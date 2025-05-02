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Прогноз на бой Сэндхаген — Фигейредо 4 мая 2025 года: Песочный человек проиграет досрочно

Кори Сэндхаген встретится с Дейвесоном Фигейредо в ночь с 3 на 4 мая. Чего ожидать от двух топовых бойцов UFC в легчайшем весе — в прогнозе на Спорт Mail.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Любителей UFC ждет интересный бой в этот уик-энд: Кори Сэндхаген (22−17−5) против Дейвесона Фигейредо (29−4−1). Поединок пройдет в Де-Мойне, штат Айова, на арене Wells Fargo (США).

Коэффициенты на бой Сэндхаген — Фигейредо

Букмекеры уверены, что Кори «Песочный человек» Сэндхаген — явный фаворит в этом противостоянии: коэффициент на его победу составляет 1,17, а на победу Дейвесона Фигейредо по прозвищу Бог войны — 4,70. Оба бойца имеют свои сильные и слабые стороны, но Кори моложе: ему 32 года, а вот Дейвесону — уже 37. Для пятираундового боя это довольно существенный фактор.

Прогноз на бой Сэндхаген — Фигейредо

Для начала обратимся к статистическим данным. Динамика в последних пяти выступлениях у обоих бойцов довольно-таки средняя: каждый умудрился проиграть дважды (мелочь, а приятно — оба проиграли нашему соотечественнику Петру Яну). Таким образом, психологический настрой и у Песочного человека, и у Бога войны примерно одинаковый: каждый из них жаждет победы, но осторожность — наивысшая добродетель отважных, особенно при двух поражениях в последних пяти боях. Поэтому вероятность того, что на протяжении всего поединка нас ждет самозабвенная рубка, следует расценивать как невысокую.

Кори — крепкий ударник с базой кикбоксинга, который неохотно переводит бой в партер. У него ощутимое преимущество в росте, поэтому практически наверняка американский боец будет удерживать соперника на дистанции своими резкими джебами и ждать, когда Фигейредо совершит неосторожное действие, чтобы подловить его на контратаке.

Дейвесон с пугающей регулярностью выигрывает у своих соперников сабмишеном, эффективно применяя «гильотину». Бразилец также обладает отличными навыками в муай-тай, но, принимая во внимание разницу в антропометрии, наиболее вероятный сценарий победы для Бога войны — применение навыков борца, которые у него развиты превосходно: все же черные пояса Бразильская федерация джиу-джитсу кому попало не раздает. Не то чтобы Кори обо всем этом не знал, но если он при этом расслабится хотя бы на секунду и позволит оппоненту пройти в ноги, шансов вернуться в стойку у него будет мало.

Именно поэтому мы рискнем пойти против общего тренда, отдав предпочтение в этом поединке бразильскому бойцу. Наш прогноз: досрочная победа Фигейредо за 8,00.

Антропометрия бойцов

При равном весе бойцов ощутимое преимущество в росте и размахе рук — у американца.

СэндхагенФигейредо
Рост — 180 см, вес — 61 кг.Рост — 165 см, вес — 61 кг.
Размах рук — 177 см.Размах рук — 173 см.

Статистические тренды в боях Сэндхагена и Фигейредо

СэндхагенФигейредо
Выиграл 3 поединка из последних 5.Выиграл 3 боя из последних 5.
Тотал больше 4,5 раундов прошел в 4 боях из 5.1 из этих 3 побед одержал досрочно.

Ставки на бой Сэндхаген — Фигейредо 4 мая 2025 года

Досрочная победа Фигейредо за 8,00.

Тотал раундов меньше 4,5 за 2,55.