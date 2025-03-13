Прогноз на матч Соболенко — Самсонова 14 марта 2025 года: Арина не снесет россиянку с корта

В американском Индиан-Уэллсе по-прежнему играют лучшие теннисисты и теннисистки мира. И в ночь с четверга на пятницу, в 03:00 по московскому времени в четвертьфинале турнира WTA 1000 белоруска Арина Соболенко встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Коэффициенты букмекеров на матч Соболенко — Самсонова
Букмекеры ждут победы от первой ракетки мира. На успех Соболенко коэффициент скромный — 1,20. Зато победа Самсоновой оценивается в 5,00. Тотал больше 19,5 геймов идет за 1,87.
Прогноз на матч Соболенко — Самсонова
Арина обычно не очень хороша на кортах Индиан-Уэллса. За пять турниров у белорусской спортсменки ни одного титула. И лишь один финал, проигранный Рыбакиной. Но пока Соболенко уверенно громит соперниц. Ни одного проигранного сета, а в последних двух играх и вовсе отдано всего по 3 гейма. Справедливости ради, соперницы пока у Арины явно не топовые: Кесслер, Бронцетти и Картал. Самсонова — совсем другой уровень.
И, что очень важно, 26-летняя россиянка умеет играть именно с Соболенко. У них 2:2 по личным встречам, так что Самсонова знает, как ломать суперагрессивный теннис Арины. Плюс в Индиан-Уэллсе Людмила набрала шикарную форму: обыграла в российском дерби Касаткину, а в предыдущем раунде и вовсе вынесла 6-ю сеяную Паолини — 6:0, 6:4.
Среди котировок на этот матч удивляет низкий тотал по геймам. Три из четырех матчей Соболенко и Самсоновой были очень упорными. Никакого выноса здесь быть не должно. Самсонова за счет стабильного форхенда и качественной подачи может как следует погонять Арину.
Соболенко — не самый большой мастер игры на приеме, и на своей подаче Самсонова способна доминировать. Ожидаем, что минимум в одном сете девушки дойдут до тай-брейка или хотя бы до счета 7:5. А это почти гарантия тотала больше 19,5 геймов. И если Самсонова будет так же мощно подавать (78% выигранных мячей на первой подаче в Индиан-Уэллсе), то вполне в состоянии зацепить один сет и даже побороться за победу.
В итоге берем тотал больше 19,5 геймов за 1,87 и фору Самсоновой +1,5 по сетам за прекрасный коэффициент 2,38.
Статистические тренды в играх Соболенко и Самсоновой
|Арина Соболенко
|Людмила Самсонова
|В 25-й раз в карьере вышла в четвертьфинал WTA 1000.
|Выиграла 8 матчей у теннисисток из топ-10 и проиграла 14.
|В матче с Картал выиграла 8 геймов подряд.
|В Индиан-Уэллсе тотал больше 19,5 геймов прошел в 2 матчах из 3.
Ставки на матч Соболенко — Самсонова 14 марта 2025 года
Победа Самсоновой с форой +1,5 по сетам за 2,38.
Тотал больше 19,5 геймов за 1,87.