединок в полутяжелом весе, 5 раундов.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Перейры 1.23, победа Раунтри 4.70.
- Прогноз редакции: победа Перейры.
Смотри этот и другие бои UFC 307 бесплатно на сайте и в приложении Winline. Бой стартует в 06.20 по московскому времени в воскресенье, 6 октября.
Чемпион UFC, пользующийся поддержкой пиар-машины компании встречается с претендентом, едва пробивишимся в топ-10 рейтинга дивизиона и уступает титул, упав в глухой нокаут. Такое не раз случалось за более чем тридцатилетнюю историю промоушена. Члены Зала Славы UFC Чейл Соннен и Рашад Эванс считают, что чемпион в полутяжелом дивизионе поменяется именно таким образом в эти выходные, указывая на ударную мощь Халила Раунтри.
Алекса Перейру легко можно назвать главной звездой UFC на данный момент. Бразильский кикбоксер дебютировал в организации в 2021 и за два года успел завоевать титулы в двух весовых категориях, что является абсолютным рекордом UFC. Алекс не зря носит прозвище «Каменная рука», он способен потушить свет любому человеку, стоящему в противоположном углу клетки и Халил Раунтри — прекрасный противник, чтобы это продемонстрировать. Американец одержал пять побед подряд, четыре из них досрочно. Если посмотреть пристальнее на послужной список Раунтри, становится заметно, что ни один из поверженных им недавно бойцов не входит в верхушку списка лучших полутяжеловесов.
Халил предпочитает работать в стойке, в близкой к тайскому боксу манере, благодаря регулярным тренировочным лагерям в Таиланде. Доставит ли Раунтри проблем Перейре, с учетом того, что бывший чемпион Glory в двух весовых категориях провел более 40 боев в ударных дисциплинах? Пусть к успеху Халила — впечатляющая история, но в победе Алекса Перейры брутальным нокаутом сомневаться не приходится.
Ракэль Пеннингтон — Джулианна Пенья
- Ракэль Пеннингтон (16 побед, 8 поражений; 1 КО/ТКО, 4 SUB) — Джулианна Пенья (11 побед, 5 поражений; 3 КО/ТКО, 5 SUB).
- Титульный поединок в легчайшем весе, 5 раундов.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Пеннингтон 1.65, победа Пеньи 2.41.
- Прогноз редакции: победа Пеннингтон.
Смотри этот и другие бои UFC 307 бесплатно на сайте и в приложении Winline. Бой стартует в 06.00 по московскому времени в воскресенье, 6 октября. Ракэль Пеннингтон и Джулианна Пенья 11 лет назад отобрались в одну команду во время бойцовского шоу The Ultimate Fighter и даже делили комнату во время съемок TUF. Несмотря на то, что тогда их обеих рассматривали как возможных финалисток соревнования, ожидания оправдала лишь Джулианна. Она в итоге и стала обладательницей контракта с UFC, а также призовых денег за шоу. Поведение Пеннингтон и Пеньи в клетке отличается кардинально во всем кроме характера — обе готовы биться до последнего. Преимущество «Венесуэльской лисицы» в яростном натиске, она создает соперницам постоянную угрозу тейкдауном, что заставляет их держать руки ниже подбородка и открываться размашистыми атакам в стойке. Пеннингтон гораздо техничнее как боксер, также «Роки» эффективно использует грэпплинг, как в защите от переводов, так и для контроля в партере.
Чемпионка представляет команду Altitude MMA из Колорадо, это значит, что она всегда тренируется на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, поэтому разреженный воздух Солт-Лейк-Сити не станет для нее испытанием. А вот нынешняя претендентка склонна «проседать» функционально ближе к концовке поединка, поэтому более выносливая Пеннингтон располагает возможностью забрать бой решением судей за счет результативных действий в чемпионских раундах.
Жозе Алдо — Марио Баутиста
- Жозе Алдо (32 победы, 8 поражений; 17 КО/ТКО, 1 SUB) — Марио Баутиста (14 побед, 2 поражений; 1 КО/ТКО, 1 SUB).
- Поединок в легчайшем весе, 3 раунда.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Алдо 2.16, победа Баутисты 1.75.
- Прогноз редакции: победа Баутисты.
Смотри этот и другие бои UFC 307 бесплатно на сайте и в приложении Winline. Бой стартует в 05.40 по московскому времени в воскресенье, 6 октября.
«Король Рио» пережил в октагоне каждого из соперников, с которыми бился еще на расцвете карьеры. 2 года назад бразилец позволил себе остановить выступления в смешанных единоборствах и сосредоточиться на боксе. В 2024 году 37-летний Алдо триумфально вернулся в UFC. При этом промоушен не устраивал ветерану MMA противостояние с кем-то из возрастных представителей Зала Славы UFC. В качестве оппонента для Жозе Алдо выбрали 30-летнего Джонатана Мартинеза, идущего на тот момент на серии из шести побед. В результате экс-чемпион перебил американца в стойке, отправил в нокдаун, а также совершил первый за декаду перевод в партер. Нельзя сказать, что впечатляющая победа в том поединке далась Жозе малой кровью, он пропустил несколько серьезных попаданий в разменах на средней дистанции. Боец из Рио-де-Жанейро по-прежнему обладает высочайшей скоростью и может надеяться на инстинкты и бойцовский IQ, опережавший оппозицию на протяжении всей карьеры.
Алдо является фаворитом в бою против Марио Баутисты по мнению ряда экспертов. Но почему тогда сценарий, где уроженец Финикса, штат Аризона, побеждает бразильскую легенду кажется более вероятным для букмекеров? Все дело в техническом арсенале Баутисты, который в отличие от Мартинеса не привык фехтовать на дистанции. Марио берет верх за счет прессинга и объема выброшенных ударов. У версии Жозе Альдо образца последних лет есть свойство отступать под градом ударов с высоким блоком, что может сыграть дурную шутку в бою с Баутистой. «Лицо со шрамом» может попасть встречным боковым и потрясти нынешнего визави, но запаса прочности у бойца из клуба MMA Lab должно хватить на то, чтобы выжить в таком эпизоде и завоевать победу.
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