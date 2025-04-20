Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» 20 апреля 2025 года: закрытая игра с минимумом голов

В московских матчах «Динамо» необходимо играть агрессивнее, но это мы вряд ли увидим. Слишком многое давит на тренерский штаб — и риск увольнения, и проклятие второго раунда. Поэтому Кудашов снова сыграет от обороны и будет надеяться на большинство. Не против такой игры и Гатиятулин. «Ак Барс» готов отрезками включаться, но играть так весь матч уже не может. Оба коллектива вымотаны первым раундом и стартом этой серии, поэтому большого количества голов ждать не стоит.