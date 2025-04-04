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Гран-при Японии 6 апреля 2025 года: во сколько начало, кто участвует

Гран-при Японии — третий этап «Формулы-1» в 2025 году.

Кирилл Русинович
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этот уикенд, с 4 по 6 апреля, пройдет Гран-при Японии. После провального старта сезона и двойной дисквалификации «Феррари» будет очень сложно вернуться в сражение за победу в чемпионате.

Главная трансферная новость — в команду «Ред Булл» перешел Юки Цунода. Лиам Лоусон переведен в «Рейсинг Буллз». Сможет ли японец показать более высокие результаты, остается загадкой. Эксперты считают, что машина младшей команды более сбалансирована и несколько быстрее. Чтобы проверить это предположение, Макс Ферстаппен проведет как минимум одну гонку за рулем болида «Рейсинг Буллз».

После двух гонок лидируют в чемпионате:

  • Ландо Норрис («Макларен») — 44 очка.

  • Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 36 очков.

  • Джордж Расселл («Мерседес») — 35 очков.

  • Оскар Пиастри («Макларен») — 34 очка.

  • Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 22 очка.

В Кубке конструкторов команды расположились так:

  • «Макларен» — 78 очков.

  • «Мерседес» — 57 очков.

  • «Ред Булл» — 36 очков.

  • «Уильямс» — 17 очков.

  • «Феррари» 17 очков.

Расписание гоночного уикенда

4 апреля, пятница

05:30 — Первая тренировка.

09:00 — Вторая тренировка.

5 апреля, суббота

05:30 — Третья тренировка.

09:00 — Квалификация.

Когда и во сколько начало гонки

Старт гонки в 08:00 по московскому времени, в воскресенье, 6 апреля.

Где проходит гонка

Гран-При Японии пройдет на трассе «Сузука». 53 круга по 5807 м (307,47 км).