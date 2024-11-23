UFC Макао: Ян vs Фигередо

- Петр Ян (17 побед; 5 поражений; 9 KO, 1 SUB) — Дейвесон Фигередо (24 победы, 3 поражения, 1 NC; 9 KO)
- Главный бой, легчаший вес, 5 раундов
- Коэффициенты в БК Winline: победа Яна 1.26, победа Фигередо 3.40
- Прогноз редакции: победа Яна
В главном поединке турнира в Макао сразятся два экс-чемпиона UFC, заработавших репутацию самых жестких ударников в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. При этом российский боец известен за счет комбинационной работы в обеих стойках, умении считывать реакции соперника и наносить урон серийными выстрелами. Бразилец же больше предпочитает выцеливать жертву и выкидывать одиночный удар страшной силы. Уроженец Красноярского края также превосходно умеет переводить поединок в партер, где беспощадно расправляется с противниками путем добивания.
Поднявшись в наилегчайший дивизион, Дейвесон Фигередо заметно прибавил в борцовских навыках, возможно дело в отказе бойца от изнурительной сгонки веса. В категории до 61 кг выходец из фавел бразильского Сори выходит в октагон с большим запасом сил, что позволяет прибегать к использованию грэпплинга. Однако Петр Ян обладает лучшей статистикой в защите от тейкдаунов и точности собственных бросков. Учитывая, что Яну и Фигередо предстоит выяснять отношения на протяжении пяти раундов, журналисты портала Sherdog видят бойца из России в качестве фаворита. Несмотря на то, что Дейвесону приходилось побеждать в 25-минутном противостоянии с Брэнданом Морено, Ян представляет собой ударную мощь другого уровня.
- Сонг Кенан (22 победы; 8 поражений; 9 KO, 9 SUB) — Муслим Салихов (20 побед, 5 поражений)
- Полусредний вес, 3 раундов
- Коэффициенты в БК Winline: победа Кенана 2.67, победа Салихова 1.43
- Прогноз редакции: победа Салихова
Сонг Кенан и Муслим Салихов подошли к противостоянию на Арене Галактика с очень близкими показателями в полусреднем дивизионе: каждый из оппонентов одержал две победы в последних пяти схватках. Атлет из Китая превосходит российского бойца по количеству точных ударов в минуту, но уступает в умении избегать попаданий.
Салихов получил прозвище «Король Кунг-фу» во время выступлений в дисциплине Ушу-саньда. Он бился на первом турнире UFC в Китае в 2017 году, где проиграл Алексу Гарсии. Спустя семь лет уроженец Буйнакска может порадовать знакомую публику успешным результатом, тем более, что манера ведения боя его соперника оставляет пространство для коронных атак ударами ногами с разворота. Среди тех, кто склоняется к прогнозу в пользу Сонга Кенана бытует мнение, что «Король Кунг-фу» находится на спаде и уже не будет эффективен в тех промежутках поединков, где на первый план выходит скорость реакции.
- Волкан Оздемир (20 побед; 7 поражений; 13 KO, 2 SUB) — Карлос Олберг (10 побед, 1 поражение; 9 KO)
Полутяжелый вес, 3 раунда
- Коэффициенты в БК Winline: победа Оздемира 2.95, победа Олберга 1.43
- Прогноз редакции: победа Олберга
Волкан Оздемир давно находится в середине рейтинга полутяжелого дивизиона UFC. Пусть промоушен давно не верит в его титульные перспективы, швейцарский боец смешанных единоборств зрелищно дерется во время каждого выхода в октагон. В скорости и разрушительности ударов руками Волкан превосходит большинство соперников и им зачастую приходится использовать работу в партере, чтобы нейтрализовать нокаутирующую мощь Оздемира. В 2023 году боец из Фрайбурга всего второй раз за более чем десятилетнюю профессиональную карьеру одержал победу сабмишеном сам, тогда он задушил Богдана Гуськова. В июне нынешнего года Волкан отправил в другое измерение бразильца Джонни Уолкера, выиграв страшным нокаутом.
Карлос Олберг заработал контракт в UFC за счет победы нокаутом, но таким же образом проиграл дебютный бой в промоушене. Затем новозеландец вернулся, заработав решение судей в свою пользу во время следующего выхода в октагон. В течение следующих двух с половиной лет Олберг разобрался с пятью соперниками, четырех из которых нокаутировал в первом раунде.
Карлос тренируется в команде City Kickboxing вместе с Исраэлем Адесаньей и уже заявлял о намерении бросить вызов Алексу Перейре, чтобы сразиться за пояс. Ситуация в полутяжелом дивизионе действительно позволит ему это сделать, в случае положительного исхода боя с Оздемиром. Волкан является более опытным бойцом, однако статистика говорит в пользу новозеландца: Карлос наносит 7.41 точный удар в минуту, пока швейцарец попадет 4.79. Также представитель Новой Зеландии более точен в исполнении тейкдаунов, его показатель — 75% против 33% Волкана. Поединок восьмого и десятого номера рейтинга полутяжеловесов претендует на то, чтобы стать одним из самых зрелищных на турнире в Макао. 83% пользователей портала Tapology уверены в победе Олберга и 17% ставят на Оздемира.
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