Суператака «Реала» против суператаки «Барселоны» — это Эль-Класико будет легендарным

Первое Эль-Класико в сезоне подоспело вовремя. «Реал» только что выиграл эмоциональный матч у «Боруссии» с хет-триком Винисиуса, а «Барселона» разгромила «Баварию» с хет-триком Рафиньи. Мадрид отстает от каталонцев на три очка в Ла Лиге, это дополнительная турнирная мотивация для «сливочных». «Реал» усилился летом Мбаппе, но пока не стал единой командой. Многое по-прежнему зависит от индивидуальных действий Вини, Родриго, Мбаппе и других футболистов. Нет баланса между атакой и защитой, Вини и Килиан не очень хотят обороняться без мяча. Беллингем теперь должен больше думать об обороне, поэтому впереди он сейчас не так полезен. Сказывается и уход Крооса, но магия «Реала», как мы видели 4 дня назад, все еще работает.
«Барселона» навязала борьбу «Реалу» в чемпионате Испании, и это большой сюрприз. Сюрприз, потому что у каталонцев в этом сезоне новый тренер, много травмированных, включая основного вратаря, и много молодежи. Но Флик поменял настрой, привил сине-гранатовым более агрессивный стиль. «Барса» теперь яростно прессингует соперников и заставляет их ошибаться. Так каталонцы выиграли 11 матчей из 13. Главный вопрос — хватит ли им сил на весь сезон. В этом есть сомнения, с другой стороны, те, кто пропустил начало чемпионата из-за травм, уже возвращаются в строй. Левандовски забивает, как в лучшие годы, Рафинья тоже открыл в себе бомбардирский талант. А ведь есть еще Ямаль.
На что ставить?
«Реал» еще не проигрывал в Ла Лиге, при этом календарь у него был достаточно щадящий. У «Барселоны» одно поражение, когда Флик дал отдохнуть многим основным футболистам с «Осасуной». В прошлом сезоне оба Эль-Класико остались за Мадридом, хотя по игре «Барса» была лучше. Как все сложится в этот раз?
Первое, на что тянется поставить рука — голы. Каталонцы играют в рискованный футбол с высокой линией обороны и не признают полумер. Против «Баварии» это сработало, однако быстрые игроки «Реала» наверняка этим воспользуются. В свою очередь, атакующее трио «Барсы» тоже вряд ли уйдет без голов. Тем более, что у «сливочных» не будет Куртуа. Так что тотал больше 3,5 за 2.00 и тотал больше 4 за 2.60 в БК Winline выглядят заманчиво.
Еще один момент — возраст команд. «Барселона» вынужденно стала самой молодой в Испании, у «Реала» же опыта — победного, чемпионского опыта — гораздо больше. Сможет ли команда Флика выдать два суперматча за несколько дней? В парнях Анчелотти сомнений меньше. К тому же игра пройдет в Мадриде. На победу «Реала» коэффициент чуть упал до 1.96, а с форой −1 смотрится совсем хорошо — 2.57. Можно и подстраховаться и выбрать такое комбо в Winline: «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1.98. Да, «Барселона» сейчас хороша, и ее победа не вот прям удивит, но «Реал» — это все-таки «Реал». Да и еще на своем родном «Сантьяго Бернабеу».
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