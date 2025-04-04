Гран-при Японии 6 апреля 2025 года: во сколько начало, кто участвует

Главная трансферная новость — в команду «Ред Булл» перешел Юки Цунода. Лиам Лоусон переведен в «Рейсинг Буллз». Сможет ли японец показать более высокие результаты, остается загадкой. Эксперты считают, что машина младшей команды более сбалансирована и несколько быстрее. Чтобы проверить это предположение, Макс Ферстаппен проведет как минимум одну гонку за рулем болида «Рейсинг Буллз».