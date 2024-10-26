UFC 308: Илия Топурия — Макс Холлоуэй

Илия Топурия — Макс Холлоуэй
- Илия Топурия (15 побед; 5 КО/ТКО, 8 SUB) — Макс Холлоуэй (26 побед, 7 поражений; 12 КО/ТКО, 2 SUB).
- Главный бой, титульный поединок в полулегком весе, 5 раундов.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Топурии 1.38, победа Холлоуэя 2.85
- Прогноз редакции: победа Топурии
Интрига вечера: когда чемпион и претендент начнут рубку в центра октагона. Илия Топурия грозится с первых же секунд использовать фирменный жест гавайца, призывающий зарубиться. Зная о ударной мощи Топурии и уровне владения боксерской техникой, это выглядит как вполне реалистичный рисунок боя. Грузинский боец находится в одном шаге от того, чтобы разрушить еще одну легенду в полулегкой весовой категории. Макс Холлоуэй провел в октагоне почти 8 часов боевого времени, владел чемпионским поясом в 145 фунтах, дрался буквально с каждым из ярких бойцов своего поколения, выступая на самом высоком уровне с 2010 года. Никому еще не удалось отправить в нокдаун бесстрашного бойца с Гавайев в UFC, это является дополнительным вызовом выступающему под испанским флагом Топурии. Александр Волкановски обладает максимально неудобным бойцовским стилем для Макса и он трижды воспользовался одинаковым сценарием, чтобы превзойти Холлоуэя в клетке. Илия может использовать схожий план с постоянным давлением, комбинируя нанесение ударов в голову и корпус.
Макс Холлоуэй — пример того, как атлет может продолжать развиваться, находясь на пике технических возможностей и физических кондиций. Количество ударов, выбрасываемых «Благословенным» было рекордным на протяжении победной серии в 13 поединков. Однако гавайцу пеняли на отсутствие досрочных побед с 2019 года и он потушил свет Корейскому Зомби, а позднее сенсационно вырубил Джастина Гейджи на последней секунде пятого раунда. Согласно мнению ряда представителей MMA-сообщества его передвижения и точный джеб будут мешать чемпиону поймать свой ритм.
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
- Роберт Уиттакер (26 побед, 7 поражений; 10 КО/ТКО, 5 SUB) — Хамзат Чимаев (13 побед; 6 КО/ТКО, 5 SUB).
- Поединок в среднем весе, 5 раундов.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Уиттакера 2.85, победа Чимаева 1.38
- Прогноз редакции: победа Чимаева
Для многих зрителей бой австралийца Роберта Уиттакера и ныне представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева станет главным событием вечера. Хамзат начал путь в UFC с двух зрелищных побед за десять дней, однако травмы и проблемы со здоровьем позволи ему выйти в октагон лишь пять раз за следующие четыре года. Достойное сопротивление «Борзу» оказали только Гилберт Бернс и Камару Усман, причем один из них — природный легковес, а второй — полусредневес. Чимаев чередовал выступления в среднем и полусреднем дивизионах, в связи с чем сталкивался, в том числе с проблемами при сгонке веса. К бою с Уиттакером в категории до 85 кг Хамзат, по его словам, подошел в лучших кондициях за всю карьеру.
Эксперты портала MMajunkie указывают на то, что бой запланирован на 25 минут. Якобы это сыграет на руку Роберту, привыкшему к чемпионским раундам. Но никто не гарантирует, будет ли Чимаев растягивать выяснение отношение с Уиттакером на полную дистанцию. Чуть более года назад экс-чемпион уступил Дрикусу Дю Плесси нокаутом, несмотря на явное преимущество в ударном арсенале. Дело в том, что южноафриканец особенно опасен в грэпплинге, контроле и добивании в партере. Зная сильные стороны Дрикуса, Роберт действовал скованно с точки зрения атакующих действий и позволил Дю Плесси выбросить корявый боковой правой рукой, что в итоге привело к техническому нокауту.
В первом раунде у Дрикуса получился тейкдаун и он обрушил град ударов на голову и защиту Бобби. Этот отрезок схватки примечателен попыткой проведения удушающего в исполении бойца из ЮАР. Уиттакер при вставании из партера оставил шею незащищенной, чем и попробовал воспользоваться Дю Плесси. Один из коронных приемов Хамзата Чимаева — именно «удушение Брабо», антропометрия и фокус чеченкого бойца на данном сабмишене способны принести ему досрочную победу в бою с Робертом Уиттакером после перевода на настил октагона.
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
- Шарабутдин Магомедов (14 побед; 11 КО/ТКО) — Армен Петросян (9 побед, 3 поражения; 6 КО/ТКО).
- Поединок в среднем весе, 3 раунда.
- Коэффициенты в БК Winline: победа Магомедова 1.33, победа Петросяна 3.07
- Прогноз редакции: победа Магомедова
«Шара Буллет» третий раз выйдет в октагон Абу-Даби под баннером базирующегося в Лас-Вегасе промоушена. Пусть Магомедову и не удалось финишировать предыдущего оппонента Михала Олексейчука, однако он показал самое зрелое и тактически выверенное выступление со времени дебюта в UFC. Успешная работа вторым номером в стойке, регулярные попадания боковым ударом передней рукой принесли россиянину победу единогласным решение судей. В процессе «Шара» продемонстрировал стальной подбородок: уроженец Дагестана несколько раз пропустил левый прямой от Михала, у которого за спиной 14 побед нокаутом и даже не пошатнулся.
Чем бой против Олексейчука отличался от противостояний Магомедова с Бруно Сильвой и Антонио Троколи? В дебюте «Шара Буллет» впечатлил публику феерической техникой ударов ногами, а также взял верх в диких разменах на средней дистанции. Нокаут в бою против бразильца Троколи выглядел как расстрел недвижимой мишени, пусть и огромной. В схватке же с поляком, боец команды Gor MMA действовал с холодной головой и безоговорочно забрал каждый острый эпизод не только за счет скорости, бойцовских инстинктов, но и выбора верной стратегии на бой.
Стиль Армена Петросяна представляет собой гораздо большее испытание для Шарабутдина, чем многие себе думают. Во время выступлений на любительском уровне боец из Красноярска получил звание заслуженного мастера спорта в тайском боксе. Он также, как и Шара, приносит с собой в октагон фирменный почерк передвижений и зрелищных атак в стиле муай-тай. При этом уроженец Красноярска умеет навязывать борьбу, например в бою с Кристианом Лероем Данканом Армен успешно переводил соперника на землю. Интересно, как будут развиваться события, если поединок перейдет в клинч, где каждый из бойцов способен нанести сокрушительный урон локтями и коленями с минимальной дистанции.
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