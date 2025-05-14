Прогноз на матч Гауфф — Андреева 14 мая 2025 года: на подаче Мирре будет безумно тяжело

В Мадриде Гауфф просто уничтожала вторую подачу Мирры. Да и на первой часто принимала очень остро, как Коко любит и умеет. Да, Андреева прокачивает подачу, даже недавно запускала мяч со скоростью 202 км/ч, но все же для приема именно Гауфф этого мало. В столице Испании у американки было 16 брейкпоинтов. Только вдумайтесь — 16 за 2 сета, один из которых завершился 6:1. Невероятный показатель.