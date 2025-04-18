Прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина 18 апреля 2025 года: испанец не пройдет еще одного россиянина

Такая вера букмекеров в хозяина кортов не совсем понятна. Да, Давидович-Фокина выбил Рублева, но Андрей уже год на «Мастерсах» вылетает на ранних стадиях. При этом в матче были моменты, когда россиянин мог переломить ход игры. В общем, Давидович-Фокина хорош, но не так, как многие думают. Да, он почти идеально «ломал бэкхенд» Вавринки и Рублева, но у Карена этот удар явно не такой рискованный, как у Стэна. И стабильнее Андрея. Разумеется, это не гарантия победы нашего теннисиста. Но и коэффициент на успех испанца считаем перебором.