Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» 18 мая 2025 года: обильные осадки в виде голов

«Вильярреалу» же пока рано уходить в отпуск. На кону место в первой пятерке Ла Лиги и прилагающаяся к нему путевка в Лигу чемпионов. В принципе, проблем с ее оформлением возникнуть не должно, но для собственного спокойствия «подводникам» пригодится пара очков. Потеснить с четвертого места «Атлетик» уже вряд ли удастся, но и занимающий шестую позицию «Бетис» отстает на пять очков и не представляет большую угрозу. Однако в отличие от «Барсы» у «Вильярреала» турнирная мотивация пока не исчерпана.