Прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН» 19 апреля 2025 года: обеим командам надо забивать

Весенний спад «Локомотива» связан с нестабильностью лидеров и травмами. У команды Галактионова лишь 1 победа за 6 туров. При этом ни одного «сухого» матча, и только раз удалось забить больше одного мяча. Без Батракова (2 гола и передача) картина была бы еще грустнее. В прошлом туре «Локо» проиграл в Казани, москвичам было тяжело создавать моменты против такой организованной команды, как «Рубин». А ошибка в обороне позволила забить Шабанхаджаю после выхода один на один.