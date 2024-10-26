Суператака «Реала» против суператаки «Барселоны» — это Эль-Класико будет легендарным

Еще один момент — возраст команд. «Барселона» вынужденно стала самой молодой в Испании, у «Реала» же опыта — победного, чемпионского опыта — гораздо больше. Сможет ли команда Флика выдать два суперматча за несколько дней? В парнях Анчелотти сомнений меньше. К тому же игра пройдет в Мадриде. На победу «Реала» коэффициент чуть упал до 1.96, а с форой −1 смотрится совсем хорошо — 2.57. Можно и подстраховаться и выбрать такое комбо в Winline: «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1.98. Да, «Барселона» сейчас хороша, и ее победа не вот прям удивит, но «Реал» — это все-таки «Реал». Да и еще на своем родном «Сантьяго Бернабеу».