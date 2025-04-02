Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» 2 апреля 2025 года: обмен голами и возможное удаление

Лучше соединить имеющиеся тренды в комбо-ставку. Может ли «Эвертон» продлить свою впечатляющую серию ничьих? Вполне, тем более, когда у соперника такие проблемы с травмированными игроками и ошибок в обороне стало намного больше, чем в первой половине сезона, когда «красные» почти не позволяли угрожать своим воротам. Победить на «Энфилде»? Это слишком большая редкость. А забить? Почему нет, «Эвертон» 9 туров не уходит с поля без забитых мячей. Даже безнадежный «Саутгемптон», один из слабейших в АПЛ за последние годы, забил гол на «Энфилде» этой весной.