Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор» 4 мая 2025 года: челябинцы добьют бело-голубых

«Динамо» Москва встречается с «Трактором» в плей-офф Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне противостояние закончилось победой челябинцев 4−0. Уже в следующей игре этот результат может повториться снова.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Трактор»
Букмекеры не верят в завершение серии и ждут успеха хозяев: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,66, на «Трактор» — 2,23. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор»
«Трактор» выиграл у московского «Динамо» седьмой матч подряд в плей-офф за два года. На данный момент челябинцы выглядят значительно сильнее соперника, несмотря на небольшую разницу в счете в каждой встрече. У челябинцев есть невероятная уверенность в своих силах, поэтому каждый игрок готов брать игру на себя и создавать моменты у чужих ворот.
Особенно выделяются на общем фоне вратарь Фукале, который, наконец, пришел в себя и начал спасать команду, и нападающий Шабанов. Форвард набирал очки в каждом матче этой серии. Тренер Гру выпускает игрока в разных сочетаниях и дает большое игровое время, которое нападающий полностью оправдывает.
Важная черта канадского специалиста — он не останавливается на достигнутом. Даже после победных матчей «Трактор» выходит с новыми сочетаниями и что-то меняет в игре, поэтому подстроиться под них крайне сложно.
Не справляется с этим и тренер «Динамо» Кудашов, который снова столкнулся с трудностями. Если в прошлой серии москвичи смогли пройти «Ак Барс» после поражений в двух стартовых матчах, то с «Трактором» результата не удается достичь до сих пор. Работа тренера видна, но результата пока не приносит.
Бело-голубые выглядят напуганными, пытаются перестраховываться лишний раз, а не обострять игру, и постоянно упрощают. При этом ошибок меньше в таком хоккее не становится — челябинцы регулярно создают опасные моменты, но не отрываются в счете только благодаря вратарю Подъяпольскому. Голкипер, кажется, только сейчас успокоился и начал показывать свой уровень в этом противостоянии.
В следующем матче столичному клубу нужно просто расслабиться. С таким напряженным хоккеем, что показывает команда сейчас, выиграть у «Трактора» не получается. Если получится добавить креатива и скорости в свой стиль, то шанс на победу будет. Однако надежд на такое преображение мало.
Наш прогноз: «Трактор» забьет два гола подряд — за 1,80. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Трактора» в основное время — за 3,10.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Трактора»
|«Динамо»
|«Трактор»
|Проиграло «Трактору» 7 матчей подряд в Кубке Гагарина.
|10 побед в 11 последних матчах.
|Выиграло первый период в 5 из 6 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Ставки на матч «Динамо» Москва — «Трактор» 4 мая 2025 года
«Трактор» забьет два гола подряд — 1,80.
Победа «Трактора» в основное время — 3,10.