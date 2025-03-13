Прогноз на матч Соболенко — Самсонова 14 марта 2025 года: Арина не снесет россиянку с корта

Соболенко — не самый большой мастер игры на приеме, и на своей подаче Самсонова способна доминировать. Ожидаем, что минимум в одном сете девушки дойдут до тай-брейка или хотя бы до счета 7:5. А это почти гарантия тотала больше 19,5 геймов. И если Самсонова будет так же мощно подавать (78% выигранных мячей на первой подаче в Индиан-Уэллсе), то вполне в состоянии зацепить один сет и даже побороться за победу.