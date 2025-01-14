Сложный выезд для Салаха: прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»

За 19 туров «Ливерпуль» проиграл только один раз — как раз сегодняшнему сопернику. Тогда это казалось неожиданностью, многие ждали, что «Ноттингем Форест» как обычно будет бороться за выживание. Но «лесники» еще не раз после этого удивили. Теперь они претендуют если не на чемпионский титул, то как минимум на попадание в Лигу чемпионов. Секрет успеха «Фореста» кроется в хорошо организованной игре в обороне. Главный тренер Нуну играет с тремя центральными защитниками, которые хороши в борьбе за мяч и в подстраховках. Хорош и вратарь Зельс, у него 9 «сухих» матчей, это лучший результат в лиге. «Ноттингем» обычно действует вторым номером, владея мячом 40%, Эланга, Гиббс-Уайт и Вуд эффективны в быстрых атаках.
«Ливерпуль» начал 2025 год с неожиданной ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и еще более неожиданного поражения от «Тоттенхэма» в Кубке лиги (0:1). Все-таки оба соперника до этого были в сильном кризисе. Но, видимо, и у команды Слота сейчас спад. У Трента и Робертсона проблемы в обороне, на фирменный прессинг у чужой штрафной не хватает сил, где-то подводит реализация моментов. И все же с такими праймовыми ван Дейком и Салахом и с такой глубокой скамейкой запасных «Ливерпуль» остается главным претендентом на титул. Сейчас его отрыв от преследователей составляет 6 очков при матче в запасе.
Нас ждет еще один упорный матч между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». Салаху и его одноклубникам будет непросто вскрывать плотную оборону «лесников». БК Leon на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 2,29. Ничья в этом матче тоже сенсацией не станет и вполне устроит гостей. С коэффициентом 4,2 в «Мелбете» риск выглядит оправданным. Все-таки у «Фореста» сейчас серия из 7 побед, и в последних 5 матчах «лесники» не пропустили ни гола.