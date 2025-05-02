Прогноз на бой Сэндхаген — Фигейредо 4 мая 2025 года: Песочный человек проиграет досрочно

Любителей UFC ждет интересный бой в этот уик-энд: Кори Сэндхаген (22−17−5) против Дейвесона Фигейредо (29−4−1). Поединок пройдет в Де-Мойне, штат Айова, на арене Wells Fargo (США).
Коэффициенты на бой Сэндхаген — Фигейредо
Букмекеры уверены, что Кори «Песочный человек» Сэндхаген — явный фаворит в этом противостоянии: коэффициент на его победу составляет 1,17, а на победу Дейвесона Фигейредо по прозвищу Бог войны — 4,70. Оба бойца имеют свои сильные и слабые стороны, но Кори моложе: ему 32 года, а вот Дейвесону — уже 37. Для пятираундового боя это довольно существенный фактор.
Прогноз на бой Сэндхаген — Фигейредо
Для начала обратимся к статистическим данным. Динамика в последних пяти выступлениях у обоих бойцов довольно-таки средняя: каждый умудрился проиграть дважды (мелочь, а приятно — оба проиграли нашему соотечественнику Петру Яну). Таким образом, психологический настрой и у Песочного человека, и у Бога войны примерно одинаковый: каждый из них жаждет победы, но осторожность — наивысшая добродетель отважных, особенно при двух поражениях в последних пяти боях. Поэтому вероятность того, что на протяжении всего поединка нас ждет самозабвенная рубка, следует расценивать как невысокую.
Кори — крепкий ударник с базой кикбоксинга, который неохотно переводит бой в партер. У него ощутимое преимущество в росте, поэтому практически наверняка американский боец будет удерживать соперника на дистанции своими резкими джебами и ждать, когда Фигейредо совершит неосторожное действие, чтобы подловить его на контратаке.
Дейвесон с пугающей регулярностью выигрывает у своих соперников сабмишеном, эффективно применяя «гильотину». Бразилец также обладает отличными навыками в муай-тай, но, принимая во внимание разницу в антропометрии, наиболее вероятный сценарий победы для Бога войны — применение навыков борца, которые у него развиты превосходно: все же черные пояса Бразильская федерация джиу-джитсу кому попало не раздает. Не то чтобы Кори обо всем этом не знал, но если он при этом расслабится хотя бы на секунду и позволит оппоненту пройти в ноги, шансов вернуться в стойку у него будет мало.
Именно поэтому мы рискнем пойти против общего тренда, отдав предпочтение в этом поединке бразильскому бойцу. Наш прогноз: досрочная победа Фигейредо за 8,00.
Антропометрия бойцов
При равном весе бойцов ощутимое преимущество в росте и размахе рук — у американца.
|Сэндхаген
|Фигейредо
|Рост — 180 см, вес — 61 кг.
|Рост — 165 см, вес — 61 кг.
|Размах рук — 177 см.
|Размах рук — 173 см.
Статистические тренды в боях Сэндхагена и Фигейредо
|Сэндхаген
|Фигейредо
|Выиграл 3 поединка из последних 5.
|Выиграл 3 боя из последних 5.
|Тотал больше 4,5 раундов прошел в 4 боях из 5.
|1 из этих 3 побед одержал досрочно.
Ставки на бой Сэндхаген — Фигейредо 4 мая 2025 года
Досрочная победа Фигейредо за 8,00.
Тотал раундов меньше 4,5 за 2,55.