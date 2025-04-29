Прогноз на матч Медведев — Накашима 29 апреля 2025 года: быстрой победы не будет

В Мадриде сейчас главное спортивное развлечение — теннисный турнир категории ATP 1000. Россиянин Даниил Медведев вышел уже в четвертый круг на глиняных кортах столицы Испании. Там его ждет американец Брэндон Накашима, 31-й сеянный. А что ждет нас в этой встрече?
Коэффициенты букмекеров на матч Медведев — Накашима
Пусть Даниил не так хорош, как несколько лет назад, но все равно он часто фаворит своих матчей. Вот и сейчас его победа идет за 1,34. Тогда как на Накашиму букмекеры дают уже 3,20. Тотал больше 22,5 геймов оценивается в 1,81.
Прогноз на матч Медведев — Накашима
Даниил уже сезона полтора как категорически нестабилен. И всегда радуешься, если Медведев уверенно проводит несколько матчей подряд. Еще и на его нелюбимом грунте. Можно подумать, что российский теннисист действительно хорош в Мадриде, четвертый круг же, но это обманчивый факт. Медведев стартовал со второго, и то толком не стартовал — его соперник Ласло Джере снялся до начала матча. Так что для выхода в четвертый круг Дане понадобилось выиграть всего одну встречу — у 126-й ракетки мира Хуана Серундоло (6:2, 6:2).
Накашима — один из самых неприятных соперников в туре. С одной стороны, он не звездный игрок, и топовые теннисисты с ним почти всегда идут фаворитами. Но с другой, у Брэндона есть куча сильных сторон, и в удачный день он может снести с корта почти любого. Считая тех, кто стоит в рейтинге намного выше него. А уж Даниил у нас умеет удивить со знаком «минус» в тех матчах, где он вроде бы должен побеждать.
В Мадриде Накашима не отдал ни сета Офнеру и Коболли, шикарно смотрелся на своей подаче. Конечно, Медведев любит матчи против агрессивных теннисистов, но на довольно быстром грунте Накашима очень опасен. А с такими стабильными подачами у обоих теннисистов ждем напряженный матч — особенно в первом сете, когда Брэндон и Даниил будут свежи и полны сил. В общем, типичная игра Медведева на грунте — затяжная, сложная, с массой длинных розыгрышей и невынужденных ошибок.
Статистические тренды в играх Медведева и Накашимы
|Медведев
|Накашима
|Допустил всего 1 брейкпойнт с Серундоло на своей подаче и отыграл его.
|Наштамповал 19 эйсов за 2 матча в Мадриде.
|Проиграл лишь 12 очков за весь матч с Серундоло на своей подаче.
|Всего 1 раз отдал свою подачу и допустил только 5 брейкопоинтов за 2 матча.
Ставки на матч Медведев — Накашима 29 апреля 2025 года
Тотал больше 10,5 геймов первого сета за 3,00.
Фора по сетам Накашимы +1,5 за 1,80.