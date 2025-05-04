Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА 4 мая 2025 года: не такой уж грозный выезд

Оба клуба максимально мотивированы на концовку чемпионата. ЦСКА выдал мощную весну, набрав больше всех очков среди клубов РПЛ на этом отрезке, и ворвался в борьбу за медали. «Ахмат» тоже заметно прибавил по сравнению с первой половиной чемпионата, но грозненцам по-прежнему «светит» если не прямой вылет, то нервотрепка стыковых матчей — а из Первой лиги в них рвутся очень серьезные коллективы.
В апреле подопечных Сергея Ташуева накрыл очередной спад, по крайней мере, по результатам. С учетом Кубка грозненцы проиграли три матча подряд, правда, все в гостях, а на «Ахмат Арене» напротив нелегко приходится всем соперникам бело-зеленой команды.
Не успели болельщики ЦСКА отпраздновать победу в дерби над «Спартаком», еще и на вражеском стадионе, как пришлось погрустить: в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России армейский клуб оказался бит в Петербурге «Зенитом». Разница в два гола перед ответным матчем не критична, но здорово снижает шансы на выход в Суперфинал.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — ЦСКА
Букмекеры не видят в матче фаворита. Коэффициенты на победу обоих клубов почти одинаковые: 2,65 — на «Ахмат» и 2,75 — на ЦСКА. Ничья менее вероятна — коэффициент 3,20. Россыпи голов от этой встречи не ждут, если судить по коэффициенту 1,60 на тотал меньше 2,5 и 2,25 — тотал больше 2,5.
Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА
«Ахмат» традиционно считается «домашней» командой в РПЛ. Для большинства соперников выезд в Грозный — проблема, но ЦСКА исторически чувствует себя в Чеченской республике комфортнее многих: три последних выезда — три победы. В этом сезоне соперники попали в одну группу Пути РПЛ Кубка, потому сыграли уже три раза, и все три раза подопечные Марко Николича побеждали: 2:0 и 1:0 в рамках Кубка, а также 3:0 на «ВТБ Арене» в первом круге РПЛ. Как видите, «Ахмат» даже не забил ни одного гола.
Наш прогноз на игру: победа ЦСКА с форой 0 за 1,94. ЦСКА вынужден действовать в плотном графике, но у армейцев достаточно глубокий состав, хотя у Николича есть проблемы: из-за дисквалификаций и травм в Грозном недоступны Мойзес, Пьянич, Гайич и Дивеев. Это шанс, например, для Келлвена, Кругового и Жемалетдинова.
«Ахмат» играет совсем не как 14-я команда чемпионата — берите выше позиций на 5−6 — но это клиент ЦСКА. Команда Ташуева обязательно даст бой, но более важные в борьбе за выживание туры впереди. ЦСКА даже на усталости и с вынужденной ротацией вцепится в заработанный шанс финишировать в тройке лидеров. Тем более, перспективы побороться за Кубок заметно уменьшились. Подстрахуемся форой из-за того, что футболисты «Ахмата» превосходят соперников в свежести.
Статистические тренды в играх «Ахмата» и ЦСКА
|«Ахмат»
|ЦСКА
|5 туров подряд не проигрывает дома.
|Выиграл три последних матча в Грозном.
|Ни один из 8 последних матчей с ЦСКА в Грозном не завершался вничью.
|Не проигрывает в РПЛ 11 матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент. Шоу» выбрал ставку на эту игру: «У ЦСКА практически будет резервный состав. Грозненцы обладают хорошими шансами на победу. Прогноз — обе забьют».
Ставки на матч «Ахмат» — ЦСКА 4 мая 2025 года
Победа ЦСКА с форой 0 за 1,94.
Обе забьют за 1,98.