Игра, от которой ждут голов: прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» остается машиной по набору очков, в последних 7 турах у команды Слота 5 побед и 2 ничьи. Глубина состава позволяет дожимать уставших соперников. Так было две недели назад, когда невезучий Нуньес вышел на замену и дважды забил в добавленное время «Брентфорду». В прошлом туре игра с «Ипсвичем» далась мерсисайдцам гораздо легче, но от аутсайдера и не ждали особого сопротивления — 4:1. Слот дал отдохнуть футболистам из основы, они не летали на матч с ПСВ в Лиге чемпионов, так что с формой должен быть порядок. У «Ливерпуля» хороша вся группа атаки: кроме Салаха забивают Диас, Гакпо, Собослаи. В обороне руководит ван Дейк, тут обычно все надежно.