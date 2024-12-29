Победа фаворита и много голов: анонс матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» на всех парах мчится к чемпионству. Коэффициент на победу мерсисайдцев в АПЛ упал до 1.30. Спокойный подход нового главного тренера Слота пришелся по душе команде, а голландцы Гравенберх и Гакпо вообще вышли на новый уровень. «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков, при этом у него еще матч в запасе. Больше отрыв был только в чемпионский сезон-2019/20: 10 очков от 2-го места после 18 туров. В четверг «Ливерпуль» пропустил первым от «Лестера», но не было сомнений, что Салах и Ко возьмут свое. Египтянин в этом сезоне — лучший бомбардир и лучший игрок в АПЛ, на его счету 16 голов в 17 матчах.
«Вест Хэм» в первом круге держится во второй половине таблицы. Это первый сезон после ухода Мойеса, при Лопетеги «молотобойцы» играют скучно, меньше пропускают, но и меньше забивают. Хотя хороших футболистов тут хватает. В последних 4 турах лондонская команда идет без поражений. Правда, игра с «Саутгемптоном» (1:0) три дня назад не впечатлила. Даже с аутсайдером АПЛ «Вест Хэм» меньше владел мячом и меньше атаковал. Выручил как всегда лучший бомбардир команды Боуэн. У лондонцев есть потери в составе. Если вратаря Фабианьски заменит Ареоля, то вот мощному защитнику Килману полноценной замены нет. А еще и Соучек и Гидо Родригес дисквалифицированы на ближайший тур.
На что ставить
«Ливерпуль» сейчас — одна из лучших команд Европы, если не лучшая. Мерсисайдцы хороши во всех фазах игры, умеют атаковать (и позиционно, и в быстрых отрывах), прессинговать и защищаться. Восстановился Жота, невезучего Нуньеса в основе заменит Диас. Эта группа атаки во главе с Салахом явно воспользуется проблемами «Вест Хэма» в обороне. Статистика «молотобойцев» с топ-клубами в этом сезоне показательна: 1:3 с «Ман Сити», 0:3 с «Челси», 2:5 с «Арсеналом», 1:4 с «Тоттенхэмом». Первые три матча, кстати, прошли в Лондоне.
На победу «Ливерпуля» с форой −1,5 БК Winline предлагает коэффициент 1.95. Также букмекеры тут ждут голы, и с этим можно согласиться. Все-таки у «Вест Хэма» есть кому забить даже без надолго выбывшего Антонио. Да и 5 последних личных встреч были голевыми. На обе забьют + тотал больше 2,5 можно поставить за 1.75.
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