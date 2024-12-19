Армейцы прервут неудачную серию: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

У «Спартака» затяжная выездная серия, к счастью для красно-белых, недавно была возможность отдохнуть во время перерыва на Кубок первого канала. Команда Жамнова выиграла три последних матча, хотя и в них были проблемы. Главный тренер признает, что команда не может провести ровно все 60 минут. «Спартак» много пропускает, но и много забивает при Жамнове (3-е место в КХЛ). И это при том, что по сравнению с прошлым сезоном сдал Голдобин, при том, что уехал в НХЛ Цыплаков, а форвард Принс не вернулся на свой уровень после травмы. «Спартак» хорош в большинстве, забил 26 голов, но часто удаляется и плохо играет в меньшинстве. У ЦСКА, кстати, все наоборот.