Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» 18 мая 2025 года: обильные осадки в виде голов

В Барселоне праздник. Да, не удалось попасть в финал Лиги чемпионов — на пути в последний момент оказался сверхволевой «Интер» — но первый сезон Ханси Флика в Испании если не триумфальный, то однозначно успешный.
В Испании «сине-гранатовые» взяли в этом сезоне все что можно: Суперкубок в зимнем мини-турнире, затем Кубок короля и наконец чемпионский титул. Для болельщиков, возможно, не менее важно, что каталонцы выиграли все четыре Эль-Класико у «Реала» в трех разных турнирах. Полное доминирование над самым заклятым врагом. Что случится в последних двух турах — уже неважно.
«Вильярреалу» же пока рано уходить в отпуск. На кону место в первой пятерке Ла Лиги и прилагающаяся к нему путевка в Лигу чемпионов. В принципе, проблем с ее оформлением возникнуть не должно, но для собственного спокойствия «подводникам» пригодится пара очков. Потеснить с четвертого места «Атлетик» уже вряд ли удастся, но и занимающий шестую позицию «Бетис» отстает на пять очков и не представляет большую угрозу. Однако в отличие от «Барсы» у «Вильярреала» турнирная мотивация пока не исчерпана.
Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Вильярреал»
Несмотря на разницу в мотивации букмекеры считают хозяев фаворитами. На победу новоявленных чемпионов принимают ставки с коэффициентом 1,96, а на «желтую подводную лодку» — 3,40. Ничья еще менее вероятна — 4,10. Судя по предматчевым раскладам, соперники порадуют болельщиков обилием голов. Довольно скромный коэффициент 1,87 дают на тотал больше даже не 2,5 а сразу 3,5.
Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал»
Кстати, как раз с тоталом и связана одна из основных интриг на финише. «Барселона» назабивала в этом чемпионате уйму голов: 97 в 36 турах. Для сравнения второй по этому показателю ожидаемо «Реал», но оцените отставание «королевского клуба» — у Мадрида 74 забитых мяча. До красивой сотни «Барсе» осталось три мяча, а после «Вильярреала» в самом конце придется сыграть наоборот с одной из самых «низовых» команд чемпионата «Атлетиком», причем в Бильбао. Лучше набить искомую стату прямо сейчас.
Отдельная мотивация у Роберта Левандовского. Польский ветеран провел отличный сезон, но вот уже пять матчей не может отличиться, а ведь бомбардирскую гонку никто не отменял, а там три гола до Килиана Мбаппе (25 — у поляка, 28 — у француза). Даже это индивидуальное достижение в Барселоне предпочли бы Мадриду не отдавать.
Наш прогноз на игру: тотал больше 3,5 за 1,87. Праздник праздником, но перед своей публикой «Барса» в любом составе, какой выберет Флик, постарается не ударить в грязь лицом и не проигрывать более мотивированному «Вильярреалу».
Кстати, не факт, что получится, потому что команда Марселино набрала прекрасный ход, выиграв четыре матча в Ла Лиге подряд с общим счетом 9:2. Советуем не гадать на исход, а вот ожидание сверхрезультативного матча вполне оправданно. Большого давления на команды нет, есть желание показать шоу, а очные встречи «Барсы» и «Вильярреала» чаще всего экстремально богаты на голы. Вот три последних результата: 3:4, 3:5, 1:5. Почему-то все время в пользу гостей. Ждем продолжения голевого банкета.
Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Вильярреала»
|«Барселона»
|«Вильярреал»
|Выиграла у «Вильярреала» 8 из 10 последних очных встреч.
|В четырех последних очных встречах этих команд побеждали гости.
|В 10 последних очных встречах не было ничьих.
|Выиграл четыре последних матча.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» и знаток испанского футбола Александр Вишневский тоже рекомендует обратить внимание на голы: «Хотелось бы поставить на гол Левандовского. Буквально из-под носа у него крадут титул лучшего бомбардира, так как Мбаппе оторвался на три мяча. Он долго лидировал в гонке бомбардиров, но потом травмировался, а француз назабивал много. Думаю, что Левандовский постарается забить, а партнеры будут стараться давать ему голевые передачи».
Ставки на матч «Барселона» — «Вильярреал» 18 мая 2025 года
Тотал больше 3,5 за 1,87.
Гол Роберта Левандовского за 1,97.