UFC 310: Рахмонов — Мачадо Гэрри, Ган — Волков, Евлоев — Стерлинг

- Шавкат Рахмонов (18 побед; 10 SUB, 8 KO) — Иэн Мачадо Гэрри (15 побед; 7 KO, 1 SUB)
- Полусредний вес, 5 раундов
- Коэффициенты в БК Winline: победа Рахмонова 1.14, победа Мачадо Гэрри 4.70
- Прогноз редакции: победа Рахмонова
Вместо того, чтобы биться в пятираундовом поединке за титул чемпиона в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов должен подтвердить неофициальное звание претендента номер один в бою с непобежденным Иэном Мачадо Гэрри. Владеющий поясом Белал Мухаммад выбыл из-за травмы, матчмейкеры решили сохранить «Кочевника» в составе участников турнира и предложили выйти в октагон седьмому номеру рейтинга полусредневесов. Поэтому Рахмонов, являющийся первым уроженцем Казахстана, подписавшим контракт с промоушеном UFC, сразится в эти выходные с ирландцем.
Шавкат финишировал каждого из 18 соперников за профессиональную карьеру, в то время как Иэн заработал 8 досрочных побед и 7 решением судей. Среди выдающихся навыков Мачадо Гэрри — серийная работа в стойке, встречные комбинации с обеих рук и амплитудные удары ногами. Рахмонов же превращается в октагоне в беспощадного убийцу, находя способ завершить бой досрочно, как в стойке, так и в партере. В двух последний схватках «Кочевник» наращивал темп и давление на протяжении двух раундов, пока не заставлял противников сдаться. Иэн Гэрри способен огрызаться и наносить урон с дистанции, но Шавкат явный фаворитом, так как обладает более агрессивной манерой ведения боя.
В преддверии противостояния в Сети оказались кадры тренировочного спарринга Рахмонова и Гэрри из зала Kill Cliff во Флориде, где оба бойца проходили сборы. На видео ирландец уверенно работал с дистанции и был на шаг впереди Шавката в ударной технике. Однако Рахмонов отметил, что есть и другая часть записи, где он заставил Гэри сдаться от болевого или удушающего приема. Сценарий, где Иэн работает с дистанции в течение двух раундов, а в третьем ломается под напором «Кочевника» — прогноз редакции на эту схватку.
- Сирил Ган (12 побед; 2 поражения; 6 KO, 3 SUB) — Александр Волков (38 побед, 10 поражений; 24 KO, 4 SUB)
- Тяжелый вес, 3 раунда
- Коэффициенты в БК Winline: победа Гана 1.37, победа Волкова 2.70
- Прогноз редакции: победа Волкова
Комбинация скорости, атлетизма и ударной мощи позволила Сирилу Гану пройти путь от профессионального дебюта до октагона UFC всего за год. Благодаря феноменальным инстинктам француз наработал достаточное количество защитных действий в грэпплинге и избежал проблем по части борьбы до встречи с Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом. После двух поражений француз реабилитировался победой над Сергеем Спиваком, который считался одним из лучших тяжеловесов в UFC по части борцовской техники.
В 2021 году Гану удалось выиграть у Александра Волкова за счет уверенной работы с дистанции первым номером. Тогда россиянин уступил Сирилу в неспешной тактической дуэли. Судьи отдали Гану все пять раундов, а с точки зрения точных попаданий он за 25 минут нанес оппоненту на 29 ударов больше — 139 против 115. Почему в реванше события могут развиваться по-другому? Теперь Александр Волков регулярно тренируется в Лас-Вегасе, где находится под наблюдением специалистов из UFC Performance Institute. Российский боец значительно прибавил в физических кондициях и сейчас ведет серию из 4 побед подряд, три из них досрочно. Если «Драго» сумеет комбинировать угрозу перевода в партер с нанесением урона в стойке, Сирила Гана ждут тяжелые три раунда.
- Мовсар Евлоев (18 побед; 3 KO, 4 SUB) — Алджэмейн Стерлинг (24 победы, 4 поражения; 3 KO, 8 SUB)
- Полулегкий вес, 3 раунда
- Коэффициенты в БК Winline: победа Евлоева 1.24, победа Стерлинга 3.50
- Прогноз редакции: победа Евлоева
Бой бывшего чемпиона в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга с россиянином Мовсаром Евлоевым пройдет в рамках предварительной части турнира UFC 310, хотя легко мог бы возглавить другой турнир. Несмотря на то, что и экс-чемпион, и уроженец Ингушетии не входят в число любимчиков боссов промоушена, каждый из них может завоевать титульник в случае победы в эти выходные. Дебют Стерлинга в полулегкой категории не был зрелищным, однако представитель команды Serra-Longo воспользовался преимуществом в грэпплинге и забрал победу решением судей у Келвина Кэттера, который имеет славу взрывного ударника.
Стерлинг действительно умеет атаковать нестандартными болевыми/удушающими приемами, однако Мовсар Евлоев уже не раз доказывал, что может выбраться из максимально плотных попыток сабмишенов — в бою с Диего Лопесом и Ником Лентцом. Учитывая мощнейшую борцовскую базу Евлоева и Стерлинга победителя здесь может определить успешность в стойке. Мовсар, в отличие от американца, не рискует выкидывать размашистые удары ногами. В поединке с Арнольдом Алленом россиянин продемонстрировал, что значительно улучшил защитные навыки в стойке, поэтому можно говорить о том, что его шансы на победу над Стерлингом серьезно выросли.
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