Игра, от которой ждут голов: прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» остается машиной по набору очков, в последних 7 турах у команды Слота 5 побед и 2 ничьи. Глубина состава позволяет дожимать уставших соперников. Так было две недели назад, когда невезучий Нуньес вышел на замену и дважды забил в добавленное время «Брентфорду». В прошлом туре игра с «Ипсвичем» далась мерсисайдцам гораздо легче, но от аутсайдера и не ждали особого сопротивления — 4:1. Слот дал отдохнуть футболистам из основы, они не летали на матч с ПСВ в Лиге чемпионов, так что с формой должен быть порядок. У «Ливерпуля» хороша вся группа атаки: кроме Салаха забивают Диас, Гакпо, Собослаи. В обороне руководит ван Дейк, тут обычно все надежно.
Но соперник у «Ливерпуля» сегодня не из простых. «Борнмут» проводит лучший сезон в истории. Команда с небольшим по меркам АПЛ бюджетом уже набрала 40 очков в 23 турах. Дома «вишни» обыграли «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»! А в двух последних турах разгромили «Ньюкасл» (4:1) и «Ноттингем Форест» (5:0). Отличную форму набрал Клюйверт-младший, он забил уже 11 голов. В атаке также хороши Семеньо и Уаттара. В обороне надежно действуют Хейсен и Забарный. Главная фишка «Борнмута» — высокий прессинг, они не боятся так играть даже против топ-клубов. И игроки знают, что делать после отбора мяча, команда Ираолы создает много моментов в таких ситуациях.
Так что это будет интересная дуэль двух команд в хорошей форме. «Ливерпулю» придется справляться с давлением на защитников и вратаря, а так против лидера АПЛ мало кто играет. «Борнмуту» тоже будет непросто противостоять такой мощной атаке. Ждем сегодня много голов. «Бетсити» на обе забьют и тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,70, а на тотал больше 3,5 — 2,26. Если же вы выбираете среди ставок на исход, то в «Фонбете» расклад такой: победа «Ливерпуля» — 1,74, ничья — 4,25, победа «Борнмута» — 4,40.