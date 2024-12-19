Армейцы прервут неудачную серию: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

В КХЛ прошла половина регулярного чемпионата. В лиге пока один явный лидер — «Локомотив», остальные топ-клубы держатся в группе преследования. Интересно, что «Спартак» идет вторым на Западе и опережает ЦСКА: у красно-белых после 35 матчей 50 очков, у армейцев — 47 очков после 34 игр.
ЦСКА пережил непростой старт, сейчас красно-синие проводят лучший отрезок в сезоне. У команды Воробьева 6 побед подряд. Интересно, что во всех из них общий тотал не превышал 5 голов. Армейцы в целом мало бросают по воротам (17-е место в КХЛ), но отличаются высокой реализацией (6-е место). Хотя видеть ЦСКА за пределами топ-10 лиги по голам все же странно. Зато по игре в обороне команда Воробьева — третья в КХЛ. Прибавил Просветов, у него теперь больше 93% отраженных бросков. Интересно, что именно этот вратарь бессменно провел 6 последних победных матчей. Воробьев привил команде высокий прессинг, ЦСКА часто отодвигает игру от своих ворот.
У «Спартака» затяжная выездная серия, к счастью для красно-белых, недавно была возможность отдохнуть во время перерыва на Кубок первого канала. Команда Жамнова выиграла три последних матча, хотя и в них были проблемы. Главный тренер признает, что команда не может провести ровно все 60 минут. «Спартак» много пропускает, но и много забивает при Жамнове (3-е место в КХЛ). И это при том, что по сравнению с прошлым сезоном сдал Голдобин, при том, что уехал в НХЛ Цыплаков, а форвард Принс не вернулся на свой уровень после травмы. «Спартак» хорош в большинстве, забил 26 голов, но часто удаляется и плохо играет в меньшинстве. У ЦСКА, кстати, все наоборот.
На что ставить
Команды уже три раза встречались в этом сезоне, и все три матча выиграл «Спартак». В этом есть своя логика, ЦСКА тогда еще только привыкал к требованиям Воробьева, Просветов еще был не так хорош. Сейчас же у армейцев система игры выстроена, забить могут все 4 звена. Так, лучший бомбардир команды Абрамов выходит в 4-й тройке. «Спартак» на ходу обновляет состав, взял канадца Перлини и расстался с Принсом и Биттеном.
Команде Воробьева пора прервать неудачную серию против красно-белых. На победу ЦСКА в основное время БК Winline дает коэффициент 2.21, с учетом овертайма и буллитов — 1.71. Также защита ЦСКА может закрыть нападение «Спартака», на общий тотал голов меньше 5 коэффициент — 1.98.
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