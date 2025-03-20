Прогноз на матч Хорватия — Франция 20 марта 2025 года: Модрич против Мбаппе

За последние 7 лет Хорватия и Франция встречались друг с другом пять раз. В финале ЧМ-2018 французы победили 4:2, они же дважды были сильнее в Лиге наций осенью 2020 года — 4:2 и 2:1. Хорваты отомстили в Лиге наций-2022, сыграв дома 1:1 и выиграв на выезде 1:0. Теперь две топ-сборные поспорят за право выхода в полуфинал Лиги наций-2024/25. Интересно, что за все эти годы у Франции и Хорватии не менялись тренеры, командами по-прежнему руководят Дешам и Далич.
Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Франция
Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,10. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3,40, а успех Хорватии идет с коэффициентом 3,80. Тотал меньше 2,5 стоит 1,85.
Прогноз на матч Хорватия — Франция
Сборная Хорватии закончила групповой этап на 2-м месте, опередив Шотландию и Польшу, но уступив Португалии. Из 6 матчей хорваты выиграли 2, дважды сыграли вничью и два раза проиграли. Главная звезда сборной — Модрич — по-прежнему в строю и приезжает в национальную команду, несмотря на возраст. У Хорватии есть проблемы с созданием моментов и их завершением, у форварда Крамарича всего один гол в этой Лиге наций. Но и забить хорватам не так просто. В прошлом розыгрыше этого турнира команда Далича дошла финала, где уступила Испании только в серии пенальти.
Французы уверенно прошли групповой этап, потерпев лишь одно поражение, и намерены подтвердить статус претендента на трофей. Дешам уже выигрывал Лигу наций в 2021 году и теперь хочет сделать это еще раз. Главный тренер сборной Франции уверяет, что не будет придерживаться выжидательной тактики в гостевом матче, хотя обычно именно в такой футбол играют французы при Дешаме. В 2025-м отличную форму набрали Дембеле (22 гола) и Мбаппе (17 голов), интересно будет посмотреть, как это связка проявит себя в сборной.
Наш прогноз: обе забьют за 1,78. Также сложно представить, что Франция проиграет, поэтому выбираем Х2 через тотал меньше 3,5 за 1,77.
Статистические тренды в играх Хорватии и Франции
|Хорватия
|Франция
|В 3 из 4 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|Не проигрывает в 5 последних матчах.
|В 4 матчах из последних 5 пропускала минимум один гол.
|Проиграла Хорватии один раз в 5 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор верит в сборную Франции: «У Хорватии лидеры не молодеют, по-прежнему главная сила — это полузащита, безусловно, Модрич, которому помогают Ковачич, Влашич, Пашалич. Но я думаю, что здесь несопоставимы составы команд. Сборная Франции сейчас мотивирована и находится в очень хорошей форме, поэтому я поставлю на победу сборной Франции. Второй мой прогноз — Франция забьет больше 1,5 гола».
Ставки на матч Хорватия — Франция 20 марта 2025 года
Обе забьют — 1,78.
Франция не проиграет и тотал меньше 3,5 — 1,77.