Прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина 18 апреля 2025 года: испанец не пройдет еще одного россиянина

В Испании продолжается престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В третьем круге на кортах Барселоны схлестнутся наш Карен Хачанов и испанец Алехандро Давидович-Фокина. Чего ждать от матча сегодня?
Коэффициенты букмекеров на матч Хачанов — Давидович-Фокина
Букмекеры в человека с российской фамилией. Но не в Хачанова. Победа Давидович-Фокины предлагается всем желающим за 1,50. А если выиграет Карен — 2,60. Тотал больше 22,5 геймов стоит 1,88.
Прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина
Алехандро вчера переиграл другого россиянина — Андрея Рублева. Притом, что счет личных встреч был 5:0 в пользу нашего спортсмена. Считая три победы из трех Рублева на грунте. Но Андрей, в который раз в своей карьере, сплоховал почти во все решающие моменты. В отличие от Давидович-Фокины. Тот как раз собирался и уничтожал удар слева Рублева тогда, когда нужно. Андрей имел шансы выиграть каждый из сетов, но в итоге хозяин кортов закрыл его 2:0.
Карен же тоже в двух партиях переиграл Хайме Мунира. К слову, совсем недавно Мунир обыграл как раз Рублева. Впрочем, речь не об Андрее — в третьем круге у Карена крайне серьезный соперник. И ему не привыкать обыгрывать россиян. Пусть в первом круге Хачанов был в полном порядке: атаковал в меру, вовремя включал режим спокойных переводов по линии вместо необдуманно мощных ударов. И относительно легко победил явно непростого оппонента.
Такая вера букмекеров в хозяина кортов не совсем понятна. Да, Давидович-Фокина выбил Рублева, но Андрей уже год на «Мастерсах» вылетает на ранних стадиях. При этом в матче были моменты, когда россиянин мог переломить ход игры. В общем, Давидович-Фокина хорош, но не так, как многие думают. Да, он почти идеально «ломал бэкхенд» Вавринки и Рублева, но у Карена этот удар явно не такой рискованный, как у Стэна. И стабильнее Андрея. Разумеется, это не гарантия победы нашего теннисиста. Но и коэффициент на успех испанца считаем перебором.
Наш прогноз: победа Хачанова за 2,60 и тотал больше 10,5 геймов самого результативного сета за 1,85.
Статистические тренды в играх Хачанова и Давидович-Фокины
|Хачанов
|Давидович-Фокина
|Уступает 1:2 по личным встречам. Но последний матч выиграл Карен — на грунте Монте-Карло (6:2, 6:2) в 2023-м.
|С Рублевым проходило 73% первой подачи, это очень хороший показатель.
|Это первый четвертьфинал для Хачанова в 2025 году.
|Дал Рублеву 11 брейкпоинтов, но отыграл 8 из них.
Ставки на матч Хачанов — Давидович-Фокина 18 апреля 2025 года
Победа Хачанова за 2,60.
Тотал больше 10,5 геймов самого результативного сета за 1,85.