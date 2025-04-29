Прогноз на матч Медведев — Накашима 29 апреля 2025 года: быстрой победы не будет

Накашима — один из самых неприятных соперников в туре. С одной стороны, он не звездный игрок, и топовые теннисисты с ним почти всегда идут фаворитами. Но с другой, у Брэндона есть куча сильных сторон, и в удачный день он может снести с корта почти любого. Считая тех, кто стоит в рейтинге намного выше него. А уж Даниил у нас умеет удивить со знаком «минус» в тех матчах, где он вроде бы должен побеждать.