Победа фаворита и много голов: анонс матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» на всех парах мчится к чемпионству. Коэффициент на победу мерсисайдцев в АПЛ упал до 1.30. Спокойный подход нового главного тренера Слота пришелся по душе команде, а голландцы Гравенберх и Гакпо вообще вышли на новый уровень. «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков, при этом у него еще матч в запасе. Больше отрыв был только в чемпионский сезон-2019/20: 10 очков от 2-го места после 18 туров. В четверг «Ливерпуль» пропустил первым от «Лестера», но не было сомнений, что Салах и Ко возьмут свое. Египтянин в этом сезоне — лучший бомбардир и лучший игрок в АПЛ, на его счету 16 голов в 17 матчах.