Прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» 14 мая 2025 года: армейцы не сдадутся без боя

«Зенит» выиграл в первом матче финала со счетом 2:0. Однако форма, которую ЦСКА набрал весной дает надежду на реванш. Или это все же иллюзия? Статистика говорит, что реванша не будет: последний раз армейцы обыгрывали петербуржцев с разницей в 2 мяча в 2018-м, хотя с тех пор сыграли уже 17 раз.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Зенит»
Если букмекеры и считают ЦСКА фаворитом в ответном матче, то небольшим: победа армейцев в основное время оценивается коэффициентом 2,32, ничья — 3,40, а победа гостей — 3,40. На тотал больше 2,5 дают 2,34, то есть много голов тут не ждут.
Прогноз на матч ЦСКА — «Зенит»
ЦСКА — единственная команда, которая не проигрывает в РПЛ это весной. А с учетом Кубка красно-синие проиграли лишь один из последних 13 матчей. В субботу команда Николича уверенно притормозила лидера чемпионата «Краснодар» (1:0), полностью закрыв атаку соперника.
В Кубке России москвичи используют состав, близкий к основному, и прошли «Рубин» и московское «Динамо», не пропустив в трех из четырех матчей. Неудача в первой игре с «Зенитом» (0:2) во многом была вызвана вынужденными потерями — оборона собиралась на ходу, и вместо привычных Дивеева и Роши вышли Лукин и Абдулкадыров. Сейчас кадровая ситуация стабильнее, и настрой у ЦСКА будет запредельным: Кубок — их приоритетный турнир.
«Зенит» не проигрывает в 9 матчах подряд, однако за этот отрезок были ничьи с «Локо», ЦСКА, «Динамо» и непростые победы над «Пари НН» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:0). Да, «Зенит» победил в первой встрече с ЦСКА, но голы были забиты после рикошета и пенальти. В Кубке «Зенит» часто использует ротацию, вот и сейчас Семак, скорее всего, даст поиграть резервистам. Чемпионская гонка обострилась после поражения «Краснодара», для зенитовцев победа в РПЛ важнее Кубка России.
«Зенит» сейчас выглядит уязвимым, особенно без Вендела, матчи в гостях даются ему особенно тяжело. Победа с разницей в два мяча — задача сложная, но выиграть в основное время хотя бы с минимальным счетом армейцы вполне могут. Наш прогноз: ЦСКА победит — 2,32 и «обе забьют — нет» — 1,83.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Зенита»
|ЦСКА
|«Зенит»
|Победил в 5 из 6 последних домашних матчей.
|Выиграл 1 из 4 последних матчей на выезде.
|В 6 из 7 последних матчей был тотал меньше 2,5.
|В 4 из 6 последних матчей не пропускал.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко предложил свои ставки: «Можно рассмотреть несколько вариантов для прогноза. “Обе забьют” — не уверен. “Второй тайм результативнее первого” — согласен. Первый тайм вообще может закончиться, по моему мнению, со счетом 0:0. Но я за победу “Зенита” с форой 0 за 2,36».
Ставки на матч ЦСКА — «Зенит» 14 мая 2025 года
ЦСКА победит в основное время — 2,32.
«Обе забьют — нет» — 1,83.