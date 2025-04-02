Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» 2 апреля 2025 года: обмен голами и возможное удаление

«Ливерпуль» доминирует в чемпионате Англии и почти наверняка возьмет титул, но возвращение после паузы на сборные, и сразу же огненным дерби с «Эвертоном», происходит в любопытный момент. За одну мартовскую неделю команда Слота лишилась возможности выиграть еще два трофея: сначала вылетела из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «ПСЖ» в рамках ⅛ финала несмотря на выездную победу в первой игре, а затем проиграла финал Кубка английской лиги «Ньюкаслу». Причем обе неудачи лучшей английской команды этого сезона были абсолютно по делу. Неуступчивый «Эвертон» усугубит начинающийся кризис?
Команда Мойеса доигрывает сезон без большой турнирной мотивации: отрыв по очкам от зоны вылета довольно комфортный, а выше середины таблицы не забраться, даже с серией побед. Это неплохо, потому что принимал Мойес хорошо знакомый себе клуб посреди сезона в гораздо более тревожной ситуации, но при нем «Эвертон» почти не проигрывает, а сам шотландец получил приз лучшему тренеру февраля в АПЛ.
Побед у «Эвертона» не очень много, всего 7 за 29 туров. Реже побеждает только трио главных претендентов на вылет — «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон». Зато у «ирисок» больше всех ничьих в лиге — 13, в том числе 4 ничейных исхода в 4 последних турах, а почти каждое второе ливерпульское дерби за последние 10 лет завершалось как раз вничью.
Не стала исключением и последняя очная встреча заклятых соперников — 12 февраля (2:2). Дерби прошло в лучших традициях жанра: спасительный для «Эвертона» гол на 8-й добавленной минуте, массовая стычка футболистов на поле и оригинальный способ удалиться для главного тренера «Ливерпуля» Слота — голландец так сильно пожал руку арбитру Оливеру, что строгий английский рефери расценил это как неподобающее поведение. Лига потом еще выписала дисквалификацию на два матча.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»
Встречаются соперники из разных весовых категорий, поэтому расклад у букмекеров не вызывает удивления. 1,50 на домашнюю победу «Ливерпуля», 4,40 — на ничью и 6,40 на сенсационный выигрыш гостей. С прогнозом по результативности эксперты не определились. Тотал больше 2,5 предложен за 1,89, а меньше 2,5 — за 1,91. Обмена голами скорее не будет: ставка «обе забьют — нет» оценивается в 1,75.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»
«Ливерпуль» — намного более успешный клуб, чем «Эвертон», но мерсисайдское дерби — это вещь в себе. Понятно, что у «красных» перевес по личным встречам, но, во-первых, он не такой большой, как можно было подумать: 99 побед против 68 во всех турнирах и 78 ничьих, во-вторых, в этой паре редко бывают разгромы. Самый популярный счет в последние годы: 2:0 в ту или иную сторону. Кстати, его букмекеры и считают самый вероятным сегодня — в пользу «Ливерпуля», конечно.
Наш прогноз на игру: двойной шанс «Ливерпуля» (победа или ничья) и «обе забьют — да» за 2,20. Слот и его подопечные полны решимости погасить в зародыше начавшийся спад, и по ходу сезона им такое уже удавалось. У Салаха и компании еще есть незавершенные дела в этом сезоне. В мерсисайдском дерби важен фактор стадиона. На «Энфилде» у «Ливерпуля» обычно все гораздо лучше, чем на «Гудисон Парк». Но брать чистую победу всего-то за 1,50 — неоправданный риск.
Лучше соединить имеющиеся тренды в комбо-ставку. Может ли «Эвертон» продлить свою впечатляющую серию ничьих? Вполне, тем более, когда у соперника такие проблемы с травмированными игроками и ошибок в обороне стало намного больше, чем в первой половине сезона, когда «красные» почти не позволяли угрожать своим воротам. Победить на «Энфилде»? Это слишком большая редкость. А забить? Почему нет, «Эвертон» 9 туров не уходит с поля без забитых мячей. Даже безнадежный «Саутгемптон», один из слабейших в АПЛ за последние годы, забил гол на «Энфилде» этой весной.
Бонус для пикантной ставки: февральское дерби усугубило и без того яркий тренд. Ни у какой другой пары клубов АПЛ не было так много удалений в очных встречах: 25 красных карточек. 17 из них — у представителей «Эвертона». Почему бы не рискнуть и не предсказать очередной жесткий фол или заварушку на поле — как много их уже было.
Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Эвертона»
|«Ливерпуль»
|«Эвертон»
|В 12 последних домашних матчах в АПЛ подряд забивал от двух голов.
|5 из 6 последних матчей сыграл вничью.
|В матчах «Ливерпуля» и «Эвертона» рекордное число удалений в АПЛ — 25.
|Не проигрывает в АПЛ 9 туров.
Мнение эксперта: шансы на победу
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил свой прогноз для ВсеПроСпорт.ру: «Красные» — все еще сильнейшая команда Европы, Англии так точно. Все идет у «Ливерпуля» к чемпионству в АПЛ. Если «ириски» удачно проведут оставшиеся матчи, то финишируют ближе к десятому месту. «Ливерпуль», провалился в Лиге чемпионов, проиграл в финале Кубка лиги, но с тех пор прошло две недели, клуб перезагрузился. Эти неудачи только сильнее мотивируют команду Слота в дерби. Я все же верю в «Ливерпуль» — ставлю на его победу с форой −1 за 1,60.
Ставки на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» 2 апреля 2025 года
Двойной шанс «Ливерпуля» (победа или ничья) и «обе забьют — да» за 2,20.
Удаление в матче за 3,80.