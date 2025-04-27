Прогноз на матч Медведев — Серундоло 27 апреля 2025 года: россиянин снова помучается на грунте

Серундоло на грунте соревнуется еще с февраля. А вот Медведев… Не особо пресупел на двух предыдущих турнирах на глине. Да и в целом все еще не любит это покрытие. Безусловно, у Серундоло нет ярких игровых качеств, но типичный «грунтовый червь» в шикарной форме поставит массу вопросов перед Даниилом, для которого по факту это будет первый матч на турнире.