Голы будут, победа фаворита тоже читается: прогноз на матч «Акрон» — «Зенит»

«Зенит» успел дважды сыграть с «Акроном» в Кубке России — впереди встреча в чемпионате. Чемпион России после 11 туров занимает третье место, но до лидеров всего одно очко. Пока команда Семака допустила только одну осечку в РПЛ, уступив «Краснодару». Перед паузой на матчи сборных «Зенит» обыграл «Оренбург» 1:0. Счет скромный, но преимущество у питерцев было тотальное: 16:1 по угловым, 11:1 по ударам в створ. Вратарь «Оренбурга» Москвичев творил чудеса и спас команду от разгрома. «Зениту» не хватает Глушенкова, который снова выбыл из-за травмы, но группа атаки все равно мощнейшая.
«Акрон» хорошо проводит дебютный сезон в РПЛ, 8-е место после 11 туров — хороший результат для команды со скромным бюджетом. Тольяттинцы придерживаются своей тактики, они выходят не отбиваться и терпеть на поле, а играть в футбол. «Акрон» любит разыгрывать мяч низом, но теперь еще и появился вариант с забросом на Дзюбу. Также команда Тедеева периодически может включать прессинг. «Акрон» обидно упустил победу в 11-м туре над «Пари НН» — соперник сделал счет 2:2 на 94-й минуте. Но это в каком-то смысле было закономерно. «Акрон» хуже всех в лиге защищается на стандартах у своих ворот и регулярно пропускает мячи после угловых.
В Кубке России «Зенит» уступил «Акрону» по пенальти после 1:1 в основное время, а вот дома отомстил по полной программе — 5:1. Здесь составы будут основные, и шансов устоять у «Акрона» немного. С такими проблемами в обороне сыграть на ноль вряд ли получится. При этом Дзюба с Беншимолом тоже могут отличиться. «Фонбет» предлагает на тотал больше 3 коэффициент 1,98, а в «Бетсити» можно взять победу «Зенита» + тотал больше 2,5 за 2,00. У «Акрона» были проблемы против всех топ-клубов, он проиграл «Локомотиву», «Динамо», ЦСКА и «Краснодару».