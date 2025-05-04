Прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус» 4 мая 2025 года: битва за Лигу чемпионов

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов считает, что много голов мы в этой игре не увидим: «Мне кажется, что ставки слишком высоки. И, может быть, где-то команды сыграют осторожно. Так что я возьму тотал меньше двух голов за 2,12. На тотал меньше 2,5 слишком маленький коэффициент. Я думаю, что меньше двух голов можно взять с расходом, если два забьют, ничего страшного».