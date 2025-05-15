Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 16 мая 2025 года: не ждите здесь голов

«Манчестер Юнайтед», конечно, может удивить и провести хороший матч, но, кажется, что в этом сезоне выступление в английской премьер-лиге они уже закончили и думают теперь только о Лиге Европы, где добрались до финала. Побед в чемпионате не было с середины марта — уже семь матчей. 17 поражений в АПЛ и 9 из них дома — такая статистика тоже говорит сама за себя. Однако против топ-соперников «красные дьяволы» могут показать характер и очки отобрать: ничьи были с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».