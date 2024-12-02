Обе команды забьют: прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Москва

«Ахмат» проиграл все 5 матчей в ноябре, правда 3 из них были с «Зенитом». И все же три поражения подряд в РПЛ не могли не ударить по атмосфере в команде. Особенно после неудач с примерно равными соперниками: «Пари НН» (0:2) и «Крыльями Советов» (1:2). Ташуев даже перешел на игру в три центральных защитника, но и это не спасает от провалов в обороне и ошибок. В атаке «Ахмату» не хватает забивного форварда, хотя в последних матчах Самородов дважды отличился. Большего ждут от Садулаева, которого Карпин вызывает в сборную России. На счету вингера пока 3 гола и 1 передача в 15 турах.

У «Динамо» сейчас тоже нелучший период. В перерыве на матчи сборных бело-голубые проиграли медиафутбольному «Амкалу», это наверняка задело самолюбие игроков. Потом были плохой матч с «Факелом» (1:1) и тяжелая победа над «Локомотивом» по пенальти. У команды Лички по-прежнему нет надежной игры в обороне, а группа атаки не всегда может похвастаться реализацией моментов. Да и пока не было Бителло из-за травмы, голевых шансов создавали меньше, чем обычно. Впрочем, сейчас бразилец в строю, с ним Тюкавину и Нгамале должно быть полегче.