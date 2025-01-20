«Челси» разберется с аутсайдером: прогноз на матч с «Вулверхэмптоном»

В декабре «Челси» шел вторым и считался главным преследователем «Ливерпуля». Но в последних 5 турах «синие» взяли всего 3 очка и скатились на шестое место. Причем потери очков были не с топ-клубами, команда Марески умудрилась проиграть «Фулхэму» и «Ипсвичу». Показателен недавний матч против «Борнмута». В первом тайме «Челси» хорош и с мячом, и без мяча, Палмер открывает счет, есть моменты забить еще, но счет так и остается 1:0. А после перерыва ошибки в обороне приводят к двум пропущенным, уже нужно спасаться — это удалось сделать Джеймсу на последней минуте. Джексону не везет с реализацией в последнее время, но его вот-вот должно прорвать.

«Вулверхэмптон» — одна из самых веселых команд в АПЛ, в ее матчах забивают 4 гола за игру. Главная проблема — слабая оборона: не хватает качественных защитников, крайки Семеду и Аит-Нури больше думают об атаке. Даже при новом тренере Перейре «волки» пропустили по три мяча от «Ноттингем Форест» и «Ньюкасла». А впереди, после «Челси», матчи с «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Сейчас «Вулвс» на опасном 17-м месте, вся надежда на талантливую атаку. Все-таки Кунья забил уже 10 голов в АПЛ, ему помогают Ларсен и Гедеш. В этом матче, правда, Кунья под вопросом, он простудился на прошлой неделе.

У «Челси» тоже есть вопросы по составу, Энцо и Палмер пропустили тренировку в пятницу. Но английские эксперты уверены, что хозяева «Стэмфорд Бридж» выиграют с комфортным счетом. Учитывая нынешнее состояние «Вулверхэмптона», с этим сложно поспорить. Победу «Челси» с форой −1,5 можно взять в БК Pari за 2,03. А на гол Джексона «Бетсити» дает коэффициент 1,97.