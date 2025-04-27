Прогноз на матч Бублик — Рублев 27 апреля 2025 года: скучно точно не будет

Понятно, что для элитного подавана Бублика грунт — не самое любимое покрытие. Но в Мадриде глина довольно быстрая, так что и на ней Саша штампует эйсы. А игра в розыгрышах, с кучей слайсов и укороченных, у Бублика, как ни странно, довольно грунтового формата. Плюс здесь казахстанец уже привык к условиям, выиграл 4 сложных сета подряд. Такой Бублик должен доставить Рублеву кучу проблем. Или даже выиграть матч.