Гран-при Японии 6 апреля 2025 года: во сколько начало, кто участвует

В этот уикенд, с 4 по 6 апреля, пройдет Гран-при Японии. После провального старта сезона и двойной дисквалификации «Феррари» будет очень сложно вернуться в сражение за победу в чемпионате.
Главная трансферная новость — в команду «Ред Булл» перешел Юки Цунода. Лиам Лоусон переведен в «Рейсинг Буллз». Сможет ли японец показать более высокие результаты, остается загадкой. Эксперты считают, что машина младшей команды более сбалансирована и несколько быстрее. Чтобы проверить это предположение, Макс Ферстаппен проведет как минимум одну гонку за рулем болида «Рейсинг Буллз».
После двух гонок лидируют в чемпионате:
Ландо Норрис («Макларен») — 44 очка.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 36 очков.
Джордж Расселл («Мерседес») — 35 очков.
Оскар Пиастри («Макларен») — 34 очка.
Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 22 очка.
В Кубке конструкторов команды расположились так:
«Макларен» — 78 очков.
«Мерседес» — 57 очков.
«Ред Булл» — 36 очков.
«Уильямс» — 17 очков.
«Феррари» 17 очков.
Расписание гоночного уикенда
4 апреля, пятница
05:30 — Первая тренировка.
09:00 — Вторая тренировка.
5 апреля, суббота
05:30 — Третья тренировка.
09:00 — Квалификация.
Когда и во сколько начало гонки
Старт гонки в 08:00 по московскому времени, в воскресенье, 6 апреля.
Где проходит гонка
Гран-При Японии пройдет на трассе «Сузука». 53 круга по 5807 м (307,47 км).