Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» 20 апреля 2025 года: закрытая игра с минимумом голов

Москвичи пришли в себя после двух домашних поражений и дважды выиграли в Казани. Теперь «Динамо» предстоит самая важная проверка — игра в столице. На родной арене бело-голубые не выигрывали во втором раунде уже 12 лет.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс»
Букмекеры считают хозяев фаворитами в предстоящей игре: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,55, на «Ак Барс» — 2,45. Голов особо от матча не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс»
«Динамо» и «Ак Барс» в последней игре снова показали равный хоккей. На этот раз казанцам не хватало реализации — слишком много моментов было не использовано, а в большинстве и вовсе не отличились ни разу, хотя играли 5 на 3. Как итог, снова не догнали соперника, который первым открыл счет.
Действовать в догоняющей манере этому «Ак Барсу» некомфортно — его механизмы, скорее, направлены на удержание и игру вторым номером. Однако и этот компонент у казанцев стал проседать. Теперь уже москвичам удается попадать на пятак перед воротами Билялова и наносить броски с опасных позиций, чего не было в первых матчах.
При этом «Динамо» все еще действует слишком робко — отдает достаточно пространства нападающим «Ак Барса» в своей зоне и позволяет свободно вкатываться в зону. Чувствуется, что у бело-голубых не все в порядке с психологией и, как следствие, с игрой.
Кудашов продолжает что-то исправлять в тактике, но сейчас все больше зависит от исполнения игроков на площадке, а не тренерских решений. Индивидуального мастерства у москвичей больше, но они им плохо пользуются. Сильно помогает большинство — обе спецбригады столичной команды создают много моментов и выматывают хоккеистов соперника, а также регулярно забивают.
В московских матчах «Динамо» необходимо играть агрессивнее, но это мы вряд ли увидим. Слишком многое давит на тренерский штаб — и риск увольнения, и проклятие второго раунда. Поэтому Кудашов снова сыграет от обороны и будет надеяться на большинство. Не против такой игры и Гатиятулин. «Ак Барс» готов отрезками включаться, но играть так весь матч уже не может. Оба коллектива вымотаны первым раундом и стартом этой серии, поэтому большого количества голов ждать не стоит.
Наш прогноз: тотал меньше 5,5 — за 1,75. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на «обе забьют» во втором периоде — за 2,45.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Ак Барса»
|«Динамо»
|«Ак Барс»
|12 лет не выигрывает на домашней арене во втором раунде.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|Забивало во втором периоде в 4 из 5 последних матчей.
|Не пропускает больше трех шайб 9 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ставит на фаворита: «Динамовцам вполне комфортно играть на быстрых контратаках, а оборона команды Гатиятулина тоже небезупречна. Бело-голубые должны еще и подзарядиться эмоциями от домашних трибун. Борьба будет упорной, возможно, хозяева выиграют всего лишь в одну шайбу. Да и тотал вряд ли порадует зрителя — вряд ли трибуны увидят больше пяти шайб на двоих».
Ставки на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс» 20 апреля 2025 года
Тотал меньше 5,5 — 1,75.
Обе забьют во втором периоде — 2,45.