Главная игра дня порадует голами: прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Цена матча на «Парк де Пренс» очень велика: проигравший рискует вылететь из ЛЧ. Ничья же оставит шансы обеим командам, хотя тут уже многое будет зависеть и от конкурентов. Ни один из исходов встречи не удивит. БК Pari дает на ничью коэффициент 3,90. Также обе команды будут нацелены на атаку, здесь ждут много голов. На тотал больше 3 можно поставить в БК BetBoom за 1,78, на тотал больше 3,5 — за 2,23.