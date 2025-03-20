Прогноз на матч Хорватия — Франция 20 марта 2025 года: Модрич против Мбаппе

Сборная Хорватии закончила групповой этап на 2-м месте, опередив Шотландию и Польшу, но уступив Португалии. Из 6 матчей хорваты выиграли 2, дважды сыграли вничью и два раза проиграли. Главная звезда сборной — Модрич — по-прежнему в строю и приезжает в национальную команду, несмотря на возраст. У Хорватии есть проблемы с созданием моментов и их завершением, у форварда Крамарича всего один гол в этой Лиге наций. Но и забить хорватам не так просто. В прошлом розыгрыше этого турнира команда Далича дошла финала, где уступила Испании только в серии пенальти.