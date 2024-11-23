UFC Макао: Ян vs Фигередо

Карлос тренируется в команде City Kickboxing вместе с Исраэлем Адесаньей и уже заявлял о намерении бросить вызов Алексу Перейре, чтобы сразиться за пояс. Ситуация в полутяжелом дивизионе действительно позволит ему это сделать, в случае положительного исхода боя с Оздемиром. Волкан является более опытным бойцом, однако статистика говорит в пользу новозеландца: Карлос наносит 7.41 точный удар в минуту, пока швейцарец попадет 4.79. Также представитель Новой Зеландии более точен в исполнении тейкдаунов, его показатель — 75% против 33% Волкана. Поединок восьмого и десятого номера рейтинга полутяжеловесов претендует на то, чтобы стать одним из самых зрелищных на турнире в Макао. 83% пользователей портала Tapology уверены в победе Олберга и 17% ставят на Оздемира.