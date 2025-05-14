Прогноз на матч Гауфф — Андреева 14 мая 2025 года: на подаче Мирре будет безумно тяжело

На турнире категории WTA 1000 в Риме настала пора четвертьфиналов. В одном из них вывеска просто грандиозная. Первая ракетка России, юная Мирра Андреева, сыграет с первой ракеткой США, Коко Гауфф. Что мы увидим в этом поединке?
Коэффициенты букмекеров на матч Гауфф — Андреева
Типичный пример того, как букмекеры ждут исключительно равный матч. Коэффициенты на девушек практически одинаковы. Победа Гауфф идет за 1,75, а Андреевой — 2,15. Тотал больше застыл на отметке 21,5 геймов — 1,80.
Прогноз на матч Гауфф — Андреева
Мирра вышла в свой второй подряд четвертьфинал на грунте. Одно «но» — в Мадриде на этой стадии ее остановила… именно Гауфф. 7:5, 6:1 разобралась Коко с Миррой всего 2 недели назад. После тяжелой победы над Таусон в трех сетах Мирра призналась, что «будто играет в Древнем Риме». Надеемся, что античная атмосфера на кортах столицы Италии поможет Андреевой и сегодня.
Гауфф очень уверенно идет на турнире, пусть и умудрилась отдать стартовый сет канадке Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1. Но это характерно для американки — в Мадриде, где она дошла до финала, Коко тоже уступила первую партию. А потом прошлась катком по всем соперницам, кроме Соболенко. Вот и в Риме Гауфф не оставила шансов Линетт и Радукану.
В Мадриде Гауфф просто уничтожала вторую подачу Мирры. Да и на первой часто принимала очень остро, как Коко любит и умеет. Да, Андреева прокачивает подачу, даже недавно запускала мяч со скоростью 202 км/ч, но все же для приема именно Гауфф этого мало. В столице Испании у американки было 16 брейкпоинтов. Только вдумайтесь — 16 за 2 сета, один из которых завершился 6:1. Невероятный показатель.
Конечно, сценарий не обязан повторится, и второй раз за две недели Гауфф Мирру не вынесет — верим в напряженную борьбу, но и борьбу на подачах Андреевой. Предлагаем тотал больше геймов и брейкпоинтов Гауфф.
Статистические тренды в играх Гауфф и Андреевой
|Гауфф
|Андреева
|В 5 из 6 последних сетов на турнире отдавала сопернице максимум 3 гейма.
|В два раза больше двойных ошибок, чем эйсов, совершила в матче с Таусон – 4 против 2.
|0 раз уступила свою подачу в матче с Радукану, отыграв все 3 брейкпоинта.
|Всего 33% мячей на второй подаче выиграла в предыдущем матче с Гауфф.
Ставки на матч Гауфф — Андреева 14 мая 2025 года
Тотал больше 8,5 брейкпоинтов Гауфф за 1,80.
Тотал больше 21,5 геймов за 1,80.