Прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус» 4 мая 2025 года: битва за Лигу чемпионов

«Болонья» уверенно держится в верхней части таблицы и вплотную подобралась к зоне Лиги чемпионов. В ближайшем туре у команды Итальяно появляется реальный шанс обойти прямого конкурента — «Ювентус», который приедет в гости всего с одним очком преимущества. Давно очные встречи этих клубов не выявляли сильнейшего — неужели нас ждет пятая ничья подряд? Или все же кто-то возьмет верх в этой принципиальной битве?
Коэффициенты букмекеров на матч «Болонья» — «Ювентус»
Судя по коэффициентам, шансы команд почти равны, но у хозяев есть небольшое преимущество. На победу «Болоньи» дают 2,27, ничья идет за 3,10, победа туринцев — за 3,90. На тотал меньше 2,5 предлагают всего 1,58.
Прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус»
Перед стартом сезона вряд ли кто-то ожидал, что «Болонья» в мае будет бороться за Лигу чемпионов и готовиться к финалу Кубка Италии. Летом клуб потерял сразу нескольких ключевых исполнителей и главного тренера Мотту, но под руководством Итальяно команда не просто не сдала — она стала еще более дерзкой и организованной.
«Красно-синие» — одна из самых прессингующих команд чемпионата и не боится играть смело даже против топ-клубов. Победа над «Интером» на 94-й минуте — яркий тому пример. Однако на фоне таких успехов особенно болезненно смотрится осечка в Удине (0:0), где болонцы просто не реализовали свои моменты. Встреча с «Ювентусом» — отличная возможность вернуться в топ-4, но придется справляться без травмированных Ндое и Хольма.
«Ювентус» — снова в состоянии перестройки. Несмотря на самую дорогую трансферную кампанию в Серии А, туринцы проводят слабый сезон. Вылет из ЛЧ и Кубка Италии, кризис в чемпионате и, как следствие, отставка главного тренера.
Сейчас у руля Тудор — антикризисный вариант, который уже спасал «Лацио». Туринцы с ним пока держатся, но на выезде все крайне слабо: ни одной победы вне дома. Ситуацию осложняют кадровые потери. Дисквалифицирован Йылдыз, в обороне не сыграет Келли, и, вероятно, придется делать экстренную перестановку с Камбьязо. В атаке все по-прежнему держится на точечных моментах, но командного футбола от «Юве» мы не видим.
Четыре последние очные встречи закончились вничью, при этом обе команды забивали. На своем поле «Болонья» выиграла 9 из 10 последних матчей. Команда Итальяно лучше сбалансирована, находится в отличной форме и ведет игру в высоком темпе, с которым у «Ювентуса» регулярно возникают проблемы. Наш прогноз: победа «Болоньи» за 2,28 и обе забьют — 2,12.
Статистические тренды в играх «Болоньи» и «Ювентуса»
|«Болонья»
|«Ювентус»
|Не проигрывает дома 11 матчей подряд.
|В 6 из 8 последних матчах играла ставка «обе забьют — нет».
|В 4 из 5 последних матчах тотал был меньше 2,5.
|Не может выиграть в гостях 3 матча кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов считает, что много голов мы в этой игре не увидим: «Мне кажется, что ставки слишком высоки. И, может быть, где-то команды сыграют осторожно. Так что я возьму тотал меньше двух голов за 2,12. На тотал меньше 2,5 слишком маленький коэффициент. Я думаю, что меньше двух голов можно взять с расходом, если два забьют, ничего страшного».
Ставки на матч «Болонья» — «Ювентус» 4 мая 2025 года
Победа «Болоньи» за 2,28.
Обе забьют — 2,12.