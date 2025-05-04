Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор» 4 мая 2025 года: челябинцы добьют бело-голубых

Не справляется с этим и тренер «Динамо» Кудашов, который снова столкнулся с трудностями. Если в прошлой серии москвичи смогли пройти «Ак Барс» после поражений в двух стартовых матчах, то с «Трактором» результата не удается достичь до сих пор. Работа тренера видна, но результата пока не приносит.