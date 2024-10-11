Гости пропустят, но победят: прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия

При всех проблемах сборной Германии она — явный фаворит в этой встрече. Группа атаки не такая мощная, как на Евро, но тут есть кому забить. У боснийцев Джеко и Демирович отличились с Голландией. На своем поле от них тоже можно ждать голевых свершений. БК Pari предлагает на обе забьют коэффициент 1,90. Разгром хозяев здесь не просматривается, немцам нет смысла тратить много сил перед игрой с Нидерландами через несколько дней. В «Марафоне» на победу Германии и тотал меньше 4,5 можно поставить за 1,73.