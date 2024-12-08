Много голов и много фолов: анонс матча «Краснодар» — «Локомотив»

И все же угадать исход здесь сложно. А вот голов в этом матче можно ждать. У «Краснодара» тоже хватает ошибок в центре обороны, Тормена и Коста провалились со «Спартаком». Кордобе пора проснуться, да и нападению «Локомотива» надо проявить себя. На обе забьют и тотал больше 2,5 можно поставить за 1.93. Из вариантов по статистике можно подумать о ставке на фолы. Нас ждет заруба между конкурентами, это последний матч в году — никто никого жалеть не будет. Winline предлагает коэффициент 1.77 на тотал фолов больше 25,5.