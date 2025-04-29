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Прогноз на матч Медведев — Накашима 29 апреля 2025 года: быстрой победы не будет

Даниилу Медведеву и Брэндону Накашиме предстоит долгий рабочий день. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В Мадриде сейчас главное спортивное развлечение — теннисный турнир категории ATP 1000. Россиянин Даниил Медведев вышел уже в четвертый круг на глиняных кортах столицы Испании. Там его ждет американец Брэндон Накашима, 31-й сеянный. А что ждет нас в этой встрече?

Коэффициенты букмекеров на матч Медведев — Накашима

Пусть Даниил не так хорош, как несколько лет назад, но все равно он часто фаворит своих матчей. Вот и сейчас его победа идет за 1,34. Тогда как на Накашиму букмекеры дают уже 3,20. Тотал больше 22,5 геймов оценивается в 1,81.

Прогноз на матч Медведев — Накашима

Даниил уже сезона полтора как категорически нестабилен. И всегда радуешься, если Медведев уверенно проводит несколько матчей подряд. Еще и на его нелюбимом грунте. Можно подумать, что российский теннисист действительно хорош в Мадриде, четвертый круг же, но это обманчивый факт. Медведев стартовал со второго, и то толком не стартовал — его соперник Ласло Джере снялся до начала матча. Так что для выхода в четвертый круг Дане понадобилось выиграть всего одну встречу — у 126-й ракетки мира Хуана Серундоло (6:2, 6:2).

Накашима — один из самых неприятных соперников в туре. С одной стороны, он не звездный игрок, и топовые теннисисты с ним почти всегда идут фаворитами. Но с другой, у Брэндона есть куча сильных сторон, и в удачный день он может снести с корта почти любого. Считая тех, кто стоит в рейтинге намного выше него. А уж Даниил у нас умеет удивить со знаком «минус» в тех матчах, где он вроде бы должен побеждать.

В Мадриде Накашима не отдал ни сета Офнеру и Коболли, шикарно смотрелся на своей подаче. Конечно, Медведев любит матчи против агрессивных теннисистов, но на довольно быстром грунте Накашима очень опасен. А с такими стабильными подачами у обоих теннисистов ждем напряженный матч — особенно в первом сете, когда Брэндон и Даниил будут свежи и полны сил. В общем, типичная игра Медведева на грунте — затяжная, сложная, с массой длинных розыгрышей и невынужденных ошибок.

Статистические тренды в играх Медведева и Накашимы

МедведевНакашима
Допустил всего 1 брейкпойнт с Серундоло на своей подаче и отыграл его.
Наштамповал 19 эйсов за 2 матча в Мадриде.
Проиграл лишь 12 очков за весь матч с Серундоло на своей подаче.
Всего 1 раз отдал свою подачу и допустил только 5 брейкопоинтов за 2 матча.

Ставки на матч Медведев — Накашима 29 апреля 2025 года

Тотал больше 10,5 геймов первого сета за 3,00.

Фора по сетам Накашимы +1,5 за 1,80.