Сложный выезд для Салаха: прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»

За 19 туров «Ливерпуль» проиграл только один раз — как раз сегодняшнему сопернику. Тогда это казалось неожиданностью, многие ждали, что «Ноттингем Форест» как обычно будет бороться за выживание. Но «лесники» еще не раз после этого удивили. Теперь они претендуют если не на чемпионский титул, то как минимум на попадание в Лигу чемпионов. Секрет успеха «Фореста» кроется в хорошо организованной игре в обороне. Главный тренер Нуну играет с тремя центральными защитниками, которые хороши в борьбе за мяч и в подстраховках. Хорош и вратарь Зельс, у него 9 «сухих» матчей, это лучший результат в лиге. «Ноттингем» обычно действует вторым номером, владея мячом 40%, Эланга, Гиббс-Уайт и Вуд эффективны в быстрых атаках.