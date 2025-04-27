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Прогноз на матч Медведев — Серундоло 27 апреля 2025 года: россиянин снова помучается на грунте

Даниил Медведев и Хуан Серундоло развлекут публику в Мадриде. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В Мадриде продолжается топовый теннисный турнир категории ATP 1000. Сегодня россиянин Даниил Медведев сыграет в третьем круге с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло. Это будет первый матч для россиянина в столице Испании.

Коэффициенты букмекеров на матч Медведев — Серундоло

Даниил — традиционно фаворит, исходя как минимум из рейтинга. Коэффициент на победу россиянина — 1,33, на успех Серундоло — 3,40 на его проход в следующий круг. Тотал больше 21,5 геймов идет за 1,88.

Прогноз на матч Медведев — Серундоло

Даниил избежал сложного матча во втором круге с Ласло Джере. Серб снялся с матча, хотя наверняка доставил бы россиянину массу проблем. Зато Медведев сэкономил силы. Но входить в турнир матчем с человеком, который тут уже провел четыре игры — непростая задача.

Младший брат Франсиско Серундоло в Мадриде на удивление хорош. Хуан прошел четырех соперников — и даже в квалификации они были отнюдь не мальчиками для битья (Сейбот и Ван Де Зандшульп). А в основной сетке Серундоло убрал Ковачевича и Оже-Альяссима. Финалиста прошлогоднего турнира в Мадриде. Так что не обманывайтесь 126-м номером Серундоло в рейтинге ATP. В столице Испании он все равно обыгрывает теннисистов намного статуснее.

Серундоло на грунте соревнуется еще с февраля. А вот Медведев… Не особо пресупел на двух предыдущих турнирах на глине. Да и в целом все еще не любит это покрытие. Безусловно, у Серундоло нет ярких игровых качеств, но типичный «грунтовый червь» в шикарной форме поставит массу вопросов перед Даниилом, для которого по факту это будет первый матч на турнире.

Ждем затяжную битву, а еще немало двойных ошибок — Медведев часто ими грешит, у Серундоло было 6 в матче с Оже-Альяссимом. Против 9-й ракетки мира аргентинец тем более будет рисковать на второй подаче.

Статистические тренды в играх Медведева и Серундоло

Медведев
Серундоло
25 раз за последние 5 матчей отдавал свою подачу. По 5 в среднем за встречу.Исполнил 16 эйсов за 2 матча в Мадриде.
Тотал больше 21,5 геймов прошел 2 раза в 3 матчах на грунте.
Отыграл 14 из 15 брейкпоинтов с Ковачевичем и Оже-Альяссимом. Невероятный показатель.

Ставки на матч Медведев — Серундоло 27 апреля 2025 года

Тотал больше 5,5 двойных ошибок за 1,90.

Тотал больше 21,5 геймов за 1,85.