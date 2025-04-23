Прогноз на матч «Хетафе» — «Реал» 23 апреля 2025 года: три очка перед Эль-Класико

«Реал» вылетел из ЛЧ, но еще преследует «Барселону» в Ла Лиге. Так что воскресная победа над «Атлетиком» (1:0), которую в добавленное время добыл Вальверде, очень важна. Тем более без Мбаппе. Француза не будет и сегодня. Матч с «Хетафе» выпадает на неудобное время для Анчелотти — всего за три дня до финала Кубка Испании с «Барселоной». Вероятна ротация, и это может повлиять на ход игры. Особенно учитывая, что в последних пяти выездных матчах Ла Лиги мадридцы побеждали лишь дважды — оба раза с минимальным перевесом.