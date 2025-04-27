Прогноз на матч Бублик — Рублев 27 апреля 2025 года: скучно точно не будет

В Мадриде нынче играют лучшие теннисисты мира. Ну, не все. Андрей Рублев вот не играет. Не потому что он не среди лучших — просто пока на «тысячнике» россиянин выходил на корт только на тренировках. Андрей начинал со второго круга, а там его старый знакомый Гаэль Монфис снялся. До начала игры.
Коэффициенты букмекеров на матч Бублик — Рублев
В фаворите букмекеры не сомневаются. И это Рублев. Коэффициент на его победу небольшой — 1,27. А вот успех Бублика оценивается в 3,80. Тотал больше 22,5 геймов идет за 1,90.
Прогноз на матч Бублик — Рублев
Тяжело придумать более непредсказуемый матч, чем этот. И Саша, и Андрей — безумно талантливы, но безумие в их головах еще хлеще. Бублик всегда может включить режим неприличного стендапера, а Рублев считать «how many times». В общем, категорически нестабильные в психологическом плане теннисисты. Ну, зато нас точно ждет шоу.
Андрей подходит к матчу исключительно свежим. Помимо отдыха перед самим турниром Рублев отдыхает и в Мадриде. Монфис по состоянию здоровья не смог сыграть с россиянином. Здорово, что Рублев не потратил сил, но и прибиться к кортам Мадрида ему не удалось. А вот это скорее минус.
Зато Бублик прибился по полной программе. Александр в Мадриде уже провел два матча. И не отдал ни одного сета. Правда, обе игры вышли тяжелыми, но они такими и должны были быть. Сначала Бублик прошел крепкого американца Микелсена, а потом и 25-го сеянного Алексея Попырина. Похожего во многом на Рублева по стилю, к слову.
Понятно, что для элитного подавана Бублика грунт — не самое любимое покрытие. Но в Мадриде глина довольно быстрая, так что и на ней Саша штампует эйсы. А игра в розыгрышах, с кучей слайсов и укороченных, у Бублика, как ни странно, довольно грунтового формата. Плюс здесь казахстанец уже привык к условиям, выиграл 4 сложных сета подряд. Такой Бублик должен доставить Рублеву кучу проблем. Или даже выиграть матч.
Статистические тренды в играх Бублика и Рублева
|Бублик
|Рублев
|В 3 из 4 сетов Бублика в Мадриде был тай-брейк.
|5:2 ведет Рублев у Бублика в личных встречах. Но на грунте они не играли никогда.
|С Попыриным сделал 10 эйсов, при этом 5 двойных ошибок и всего 55% первого мяча.
|В 5 из 7 этих матчей теннисисты обменивались сетами.
Ставки на матч Бублик — Рублев 27 апреля 2025 года
Тотал больше 2,5 сетов за 2,50.
Индивидуальный тотал больше 10 геймов Бублика за 1,80.