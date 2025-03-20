Прогноз на матч Бразилия — Колумбия 21 марта 2025 года: Винисиусу и Кордобе не везет с голами в сборных

В квалификации на чемпионат мира в 2026 году Бразилия находится на непривычном пятом месте после 12 туров. Пентакампеоны на одно очко отстают от Колумбии, занимающую 4-ю строчку в таблице. В этом цикле на ЧМ напрямую выходят не 4 сборные, как было раньше, а шесть, так что с попаданием в финальную часть у обеих команд проблем быть не должно. Но уровень готовности Бразилии к ЧМ-2026 вызывает вопросы.
Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия — Колумбия
Бразилия считается фаворитом предстоящего матча, и букмекеры предлагают на ее победу коэффициент 1,73. Ничья стоит 3,60, а победа Колумбии — 6,10. Тотал больше 2,5 оценивается в 2,30.
Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
Сборная Бразилии плохо выглядит в этом отборочном цикле. Осенью 2023-го она проиграла подряд Уругваю, Колумбии и Аргентине, после чего поменяла тренера. При Доривале «селесао» тоже не феерят. Летом 2024-го был провал на Кубке Америки. Затем в 6 турах отбора на ЧМ-2026 бразильцы набрали 11 очков и поднялись в турнирной таблице. Однако после ничьей 1:1 с Уругваем в ноябре 2024-го сборную освистали болельщики. А ведь главный тренер уже пообещал, что выведет команду в финал чемпионата мира-2026.
У Бразилии есть проблема в атаке: она много владеет мячом, но создает мало острых моментов. Если соперник обороняется числом у своей штрафной, то Доривал не знает, что с этим делать. Также бразильцам не хватает забивного центрфорварда. Игор Жезус на этой позиции не убеждает, в этот раз в центре нападения выйдет Кунья. Из-за травм за Бразилию не сыграют Эдерсон, Данило и Неймар, чьего возвращения так ждал Доривал. В атаке помимо Куньи выйдут Рафинья (4 гола в этой квалификации), Родриго (3 гола) и Винисиус (0 голов).
Колумбия осенью 2024-го победила Аргентину, отомстив за поражение в финале Кубка Америки, но в 4 последних матчах проиграла Боливии (0:1), Уругваю (2:3) и Эквадору (0:1). Особенно обидным было последнее поражение, ведь колумбийцы больше тайма играли в большинстве и нанесли 25 ударов.
В сборной по-прежнему руководит атакой Хамес Родригес, среди его адресатов — Луис Диас, Дуран и краснодарец Кордоба. Дуран пропустит матч с Бразилией из-за перебора карточек, Кордоба (0 голов в 7 матчах отбора на ЧМ) поспорит за место в стартовом составе с Борре из «Интернасьонала» (2 гола в 8 матчах). Колумбийцы особенно опасны при стандартных положениях. Но все же проблемы с голами есть и у них.
Поэтому наш выбор: тотал меньше 2,5 за 1,67 и «обе забьют — нет» за 1,70.
Статистические тренды в играх Бразилии и Колумбии
|Бразилия
|Колумбия
|Набрала 11 очков в 6 домашних матчах в отборе на ЧМ-2026.
|Ни разу не побеждала Бразилию в гостях в матчах квалификации на ЧМ: 2 ничьи и 5 поражений.
|Забила в 4 матчах подряд.
|В 3 матчах из последних 5 прошла ставка тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян ставит на Бразилию: «Скорее всего, матч получится не самым зрелищным. К слову, средняя результативность отборочного турнира в Южной Америке — самая низкая среди всех континентов, чуть больше двух голов за игру. На мой взгляд, здесь наиболее логичный вариант — победа Бразилии в не самом результативном матче. Мой прогноз: П1 и ТМ 4,5 за 1,91».
Ставки на матч Бразилия — Колумбия 21 марта 2025 года
Тотал меньше 2,5 за 1,67.
«Обе забьют — нет» за 1,70.