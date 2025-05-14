Прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» 14 мая 2025 года: армейцы не сдадутся без боя

«Зенит» не проигрывает в 9 матчах подряд, однако за этот отрезок были ничьи с «Локо», ЦСКА, «Динамо» и непростые победы над «Пари НН» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:0). Да, «Зенит» победил в первой встрече с ЦСКА, но голы были забиты после рикошета и пенальти. В Кубке «Зенит» часто использует ротацию, вот и сейчас Семак, скорее всего, даст поиграть резервистам. Чемпионская гонка обострилась после поражения «Краснодара», для зенитовцев победа в РПЛ важнее Кубка России.