Прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН» 19 апреля 2025 года: обеим командам надо забивать

По ходу недели «Локомотив» продолжил путь к возможному триумфу в Кубке России — победа над «Ахматом» вывела команду в следующий раунд. Но в чемпионате дела у москвичей обстоят куда скромнее. Весной «железнодорожники» заметно сдали — и не только по качеству игры, но и в турнирной таблице. На бумаге «Пари НН» выглядит явным аутсайдером, но турнирная ситуация не оставляет нижегородцам иного выбора, кроме как биться за очки в каждом туре.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Пари НН»
Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом в домашнем матче: победа московского клуба оценивается коэффициентом 1,76, ничейный результат — в 3,95, а победа гостей — в 5,00. На тотал больше 2,5 предлагают коэффициент 1,81.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН»
Весенний спад «Локомотива» связан с нестабильностью лидеров и травмами. У команды Галактионова лишь 1 победа за 6 туров. При этом ни одного «сухого» матча, и только раз удалось забить больше одного мяча. Без Батракова (2 гола и передача) картина была бы еще грустнее. В прошлом туре «Локо» проиграл в Казани, москвичам было тяжело создавать моменты против такой организованной команды, как «Рубин». А ошибка в обороне позволила забить Шабанхаджаю после выхода один на один.
«Пари НН» отобрало два очка у московского «Динамо» (1:1), а могло и победить — Весино не забил пенальти на последней минуте. Стоит отметить, бело-голубые вышли не в оптимальном составе. До этого у нижегородцев были четыре поражения, три из которых — с «сухим» счетом.
«НН» испытывает трудности в организации игры: атака малорезультативна, а оборона допускает регулярные провалы. Гончаренко заметно нервничает, все-таки прогресса нет, несмотря на приход новичков зимой, клуб на 14-м месте. Но руководство клуба уверяет, что речи об увольнении тренера не идет.
Скорее всего, игра получится открытой: обе команды не отличаются надежной игрой в обороне, а «Локо» активно идет вперед, но часто оголяет тылы. Нижегородцы могут воспользоваться свободным пространством. Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,81 и обе забьют за 1,72.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Пари НН»
|«Локомотив»
|«Пари НН»
|В 7 матчах из 8 этой весной прошла ставка «обе забьют».
|В 2025-м набрал только 4 очка в 6 турах.
|Не проигрывает дома 4 матча кряду.
|Не забивает в гостях 4 матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко уверен в победе фаворита: «То, что “Пари НН” будет играть в переходных матчах, я уверен на 100%. А хозяева после волевой победы в Кубке над “Ахматом” просто обязаны порадовать своих болельщиков. Уверен, что “Локомотив” победит и не пропустит. Победа “Локомотива” и тотал меньше 3,5 за 2,35».
Ставки на матч «Локомотив» — «Пари НН» 19 апреля 2025 года
Тотал больше 2,5 за 1,81.
Обе забьют за 1,72.