Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА 4 мая 2025 года: не такой уж грозный выезд

«Ахмат» традиционно считается «домашней» командой в РПЛ. Для большинства соперников выезд в Грозный — проблема, но ЦСКА исторически чувствует себя в Чеченской республике комфортнее многих: три последних выезда — три победы. В этом сезоне соперники попали в одну группу Пути РПЛ Кубка, потому сыграли уже три раза, и все три раза подопечные Марко Николича побеждали: 2:0 и 1:0 в рамках Кубка, а также 3:0 на «ВТБ Арене» в первом круге РПЛ. Как видите, «Ахмат» даже не забил ни одного гола.