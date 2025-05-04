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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор» 4 мая 2025 года: челябинцы добьют бело-голубых

«Трактор» ведет 3−0 в серии с московским «Динамо» перед вторым матчем в столице. Как он пройдет — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

«Динамо» Москва встречается с «Трактором» в плей-офф Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне противостояние закончилось победой челябинцев 4−0. Уже в следующей игре этот результат может повториться снова.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Трактор»

Букмекеры не верят в завершение серии и ждут успеха хозяев: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,66, на «Трактор» — 2,23. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,70.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор»

«Трактор» выиграл у московского «Динамо» седьмой матч подряд в плей-офф за два года. На данный момент челябинцы выглядят значительно сильнее соперника, несмотря на небольшую разницу в счете в каждой встрече. У челябинцев есть невероятная уверенность в своих силах, поэтому каждый игрок готов брать игру на себя и создавать моменты у чужих ворот.

Особенно выделяются на общем фоне вратарь Фукале, который, наконец, пришел в себя и начал спасать команду, и нападающий Шабанов. Форвард набирал очки в каждом матче этой серии. Тренер Гру выпускает игрока в разных сочетаниях и дает большое игровое время, которое нападающий полностью оправдывает.

Важная черта канадского специалиста — он не останавливается на достигнутом. Даже после победных матчей «Трактор» выходит с новыми сочетаниями и что-то меняет в игре, поэтому подстроиться под них крайне сложно.

Не справляется с этим и тренер «Динамо» Кудашов, который снова столкнулся с трудностями. Если в прошлой серии москвичи смогли пройти «Ак Барс» после поражений в двух стартовых матчах, то с «Трактором» результата не удается достичь до сих пор. Работа тренера видна, но результата пока не приносит.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/2 финала, 4.05.2025, 17:00
Динамо М
-
Трактор
-

Бело-голубые выглядят напуганными, пытаются перестраховываться лишний раз, а не обострять игру, и постоянно упрощают. При этом ошибок меньше в таком хоккее не становится — челябинцы регулярно создают опасные моменты, но не отрываются в счете только благодаря вратарю Подъяпольскому. Голкипер, кажется, только сейчас успокоился и начал показывать свой уровень в этом противостоянии.

В следующем матче столичному клубу нужно просто расслабиться. С таким напряженным хоккеем, что показывает команда сейчас, выиграть у «Трактора» не получается. Если получится добавить креатива и скорости в свой стиль, то шанс на победу будет. Однако надежд на такое преображение мало.

Наш прогноз: «Трактор» забьет два гола подряд — за 1,80. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Трактора» в основное время — за 3,10.

Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Трактора»

«Динамо»
«Трактор»
Проиграло «Трактору» 7 матчей подряд в Кубке Гагарина.
10 побед в 11 последних матчах.
Выиграло первый период в 5 из 6 последних матчей.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.

Ставки на матч «Динамо» Москва — «Трактор» 4 мая 2025 года

«Трактор» забьет два гола подряд — 1,80.

Победа «Трактора» в основное время — 3,10.

Хоккей. КХЛ
04.05
Динамо М
:
Трактор
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.20
X
4.20
П2
3.15