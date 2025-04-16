Прогноз на матч «Интер» — «Бавария» 16 апреля 2025 года: новая дуэль Индзаги и Компани

В это сложно поверить, но итальянские медиа критически относятся к лидеру Серии А «Интеру». В вину команде Индзаги ставят то, что она отстает от прошлогоднего графика на 12 очков, что еще не оторвалась от «Наполи», который теряет много очков. Так что победа в Мюнхене была важна для «нерадзурри» еще и с психологической точки зрения, так как они считают, что их критикуют несправедливо. «Интеру» тоже мешают насыщенный календарь и травмы. Так, с «Баварией» неделю назад не играли важные крайние защитники Димарко (второй плеймейкер команды) и Думфрис (забил 8 голов).