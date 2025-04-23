Прогноз на матч «Хетафе» — «Реал» 23 апреля 2025 года: три очка перед Эль-Класико

«Реал» продолжает сражаться за чемпионство и не имеет права на потерю очков. Тем более после вчерашней победы «Барселоны». «Хетафе» же преследует более скромные цели — остаться в середине таблицы и не думать о том, как остаться в Ла Лиге. Интересно, что у «Реала» 6 побед в последних личных встречах. Посмотрим, хватит ли подопечным Бордаласа сил и мотивации, чтобы оборвать эту серию.
Коэффициенты букмекеров на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид»
Букмекеры закономерно считают «Реал Мадрид» фаворитом в матче: победа мадридского клуба оценивается коэффициентом 1,65, ничейный результат — 4,00, а победа хозяев — 6,10. Тотал больше 2,5 идет за 2,15.
Прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид»
«Реал» вылетел из ЛЧ, но еще преследует «Барселону» в Ла Лиге. Так что воскресная победа над «Атлетиком» (1:0), которую в добавленное время добыл Вальверде, очень важна. Тем более без Мбаппе. Француза не будет и сегодня. Матч с «Хетафе» выпадает на неудобное время для Анчелотти — всего за три дня до финала Кубка Испании с «Барселоной». Вероятна ротация, и это может повлиять на ход игры. Особенно учитывая, что в последних пяти выездных матчах Ла Лиги мадридцы побеждали лишь дважды — оба раза с минимальным перевесом.
«Хетафе» провалил первый круг в чемпионате, зато хорошо начал 2025 год: 14 очков из 18. В последние два месяца команда Бордаласа сбавила темп. Недавно «Хетафе» проиграл «Вильярреалу» (1:2), «Лас-Пальмас» (1:3) и «Эспаньолу» (0:1). Сам тренер признает: сказывается накопившаяся усталость. Это мешает «Хетафе» играть в привычный футбол, который строится на фолах и разрушении чужих атак, а не на созидании своих.
«Хетафе» только один раз одолел «Реал» за последние 13 лет. Более того, за десять последних матчей «синие» забили всего дважды. Но и пропускают хозяева очень мало, даже «Реал» обычно не выигрывает с крупным счетом. Наш прогноз: победа «Реала» и тотал меньше 3,5 за 2,20, а также «обе забьют — нет» за 1,74.
Статистические тренды в играх «Хетафе» и «Реала»
|«Хетафе»
|«Реал Мадрид»
|Проиграл 3 из 5 последних матчей.
|В 6 из 7 домашних матчей прошел тотал больше 2,5.
|В 8 из 9 последних матчей пропускает минимум гол.
|Выиграл у «Хетафе» 6 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов не ждет здесь много голов: «Реал» вымучил победу над Бильбао, до конца старались, давили, и Вальверде забил в компенсированное время. Я думаю, что нечто похожее можем увидеть и здесь. «Хетафе» не даст разгуляться. Поэтому просто поставлю на «тотал меньше 2,5». Максимум 2:0 в пользу «Реала», но не удивлюсь, если он оступится.
Ставки на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид» 23 апреля 2025 года
Победа «Реала» — 1,75.
Обе забьют — нет — 1,87.