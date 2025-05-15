Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 16 мая 2025 года: не ждите здесь голов

Важная игра для «Челси»: лондонцы борются за попадание в Лигу чемпионов. Чтобы оказаться там с наибольшей вероятностью, необходимо выигрывать два из двух оставшихся матчей. В первом придется сыграть с «Манчестер Юнайтед», который проводит провальный сезон, но все еще может стать проблемой для топ-соперников.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры ждут успеха хозяев в предстоящей игре: коэффициент на победу «Челси» составляет 1,46, на «Манчестер Юнайтед» — 7,20. Ничья оценивается в 5,10. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,54.
Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
«Челси» подходит однозначным фаворитом к матчу с «Манчестер Юнайтед». Лондонцам надо остаться в топ-5, они выиграли 5 из 6 последних матчей. Шансы на попадание в ЛЧ на следующий сезон довольно высоки, но необходимо побеждать в двух оставшихся матчах чемпионата. К счастью, для «синих» времени на подготовку к ним достаточно — пять дней прошло после прошлой игры с «Ньюкаслом».
Единственное, что может смутить в раскладах на игру — отсутствие оптимального состава у «Челси». К куче травмированных футболистов добавился еще дисквалифицированный за красную карточку нападающий Джексон. Не сыграет и креативный вингер Санчо — аренда из «Манчестер Юнайтед» запрещает выходить на поле против них.
Тренер Мареска оказался в тяжелом положении, так как у него не осталось нападающих, которых можно задействовать в следующей игре. Плеймейкер Палмер провел несколько средних матчей и вряд ли сможет классно проявить себя на новой позиции форварда. Возможно, Мареска изменит структуру или попробует на острие неожиданного кандидата — как сделал Артета с полузащитником Мерино. В любом случае на результативности это скажется, тем более с голами у «Челси» все и так не очень хорошо.
«Манчестер Юнайтед», конечно, может удивить и провести хороший матч, но, кажется, что в этом сезоне выступление в английской премьер-лиге они уже закончили и думают теперь только о Лиге Европы, где добрались до финала. Побед в чемпионате не было с середины марта — уже семь матчей. 17 поражений в АПЛ и 9 из них дома — такая статистика тоже говорит сама за себя. Однако против топ-соперников «красные дьяволы» могут показать характер и очки отобрать: ничьи были с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Цепляться Аморим будет в первую очередь за оборону. Против много владеющего мячом «Челси» наверняка выйдут цепкие опорники Каземиро и Угарте, а ставка в атаке будет сделана на быстрые переходы в контрвыпады. Однако ждать супервыступления от немотивированной команды не стоит.
Наш прогноз: тотал меньше 3 — за 2,10. Также можно попробовать ставку на индивидуальный тотал «Челси» меньше 2 — за 2,20. Экспериментальная атака вряд ли принесет лондонцам изобилие голов, а «Юнайтед» все еще может выдавать хорошие игры в обороне.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
|«Челси»
|«Манчестер Юнайтед»
|5 побед в 6 последних матчах.
|7 матчей подряд не побеждает в чемпионате.
|Лишь раз забивал больше двух мячей в 9 последних матчах чемпионата.
|В 3 из 4 последних матчей в АПЛ проходил тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет ничью в матче: «Я тут все-таки не вижу победу “Челси”. Финал сезона тяжелый, с “Ньюкаслом” клуб уже провалился, пусть там и раннее удаление повлияло. Сейчас с “Ман Юнайтед” у них будет нервная эмоциональная встреча, в которой все-таки они победителя не определят, я считаю. Моя ставка тут — ничья. Она оценивается в 5,20».
Ставки на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 16 мая 2025 года
Тотал меньше 3 — 2,10.
Индивидуальный тотал «Челси» меньше 2 — 2,20.