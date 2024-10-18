Голы будут, победа фаворита тоже читается: прогноз на матч «Акрон» — «Зенит»

В Кубке России «Зенит» уступил «Акрону» по пенальти после 1:1 в основное время, а вот дома отомстил по полной программе — 5:1. Здесь составы будут основные, и шансов устоять у «Акрона» немного. С такими проблемами в обороне сыграть на ноль вряд ли получится. При этом Дзюба с Беншимолом тоже могут отличиться. «Фонбет» предлагает на тотал больше 3 коэффициент 1,98, а в «Бетсити» можно взять победу «Зенита» + тотал больше 2,5 за 2,00. У «Акрона» были проблемы против всех топ-клубов, он проиграл «Локомотиву», «Динамо», ЦСКА и «Краснодару».