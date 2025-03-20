Прогноз на матч Бразилия — Колумбия 21 марта 2025 года: Винисиусу и Кордобе не везет с голами в сборных

У Бразилии есть проблема в атаке: она много владеет мячом, но создает мало острых моментов. Если соперник обороняется числом у своей штрафной, то Доривал не знает, что с этим делать. Также бразильцам не хватает забивного центрфорварда. Игор Жезус на этой позиции не убеждает, в этот раз в центре нападения выйдет Кунья. Из-за травм за Бразилию не сыграют Эдерсон, Данило и Неймар, чьего возвращения так ждал Доривал. В атаке помимо Куньи выйдут Рафинья (4 гола в этой квалификации), Родриго (3 гола) и Винисиус (0 голов).