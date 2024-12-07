UFC 310: Рахмонов — Мачадо Гэрри, Ган — Волков, Евлоев — Стерлинг

В 2021 году Гану удалось выиграть у Александра Волкова за счет уверенной работы с дистанции первым номером. Тогда россиянин уступил Сирилу в неспешной тактической дуэли. Судьи отдали Гану все пять раундов, а с точки зрения точных попаданий он за 25 минут нанес оппоненту на 29 ударов больше — 139 против 115. Почему в реванше события могут развиваться по-другому? Теперь Александр Волков регулярно тренируется в Лас-Вегасе, где находится под наблюдением специалистов из UFC Performance Institute. Российский боец значительно прибавил в физических кондициях и сейчас ведет серию из 4 побед подряд, три из них досрочно. Если «Драго» сумеет комбинировать угрозу перевода в партер с нанесением урона в стойке, Сирила Гана ждут тяжелые три раунда.