Прогноз на матч «Интер» — «Бавария» 16 апреля 2025 года: новая дуэль Индзаги и Компани

«Интер» выжал максимум из первого четвертьфинала в Мюнхене. Итальянцы сыграли от обороны, терпели, как могли, атаки «Баварии» и сами остро контратаковали. Победа 2:1 — хороший задел для выхода в полуфинал. «Бавария» мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов на домашнем стадионе, но мюнхенцы сейчас не в лучшей форме и не в оптимальном составе.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Бавария»
По мнению букмекеров, сегодня в Милане возможен любой исход. На победу «Интера» в основное время предлагают 2,70, на ничью — 3,80, на победу «Баварии» — 2,60. Голы тут, скорее, ждут, чем нет, тотал больше 2,5 стоит 1,66.
Прогноз на матч «Интер» — «Бавария»
В это сложно поверить, но итальянские медиа критически относятся к лидеру Серии А «Интеру». В вину команде Индзаги ставят то, что она отстает от прошлогоднего графика на 12 очков, что еще не оторвалась от «Наполи», который теряет много очков. Так что победа в Мюнхене была важна для «нерадзурри» еще и с психологической точки зрения, так как они считают, что их критикуют несправедливо. «Интеру» тоже мешают насыщенный календарь и травмы. Так, с «Баварией» неделю назад не играли важные крайние защитники Димарко (второй плеймейкер команды) и Думфрис (забил 8 голов).
«Бавария» вышла на первый четвертьфинал без Нойера, Упамекано, Дэвиса и Мусиалы. Мюллер и Гнабри остались на скамейке, а Геррейру вышел в атаке, но на самом деле его задачей было приклеиться к Чалханоглу. И даже при таком раскладе команда Компани создала гораздо больше моментов.
«Баварии» не повезло, что Кейн и Олисе сейчас не в лучшей форме, они мажут из убойных моментов. Так было с «Интером», так было и потом с «Боруссией» Дортмунд. Еще один фактор — у лидера Бундеслиги нет нужной лигочемпионской зрелости. Сравняв счет, мюнхенцы побежали забивать победный гол в концовке встречи, а в итоге пропустили голевую контратаку.
Теперь преимущество на стороне «Интера». Сложно представить, что «черно-синие» упустят его на своем поле. Особенно, если учесть, что в ЛЧ команда Индзаги пропустила всего три мяча. У «Баварии» есть джокеры в виде Мюллера и Гнабри, есть Кейн, но дальше, скорее всего, пойдут итальянцы. Наш прогноз: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,34 и индивидуальный тотал «Баварии» в основное время меньше 1,5 за 1,78.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Баварии»
|«Интер»
|«Бавария»
|7 побед и 3 ничьи в последних 10 матчах.
|6 побед, 2 ничьи и 2 поражения в последних 10 матчах.
|В последних 5 матчах только один раз пропустил больше 1 гола.
|В 5 последних матчах проходила ставка "обе забьют".
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Лаврентьев предлагает два варианта для ставок: «Важно, что “Интер” в концовке забил второй мяч в первом матче, так как итальянцы могут попытаться играть на контратаках. Я предположу, что “Интер” победит в первом тайме. В последних пяти встречах “Интер” выиграл первые таймы четыре раза и еще раз сыграл вничью. Также я предположу такой исход — 1Х и тотал больше 1,5».
Ставки на матч «Интер» — «Бавария» 16 апреля 2025 года
«Интер» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,34.
Индивидуальный тотал «Баварии» в основное время меньше 1,5 за 1,78.