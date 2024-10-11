Гости пропустят, но победят: прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия

Германия бодро стартовала в Лиге наций, разгромив Венгрию 5:0. Соперник высоко прессинговал в том матче, и техничные немцы воспользовались свободным пространством. С Нидерландами у бундестим тоже получилась веселая игра — 2:2 с шансами на победу у обеих сборных. В этот раз у Германии много потерь из-за травм: не будет основного вратаря тер Стегена, защитника Раума, полузащитников Мусиалы, Хавертца и форварда Фюллькруга. Нагельсманну придется выпустить много новичков, вся надежда на опытных Киммиха и Рюдигера и талантливого Виртца в атаке. Плюс в сборную вернулся Гнабри.
Босния и Герцеговина — слабейшая команда в этой группе. Еще недавно у нее было 7 поражений подряд. Черную серию получилось прервать месяц назад с Венгрией (0:0). Хотя тут боснийцы должны сказать спасибо своему вратарю Василю и перекладине, которые выручили их. Статистика по ударам 19−6 и угловым 13−1 говорит сама за себя. За Боснию продолжает играть Джеко, несмотря на возраст форвард продолжает забивать, у него 9 голов в 13 матчах. Команда Барбареза обычно играет в низком блоке, в обороне приходится отрабатывать и нападающим.
При всех проблемах сборной Германии она — явный фаворит в этой встрече. Группа атаки не такая мощная, как на Евро, но тут есть кому забить. У боснийцев Джеко и Демирович отличились с Голландией. На своем поле от них тоже можно ждать голевых свершений. БК Pari предлагает на обе забьют коэффициент 1,90. Разгром хозяев здесь не просматривается, немцам нет смысла тратить много сил перед игрой с Нидерландами через несколько дней. В «Марафоне» на победу Германии и тотал меньше 4,5 можно поставить за 1,73.