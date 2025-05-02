Прогноз на бой Сэндхаген — Фигейредо 4 мая 2025 года: Песочный человек проиграет досрочно

Дейвесон с пугающей регулярностью выигрывает у своих соперников сабмишеном, эффективно применяя «гильотину». Бразилец также обладает отличными навыками в муай-тай, но, принимая во внимание разницу в антропометрии, наиболее вероятный сценарий победы для Бога войны — применение навыков борца, которые у него развиты превосходно: все же черные пояса Бразильская федерация джиу-джитсу кому попало не раздает. Не то чтобы Кори обо всем этом не знал, но если он при этом расслабится хотя бы на секунду и позволит оппоненту пройти в ноги, шансов вернуться в стойку у него будет мало.