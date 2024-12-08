Много голов и много фолов: анонс матча «Краснодар» — «Локомотив»

Первая часть чемпионата России заканчивается, и мы вновь можем увидеть смену лидера. «Зенит», неожиданно проиграв «Акрону», дал шанс «Краснодару» уйти на зимний перерыв на первом месте. «Быки», правда, сами уже три тура не побеждают, а неделю назад и вовсе пережили 0:3 от «Спартака». Команда Мусаева нервно провела матч, очень много фолила (28 нарушений), пыталась задавить соперника прессингом, но не получилось. Не получилось и регулярно создавать острые моменты. Игроки либо не рисковали, либо не доводили мяч до Сперцяна и Кордобы. Неудачная серия «Краснодара» совпала с «молчанием» главного бомбардира, а кроме колумбийца и Сперцяна забивать практически некому. У Батчи и Са только по три гола.
«Локомотив» еще хуже завершает 2024 год. «Железнодорожники» не пришли в себя после разгрома от «Спартака» и проиграли еще «Динамо» и «Химкам». И к Галактионову снова появились вопросы. В прошлом туре тренер убрал Батракова с привычной позиции атакующего полузащитника, передвинув его ниже. Вместо Батракова в этой роли вышел Сарвели и забил, но креатива в атаке «Локо» было меньше обычного. Однако главная проблема сейчас — центр защиты. Монтес много ошибается, у Ньямси с Морозовым тоже нет надежности. Да и капитан команды Баринов заметно сбавил к концу года.
На что ставить
В первом круге «Краснодар» неожиданно выиграл 3:0 — все решили ошибки Лантратова. И тогда «Краснодару» еще помог быстрый гол. В этот раз возможен любой результат, хотя, конечно, преимущество на стороне команды Мусаева. Это видно и по коэффициентам букмекеров. На победу «Краснодара» БК Winline дает 1.90, а на победу «Локомотива» — 3.90.
И все же угадать исход здесь сложно. А вот голов в этом матче можно ждать. У «Краснодара» тоже хватает ошибок в центре обороны, Тормена и Коста провалились со «Спартаком». Кордобе пора проснуться, да и нападению «Локомотива» надо проявить себя. На обе забьют и тотал больше 2,5 можно поставить за 1.93. Из вариантов по статистике можно подумать о ставке на фолы. Нас ждет заруба между конкурентами, это последний матч в году — никто никого жалеть не будет. Winline предлагает коэффициент 1.77 на тотал фолов больше 25,5.
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