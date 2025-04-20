Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» 20 апреля 2025 года: закрытая игра с минимумом голов

Серия «Динамо» и «Ак Барса» возвращается в Москву при ничейном счете 2−2. Что ждать от пятого матча — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Москвичи пришли в себя после двух домашних поражений и дважды выиграли в Казани. Теперь «Динамо» предстоит самая важная проверка — игра в столице. На родной арене бело-голубые не выигрывали во втором раунде уже 12 лет.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс»

Букмекеры считают хозяев фаворитами в предстоящей игре: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,55, на «Ак Барс» — 2,45. Голов особо от матча не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,75.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс»

«Динамо» и «Ак Барс» в последней игре снова показали равный хоккей. На этот раз казанцам не хватало реализации — слишком много моментов было не использовано, а в большинстве и вовсе не отличились ни разу, хотя играли 5 на 3. Как итог, снова не догнали соперника, который первым открыл счет.

Действовать в догоняющей манере этому «Ак Барсу» некомфортно — его механизмы, скорее, направлены на удержание и игру вторым номером. Однако и этот компонент у казанцев стал проседать. Теперь уже москвичам удается попадать на пятак перед воротами Билялова и наносить броски с опасных позиций, чего не было в первых матчах.

При этом «Динамо» все еще действует слишком робко — отдает достаточно пространства нападающим «Ак Барса» в своей зоне и позволяет свободно вкатываться в зону. Чувствуется, что у бело-голубых не все в порядке с психологией и, как следствие, с игрой.

Кудашов продолжает что-то исправлять в тактике, но сейчас все больше зависит от исполнения игроков на площадке, а не тренерских решений. Индивидуального мастерства у москвичей больше, но они им плохо пользуются. Сильно помогает большинство — обе спецбригады столичной команды создают много моментов и выматывают хоккеистов соперника, а также регулярно забивают.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/4 финала, 20.04.2025, 19:00
Динамо М
-
Ак Барс
-

В московских матчах «Динамо» необходимо играть агрессивнее, но это мы вряд ли увидим. Слишком многое давит на тренерский штаб — и риск увольнения, и проклятие второго раунда. Поэтому Кудашов снова сыграет от обороны и будет надеяться на большинство. Не против такой игры и Гатиятулин. «Ак Барс» готов отрезками включаться, но играть так весь матч уже не может. Оба коллектива вымотаны первым раундом и стартом этой серии, поэтому большого количества голов ждать не стоит.

Наш прогноз: тотал меньше 5,5 — за 1,75. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на «обе забьют» во втором периоде — за 2,45.

Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Ак Барса»

«Динамо»
«Ак Барс»
12 лет не выигрывает на домашней арене во втором раунде.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Забивало во втором периоде в 4 из 5 последних матчей.
Не пропускает больше трех шайб 9 матчей подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ставит на фаворита: «Динамовцам вполне комфортно играть на быстрых контратаках, а оборона команды Гатиятулина тоже небезупречна. Бело-голубые должны еще и подзарядиться эмоциями от домашних трибун. Борьба будет упорной, возможно, хозяева выиграют всего лишь в одну шайбу. Да и тотал вряд ли порадует зрителя — вряд ли трибуны увидят больше пяти шайб на двоих».

Ставки на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» 20 апреля 2025 года

Тотал меньше 5,5 — 1,75.

Обе забьют во втором периоде — 2,45.