UFC 308: Илия Топурия — Макс Холлоуэй

Для многих зрителей бой австралийца Роберта Уиттакера и ныне представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева станет главным событием вечера. Хамзат начал путь в UFC с двух зрелищных побед за десять дней, однако травмы и проблемы со здоровьем позволи ему выйти в октагон лишь пять раз за следующие четыре года. Достойное сопротивление «Борзу» оказали только Гилберт Бернс и Камару Усман, причем один из них — природный легковес, а второй — полусредневес. Чимаев чередовал выступления в среднем и полусреднем дивизионах, в связи с чем сталкивался, в том числе с проблемами при сгонке веса. К бою с Уиттакером в категории до 85 кг Хамзат, по его словам, подошел в лучших кондициях за всю карьеру.