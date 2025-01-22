Главная игра дня порадует голами: прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Групповой этап Лиги чемпионов завершится на следующей неделе, и еще не все топ-клубы обеспечили себе проход в плей-офф.
Так, сегодня в Париже пройдет «матч жизни» для «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — 26-й и 24-й команд в таблице Лиги чемпионов. Команда Энрике недобрала очки в домашних матчах с ПСВ (1:1) и «Атлетико» (1:2), там она владела большим преимуществом. Впрочем, часть вины лежит и на главном тренере. Энрике упорно наигрывал схему без центрфорварда, поэтому после ухода Мбаппе парижане сильно просели по голам. В чемпионате Франции таких проблем нет, а вот в Лиге чемпионов реализация моментов хромает: всего 6 голов в 6 матчах.
Про кризис «Манчестер Сити» в этом сезоне уже многое сказано. После травм Родри, Де Брейне и других игроков основы «горожане» развалились. В ноябре-декабре они проиграли 8 матчей из 11 — небывалый случай в карьере Гвардиолы. В январе «Сити» начал срочно усиливаться, но новичков пока нельзя заявить в Лигу чемпионов. И все же последние результаты показывают, что как минимум игра в атаке налаживается. Начал забивать Фоден, снова хорош Холанд. В выходные «Ман Сити» отгрузил 6 мячей «Ипсвичу». «ПСЖ» свой матч тоже выиграл — 2:1 с «Лансом».
Цена матча на «Парк де Пренс» очень велика: проигравший рискует вылететь из ЛЧ. Ничья же оставит шансы обеим командам, хотя тут уже многое будет зависеть и от конкурентов. Ни один из исходов встречи не удивит. БК Pari дает на ничью коэффициент 3,90. Также обе команды будут нацелены на атаку, здесь ждут много голов. На тотал больше 3 можно поставить в БК BetBoom за 1,78, на тотал больше 3,5 — за 2,23.